También se prepara muestras fotográficas para Belén y pueblo Fernández

Llevar actividades culturales a localidades del interior del departamento, implica, más allá de cumplir con la tan mentada descentralización, destacar y valorizar esos lugares; en definitiva, darles la importancia que se merecen como parte que son del mismo departamento en que vivimos todos. Es bueno que desde hace ya unos años, existan talleres estables, así como presentaciones puntuales (de cine, de música, etc.) que se realizan en el interior antes que en la ciudad, o incluso solamente en el interior. Una forma, en este último caso, de entender y manifestar que los pueblos del interior no están en segundo plano después de la ciudad, sino que también pueden ser prioridad. Ejemplo de esto son, además, los ciclos de teatro que desde el año pasado se ofrecen únicamente en el interior.

La reflexión viene al caso porque días pasados las localidades de Constitución y Belén tuvieron la oportunidad de ver cine, en pantalla gigante, espacio abierto y entrada gratuita, gracias al impulso de Centro MEC (y el apoyo de Salomón Reyes) y con el agregado no menos importante que se trató de una película que hasta ahora sólo se ha exhibido en salas comerciales: “EN EL POZO”. Por ello, la actividad significó “un hito para Centro MEC Salto, es un hito que se nos haya habilitado para proyectarla al aire libre, por primera vez, cuando es una película que sólo está en cartel en salas comerciales”, dijo a este diario uno de los principales de Centro MEC Salto, el licenciado Enrique Soler.

En Villa Constitución fue el estreno y asistieron aproximadamente cien personas; en Belén, aproximadamente doscientas. “Hacer cine en las localidades del interior es algo un poco extraño, novedoso; además no es fácil acceder al cine, no es barata la entrada”, señaló Soler, quien se siente satisfecho de “generar el hábito de ir y disfrutar de películas uruguayas, sobre todo en localidades del interior donde no hay cine”.

Una película movilizadora

Respecto a “En el pozo”, dijo que “es una película uruguaya muy movilizadora, tanto para el hombre como para la mujer. Es una mirada bastante diferente de la violencia doméstica o de género, la mujer no sólo aparece como víctima sino que se plantea toda una situación que lleva a esto, la cosificación de la mujer, el patriarcado como sistema que también a veces reproduce la misma mujer y no solamente el hombre, etc.”. De la experiencia de proyectar cine en aquellas plazas, comentó que “había gente dispersa en toda la plaza, la gente daba vuelta los bancos, miraba de lejos, desde las motos o autos, les cuesta acercarse a la pantalla”, pero principalmente destacó el buen número de asistentes y que “se disfrutó bastante”.

En Biblioteca Departamental: suspendida el pasado sábado, será este viernes

En la ciudad, estaba prevista la proyección de “En el pozo” para el pasado sábado 30 en el patio abierto de la Biblioteca Departamental Felisa Lisasola. Pero las inclemencias del tiempo lo impidieron, por lo que la actividad se reprogramó y será este próximo viernes 5, a las 20:00 horas.

Muestras fotográficas se preparan para Mayo

Por otra parte, Soler informó a EL PUEBLO que se viene trabajando en dos muestras fotográficas para el interior. “Descubrimos que tenemos en el equipo dos muy buenos fotógrafos: Roxana Sisnández, docente en Belén, y Braian Da Costa, docente de pueblo Fernández”, dijo. Ambas serán presentadas en el mes de mayo, “Mes de los Derechos Humanos”. La muestra de Sisnández en Belén se titula “Viejos son los trapos” y la de Da Costa en pueblo Fernández, “Motivos”. La idea es que luego, las dos muestras roten por el resto de los municipios del departamento.