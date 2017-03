María de los Ángeles Machado: este año habrá cuatro talleres.

Si bien el ciclo de actividades educativas y culturales en el INR no han experimentado ningún “impasse”, en torno al arranque del año nuestra Redacción mantuvo contacto con María de los Ángeles Machado, quien hizo referencia a la integración de dos nuevos talleres para potenciar las posibilidades de formación de los reclusos. “Este año vamos a poder contar con cuatro talleres del programa Aprender Siempre auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura.

Un taller de lectura específicamente aplicado a la cárcel de mujeres, tratamiento de la lectura de madres con hijos; también un taller de animación a la lectura.

Vuelve a desarrollarse el Teatro del Oprimido y se mantiene el taller de Género” – compartió Machado.

En el área educativa recordamos que también las personas privadas de libertad tienen la posibilidad de culminar los estudios primarios, secundarios y también universitarios.

“Este año hemos logrado que un par de internos puedan salir de la unidad a tomar clases en la Universidad.

Tenemos el antecedente de una persona que posteriormente fue liberada que inició los estudios universitarios estando en el INR y luego culminó los estudios profesionales ya estando en libertad”.

Este año se lleva a cabo desde la unidad, logrando que muchos internos se inscriban en carreras, desde el contexto de reclusión.

El instituto de rehabilitación cuenta con cuatro aulas, una videoteca y un espacio virtual donde están instaladas las computadoras.

En otro sector se llevan a cabo los cursos de gastronomía.

La puesta en práctica proyecto de elaboración industrial de panificación se ha visto demorado porque todavía no se cuenta con la potencia de energía eléctrica necesaria para poner en funcionamiento la maquinaria; no obstante esto se solucionaría en un par de meses.

Desde el mes de enero se viene trabajando con “Salto Emprende” a fin de abordar las posibilidades de llevar adelante diferentes emprendimientos aterrizando proyectos de emprendedurismo a personas privadas de libertad que han recibido sus certificados de participación.

Se han encaminado a su vez emprendimientos tales como la producción de ladrillos y se espera que este año todos esos proyectos permitan la autosustentabilidad.