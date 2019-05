Este viernes se inauguró la remodelación de la Sala Infantil de la Biblioteca Departamental “Porque la lectura es importante y Es Un Derecho” a la hora 10.00. La iniciativa cuenta con el aval de la Dirección de Cultura y el Plan Nacional de Lectura.

Los beneficios que los usuarios de las bibliotecas públicas destacan por encima de todos son el soporte a la educación de los niños y jóvenes, el fomento del hábito, disfrute y competencias de lectura y el dar un espacio a los jóvenes para estudiar. Le siguen la posibilidad de un tiempo de ocio y entretenimiento de calidad, la facilitación de formación permanente en todas las edades.

En cuanto a otros beneficios destacan el apoyo en el desarrollo temprano de los niños, la facilitación de un lugar de reunión, el aprendizaje y uso de ordenadores y otros equipos, la ayuda a las personas para conseguir nuevos empleos y para aprender idiomas.

Es un deseo muy extendido el de conseguir que un niño aprenda pronto a leer, e incluso antes de su ingreso en la escuela, ya la madre o un hermano mayor procura enseñarle a distinguir las letras.

Avanza el proceso y el niño empieza ya a juntarlas, formando sílabas y, en seguida, palabras.

Un buen día, el nuevo lector sorprende a los suyos leyendo de corrido la cabecera del periódico matinal.

Se le considera, por tanto, apto para aprovechar las enseñanzas de la escuela y tranquilizada ya a este respecto, la familia no vuelve a ocuparse de la lectura del niño, contentándose a lo sumo con vigilar su trabajo escolar, como si no hubiera en el mundo más libros que los de texto.

El niño se encuentra abandonado, sin dirección ni apoyo en este momento en que debería iniciarse su afición a la lectura.

Conoce, es cierto, la mecánica de la lectura, se le ha entregado el instrumento, pero nadie le anima a usarlo para su goce y satisfacción personal, ofreciéndole libros apropiados a su edad, que afinen sus sentimientos, y le permitan el cultivo libre de su inteligencia, para facilitar de este modo su apertura al mundo que les rodea, y su plena incorporación a la vida social.

El Plan Nacional de la Lectura tiene como misión poner en valor a la lectura y los lectores.

Posibilita que los sectores vinculados a la lectura, tanto del sector público como privado, se coordinen y trabajen articuladamente para ampliar la cobertura de sus servicios, orientar mejor los recursos y promover el acceso igualitario a la información y sus acciones. Asimismo, el plan es un aporte al desarrollo educativo, cultural, social y económico del país.

El Plan Nacional de la Lectura integra diversas miradas sobre lo que significa leer y se dirige a todos los habitantes del país, comprendiendo que cada persona desarrolla su propia práctica lectora, de acuerdo a sus motivaciones, intereses, conocimientos y contextos individuales, sociales, culturales e históricos.

Así, tan pronto las personas descubren las posibilidades que ofrecen los textos, en su variedad de formatos y soportes, el plan estará presente con acciones específicas con el fin de orientar, guiar y apoyar sus prácticas.

Promover la formación de una sociedad de lectores y lectoras, en la que se valore la lectura como instrumento que permite a las personas mejorar su nivel educativo, desarrollar su creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico.

OBJETIVOS

Garantizar y democratizar el acceso a la lectura a todos los habitantes del país, mediante la ampliación y el fortalecimiento de las bibliotecas, espacios no convencionales de lectura y nuevos puntos de préstamo.

Vincular a los distintos sectores del ámbito de la lectura para trabajar articuladamente en el fomento lector y, a su vez, potenciar y hacer visibles sus acciones y actividades.

Potenciar y articular la formación de mediadores de la lectura y acciones de mediación que impulsen el fomento lector (profesores, educadoras de párvulo, bibliotecarios, familiares, entre otros).

Impulsar estrategias regionales y locales para conseguir la formulación de planes locales, en sintonía con las líneas y objetivos generales del Plan Nacional de la Lectura.

Desarrollar investigaciones para enriquecer los diagnósticos y balances sobre fomento lector y para orientar las acciones del Plan Nacional de la Lectura.

Acceso: Corresponde a todas las instancias que permitan crear y asegurar la disponibilidad de los materiales y espacios de lectura, ampliando las oportunidades para leer y garantizando que todos puedan hacerlo en cada una de las etapas de su vida: desde la cuna hasta la vejez.

Formación: Aborda el desarrollo de estudios y capacitaciones que apoyen y fortalezcan las acciones de las personas e instituciones que actúan como mediadores de la lectura.

El Plan Nacional de la Lectura propiciará la transmisión de los conocimientos entre los diversos actores involucrados en el fomento lector, instalando capacidades más allá del corto plazo y de los ejecutores del mismo.

Desarrollo: Considera la generación de información (estudios, investigaciones, encuestas, etcétera), para que aporte a la reflexión sobre las materias que conciernen al Plan Nacional de la Lectura, como, por ejemplo, hábitos y comportamiento lector, usos de bibliotecas, rol de los mediadores de lectura, nuevos formatos y soportes de lectura (digitales, audiovisuales, etcétera), entre muchas otras.