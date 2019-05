A partir del día 27 de mayo y hasta el día domingo 30 de junio se podrá aplicar al Fondo Estimulo a la Formación y Creación Artística (FEFCA). Categorías concursables: Artes visuales, Audiovisual, Danza, Letras, Música, Teatro, arte circense y títeres. :

La Dirección Nacional de Cultura -Ministerio de Educación y Cultura- comunica el lanzamiento de la convocatoria 2019 de Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística (FEFCA), con el objetivo de promover la formación y profesionalización del sector artístico del país, así como estimular a los creadores nacionales en las distintas disciplinas artísticas que el llamado contempla.

Se hará únicamente en forma on line a través de fondos.culturaenlinea.uy. Los interesados deberán registrarse y completar su inscripción en línea antes de la fecha de cierre de cada categoría, adjuntando toda la documentación que se solicita.

Este año FEFCA cuenta con $9.600.000, destinados a los artistas nacionales interesados en postular para el otorgamiento de las becas a la Formación Eduardo Víctor Haedo y las becas a la Creación Justino Zavala Muniz.

Como es habitual, los postulantes serán evaluados por jurados externos a la Dirección Nacional de Cultura.

Inscripciones online a partir del día 27 de mayo de 2019 y hasta el día domingo 30 de junio a las 23:59 hs para todas las categorías.

El “Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística”, en adelante FEFCA busca, a través de un sistema de becas, promover la formación y profesionalización del sector artístico en el país, así como estimular a los creadores nacionales en las distintas disciplinas artísticas que el llamado contempla. fefca cuenta con dos tipos de becas; becas Eduardo Víctor Haedo y becas Justino Zavala Muniz, denominadas así en reconocimiento a la destacada labor que ambas personalidades realizaron en relación a las políticas culturales en Uruguay.

Las 54 becas disponibles serán otorgadas en seis categorías: Artes Visuales Audiovisual – Danza- Letras – Música – Teatro, artes circenses y títeres.

Podrán postular personas físicas con una única propuesta dentro de una de las seis categorías de la convocatoria para la formación en cursos, residencias, etc. así como también cubrir traslados, viáticos, materiales, compra de bibliografía, etc. que mejoren la calidad de recursos para la formación.

BECAS PARA EMERGENTES

Esta modalidad del llamado a becas de formación prevé 3 cupos por categoría y está dirigido a artistas mayores de 18 años, con una trayectoria artística que no supere los cinco años de actividad pública reconocida, ciudadanos y ciudadanas naturales o legales, residentes en el territorio nacional, con la finalidad de realizar actividades de formación. Los ciudadanos y las ciudadanas legales deberán poseer 5 años de residencia en Uruguay. A los efectos del otorgamiento de estas becas se ponderarán especialmente las postulaciones de artistas residentes en el interior del país.

Becas para Profesionales Esta modalidad del llamado a becas de formación prevé 3 cupos por categoría y está dirigido a artistas en actividad, mayores de 18 años, que acrediten sólida formación previa y/o cinco o más años de reconocida trayectoria artística, ciudadanos y ciudadanas naturales o legales, residentes en el territorio nacional, con la finalidad de realizar actividades de formación.

Los ciudadanos y las ciudadanas legales deberán poseer 5 años de residencia en Uruguay.

Los artistas aspirantes a participar en este nivel de la convocatoria deberán acreditar fehacientemente su labor artística durante al menos los últimos veinte años previos a la presente convocatoria. Deberán acreditar (requisitos excluyentes): Trayectoria relevante y consolidada. Contar con un conjunto de obras creativas de su autoría, exhibidas o estrenadas en ámbitos reconocidos a nivel nacional e internacional. Se entiende por reconocimiento a nivel nacional e internacional: la integración de las obras a circuitos tanto públicos como privados dentro y fuera de Uruguay.

Participación en exhibiciones, eventos, etc., que hubiesen alcanzado un nivel relevante en cuanto a su repercusión dentro y fuera del país.

Premios o reconocimientos nacionales, públicos y privados.

Los artistas aspirantes a participar en este nivel de la convocatoria deberán acreditar fehacientemente una labor artística mayor a 10 años (y menor a 20 años) previos a la presente convocatoria. Deberán acreditar (requisitos excluyentes): Trayectoria relevante y consolidada.

Contar con un conjunto de obras creativas de su autoría, exhibidas o estrenadas en ámbitos reconocidos a nivel nacional.

Se entiende por reconocimiento a nivel nacional: la integración de las obras a circuitos tanto públicos como privados dentro de Uruguay. Participación en exhibiciones, eventos, etc., que hubiesen alcanzado un nivel relevante en cuanto a su repercusión dentro y fuera del país.

Premios o reconocimientos nacionales, públicos y privados.

No podrán participar del llamado: Personas que tengan relaciones funcionales o contractuales de carácter laboral, cualquiera sea su naturaleza, con las unidades ejecutoras 001 – Dirección General de Secretaría – y 003 “Dirección Nacional de Cultura” del Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura.

Personas que desempeñen tareas de conducción, dirección, coordinación o asesoría en el Ministerio de Educación y Cultura (incluyendo la totalidad de sus unidades ejecutoras).

Familiares hasta segundo grado de consanguinidad con los y las miembros del jurado. Los beneficiarios y las beneficiarias de la beca Justino Zavala Muniz de todas las convocatorias previas de FEFCA no podrán postular nuevamente a las becas a creadores.

Responsables legales que mantengan deudas o hayan incumplido convenios firmados con el MEC.

Se contará con un listado público de las personas que se encuentran en incumplimiento con Dirección Nacional de Cultura – MEC.

En todos los casos y sin excepción, los y las postulantes harán constar mediante el formulario de postulación – al que se le confiere naturaleza de Declaración Jurada– que no se encuentran comprendidos ni les alcanzan Convocatoria 2019 – Bases – Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística

Las limitaciones y restricciones establecidas en esta convocatoria, manifestando conocer expresamente y tener presente las penalidades establecidas por el art. 239 del Código Penal en la hipótesis que la información aportada no resultara fidedigna.

Si se comprobara la participación de personas impedidas, según lo anteriormente expuesto, cualquiera fuese la forma de su actuación, será rechazada su inscripción o eliminado del concurso según corresponda, sin perjuicio de los procedimientos disciplinarios y demás actuaciones que el MEC pudiera iniciar contra los mismos.