Coronavirus

El doctor Andrés Lima a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, se sumó a exhortar a la población al uso de tapabocas. Esta recomendación se suma a las demás medidas ya conocidas para la prevención del contagio del virus, como el asiduo lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento social y el aislamiento voluntario, entre otras.

Lima puntualizó que las autoridades de la salud recomiendan el uso de tapabocas de tela en varias capas -que cubra nariz y boca- que se lave y cambie a diario.

También el gobierno departamental, sacó ayer una resolución aconsejado el uso de tapabocas en el transporte público colectivo.

Cabe destacar que se recomienda la confección de tapabocas de tela caseros en su propia casa, son muy fáciles de hacer. Hay diferentes tutoriales en internet que explican como hacerlos, por lo tanto no hay excusa para no tenerlos.

Es importante para minimizar el riesgo de contagio, seguir usándolos -como hasta ahora- en las ollas populares, pero ahora se suma el pedido de usarlo en la vía pública, en la salida a supermercados, farmacias y otros sitios donde no se pueda mantener el distanciamiento físico recomendado.

Este es otro aporte en la lucha contra el coronavirus. Teniendo cada uno de nosotros responsabilidad, sumamos para cuidar la salud de todos.