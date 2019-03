El viernes 15 de Marzo el Corredor de Los Pájaros Pintados cumplió tres años de trabajo y realizó la primera asamblea del año en Paysandú .

En la jornada se abordaron y comentaron las principales acciones a desarrollar durante el 2019. Entre las que se destacan: los ámbitos de participación del Corredor Pájaros Pintados; el Observatorio Turístico, las líneas de capacitación y sensibilización; los avances del proyecto Baquianos Turísticos; los próximos intercambios de informantes turísticos; el apoyo a la oferta; la promoción y el posicionamiento de la región, destacando la presentación en Mercado Agrícola el próximo 29 y 30 de marzo; la nueva web del Corredor Pájaros Pintados; la promoción en redes sociales y los avances del Proyecto Ruta de los Sabores apoyado por Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

Previo a la asamblea, la mesa estratégica recibió un diagnóstico que se llevó a cabo en los últimos meses acerca del panorama de la gastronomía en el corredor.

Leonardo Boruchovas manifestó que el diagnostico salió de una visita que hicieron el año anterior, y de las jornadas de sensibilización en las que las personas que asistieron llenaron un cuestionario ,acompañado de las llamadas telefónicas que realizaron a cada referente .

El informe que se presentó correspondiente a la Ruta de los Sabores abarca 40 páginas, donde contiene mucho trabajo de campo, resaltando una gran asimetría en todo el corredor.

Con los 20 emprendimientos que se seleccionaron viene una instancia de trabajo en asistencia técnica

Como lo resaltó el empresario Boruchovas los emprendimientos que se seleccionaron abarcan

lugares que son gastronómicos, emprendimientos agro turísticos, experiencias turísticas que se pueden transformar en gastronómicas, comprendiendo una gran variedad .

Por otro lado se evidencia la presencia de muchos actores nuevos en la ruta, que no se tenían en cuenta. Como cervecerías artesanales, apiarios y fábricas de aceite de oliva.

Se destacan una serie de lugares que cuando se inicio con el proyecto no se visualizaban, pero con el apoyo de la mesa estratégica del Corredor y el equipo del Ministerio de Turismo se fueron abarcando otros emprendimientos que se podían transformar

Además del trabajo directo con estos 20 emprendimientos, luego habrá otras instancias de taller, a los que se pueden sumar otros establecimientos. Podrán participar otros emprendimientos que no han sido seleccionados. Boruchovas resaltó que en los talleres gastronómicos van a surgir otras cosas, abriendo la posibilidad de que los mismos emprendimientos sean difusores de otros. Un ejemplo concreto se da en la ciudad de Carmelo, donde una persona termina de comprar el vino, hace el paseo por la bodega y lo invitan a visitar otros lugares.

Esta unión de emprendimientos y lugares para visitar, conlleva a que el turista alargue su estadía y gaste más en el destino.

La última parte del proyecto Ruta de Sabores será la de dar a conocer esta oferta organizada. En la parte de comunicación se va a presentar una guía de todos los emprendimientos del corredor. La etapa de difusión comprende la promoción en las redes sociales y la parte de presencia en eventos nacionales e internacionales.

Dentro de los eventos que ya participaron se destaca la presencia en el MAM, en el Prado y en la FIT de Buenos Aires.

El 29 y 30 de marzo Ruta de los Sabores participará presentando la oferta gastronómica en el Mercado Agrícola de Montevideo.