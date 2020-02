Un emprendimiento que revaloriza tradiciones rurales de Salto

El pasado viernes 7 de febrero se inauguraron las obras de remodelación realizadas en el establecimiento La Julia, en un predio del Instituto de Colonización ubicado en Puntas de Valentín, donde ahora se pondrá en marcha una propuesta de turismo rural que incluye alojamiento y actividades basadas en la historia y las tradiciones de la zona.

Se trata del proyecto «La Julia, lucha, historia y naturaleza», que obtuviera el premio a Pueblo Turístico 2017 que otorga el Ministerio de Turismo, con un apoyo económico de 30 mil dólares y asesoramiento técnico. Para desarrollar ese proyecto, la Intendencia de Salto trabajó junto a cinco organizaciones de la zona: Cooperativa Camano, Sociedad Fomento Rural Basalto R 31, Sociedad Rural Guaviyú de Arapey, Sociedad Fomento Rural Mataojo Grande y Sociedad Fomento Rural Vera y Cañas, con el apoyo del Instituto Nacional de Colonización (INC) y la Universidad de la República.

La antigua casona del establecimiento fue construida a mediados del siglo XIX y conserva muchas de sus características originales. Desde ahora cuenta con ocho plazas de alojamiento. Marita González, coordinadora del proyecto, agradeció a las numerosas instituciones y personas que lo hicieron posible y dijo que este es un nuevo comienzo a partir del cual crecer, una oportunidad no solo para el establecimiento sino también para el vecino pueblo de Valentín y toda la zona de influencia. La presidenta del INC, Ana Jacqueline Gómez, celebró la concreción de este proyecto y dijo que «es un símbolo del proceso de generación de oportunidades para la gente del medio rural».

UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PARA SALTO

En el mismo sentido, la directora de Turismo de la Intendencia de Salto, María Noel Rodríguez, dijo que con esta propuesta «se inaugura una posibilidad de desarrollo, en el corazón de Salto». Rodríguez dijo que «esto se logra por una política nacional de turismo que mucho ha beneficiado a nuestro departamento, con trabajo colectivo y visión de futuro». Importantes obras de mejoras en los centros termales de Daymán y Arapey, el paseo costero en Belén, el parque de Constitución o un nuevo circuito turístico en la ciudad de Salto, con algunos ejemplos de emprendimientos realizados en conjunto con el Ministerio de Turismo.

Por su parte el director Nacional de Turismo, Carlos Fagetti, destacó la importancia de brindar servicios para que el turista se sienta cómodo y que permitan captar turistas nacionales y extranjeros, en particular los que visitan las termas. «Muchos turistas buscan el silencio, el horizonte, el cielo con nubes imponentes. Gente que vive en ciudades y quiere venir a vivir la experiencia cotidiana del campo». Además, señaló que estas acciones ponen en valor la cultura y los saberes locales al tiempo que generan puestos de trabajo e ingresos complementarios para las familias rurales.