Ruben Bidondo (Peñarol) y la mochila cargada de incertidumbre

-Estás como la mayoría de los técnicos. Seguramente.

«Como todos los que tenemos que ver con el fútbol. Cada uno siente esto de acuerdo a la pasión que le pone. O eso de extrañar, que no es poco».

-¿Cómo vivís este tiempo?

«Porque se extraña. No puede ser de otra manera. Las prácticas en la semana, el fútbol de los domingos. El hecho es que no estamos habituados a tanto tiempo al margen de lo que nos gusta. Por eso, el extrañar todo lo que se relaciona con el fútbol, no podría ser de otra manera».

-En algún momentos hablas con los dirigentes de Peñarol….

«Más que nada con quienes integran la sub comisión de fútbol. Para saber lo que pasa, cual es la chance que podemos tener de ir volviendo. El punto a tener en cuenta es que no sabemos bien si ese momento se demora en el tiempo o no».

-De esos miembros de la Sub Comisión, ¿qué respuesta tenes?

«La que es común en estos casos. Porque el gran tema es que la decisión no tiene que ver con quienes manejan el fútbol. Lo tenemos claro que los clubes a través de sus dirigentes, no se pueden regalar».

*********

El caso de Peñarol, es parte misma de la situación general. Hecho concreto es que RUBEN BIDONDO, admite que por ser plantel ascendido, de la «C» a la «B», necesita de un tiempo de modelaje previo.

La exigencia se potenciará y el entrenador sanducero la tiene clara. Cuando el plan es que Peñarol se asiente en la «B», el riesgo que supone llegar a medio andar.

O con luces cortas.

**********

-Ahora, más de dos meses de inactividad. ¿Y entonces?

«Aquí hay algo para tener en cuenta: todas las prácticas que hicimos en el caso de Peñarol, antes de la decisión de parar, quedó en la nada. Se perdió todo. Y habrá que empezar de vuelta».

-Si de tus jugadores se trata, ¿qué supones? ¿Ni una actividad física en este tiempo?

«El que no tiene espacio en su casa, no puede hacer nada. Además no soy de los que creo mucho que un jugador salga solo a desarrollar algún tipo de actividad».

-Si el torneo, despunta en setiembre, cuatro meses potenciales.

«Hay que ver que torneo puede jugarse. Pero clave es saber en que momento es posible comenzar a entrenar colectivamente. No se si en este medio podemos entrenar de a tantas. Lo que tengo claro es que nos podemos apretar con el calendario.

-Mientras que bien sabes en el caso de Peñarol: la exigencia multplicada.

«De esa exigencia no tengo dudas que se planteará. Habrá que afrontarla, aunque debamos comenzar en cero. Porque sigo pensando que se ha perdido todo».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-