Luego de 15 años cerrados

En la tarde de este martes, se procedió, luego de 15 años de no tenerlos, a la reinauguración de la batería de baños en Parador Ayuí.

El servicio reestablecido forma parte del acuerdo logrado entre la Intendencia y un operador privado que en principio reformó las instalaciones y ahora promovió la recuperación de un servicio esencial para la zona.

El coordinador de espacios públicos, Pablo Ferreira Pinto, dijo que “son dos baños, para hombres y mujeres, que han quedado muy lindos para el aprovechamiento de los salteños y los turistas. Van a estar abiertos gran parte del día y se tendrá limpieza y mantenimiento a cargo del empresario comodatario. La costa es un punto emblemático para la ciudad por lo que estos lugares deben existir para tenerlos en óptimas condiciones”.

El comodatario del Parador Ayuí, Angelo Chiappino, sostuvo que “cumplida la primera etapa de restauración del edificio hoy arribamos muy contentos a la inauguración de los baños que hace 15 años estaban inutilizables y cerrados. Esto forma parte del compromiso asumido cuando ganamos el comodato”.

Destacó el empresario que los baños al estar mucho tiempo cerrados estaban en muy malas condiciones, “por lo que tuvimos que proceder con un hidrolavado, se hizo toda la parte de pintura, sanitaria, inodoros nuevos, canilla de corte, sensores de luces que van a permitir dejar los baños habilitados de 7 a 21 horas”.

Manifestó además que “la idea es ofrecer el complejo Ayuí que tendrá, por ejemplo, en la parte del parque obras benéficas y en la parte del salón estamos trabajando conjuntamente con la carpa en una estructura que no está apoyada en el techo del edificio lo que da seguridad. Para el mes de noviembre terminaríamos de cumplir con la última parte del proyecto de este complejo que es el de la instalación en temporada de verano del restaurante. Será en el verano porque justamente el restaurante será ubicado en el techo”.

Reconoció que hasta el momento con la realización de múltiples eventos, “toda la gente queda fascinada con el local y eso nos deja muy contentos. Nadie puede creer como estaba el edificio y como está ahora. En carnaval vinieron muchos turistas a sacar fotos y ver las condiciones en que está el Ayuí. Por otro lado ya hay mucha gente que está señando el local para los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre”.

El secretario general de la Intendencia, Lic. Fabián Bochia, dijo que en un llamado público y abierto, se logró la concesión del Parador Ayuí, “obtenida por un empresario salteño que ganó la licitación. Empresario que ha tenido ya sus eventos pero en lo que respecta a nosotros, cuidamos las formas. Pretendíamos brindar servicios y en este caso hace 15 años no existían baños en el lugar que estarán al servicio de la gente no solamente para quienes utilicen el parador sino para la gente en general”.

Bochia realizó un llamado a los salteños a la responsabilidad en el “cuidado de estos baños ya que se trata de una de las zonas más concurridas de Salto y queremos que la gente encuentre acá un lugar para el disfrute pero que lo cuide”.

Sostuvo, además, que la parte de la inversión se había establecido en el contrato, “y ahora será un servicio que es indispensable para todos”.

Camino a lograr el 100% de recuperación del alumbrado público en Salto

El intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, hizo referencia a los trabajos que vienen realizando los integrantes del equipo de Alumbrado Público en la ciudad y en el interior mejorando la iluminación.

El Intendente mencionó particularmente “barrio Macció, Calafí I, Calafí II, Villa Sara, en donde la Intendencia a través de sus funcionarios se realizó una tarea de mantenimiento, retirando aquella luminaria y sustituyéndola por una nueva. El objetivo es lograr el 100% de la recuperación del alumbrado público en la ciudad de Salto”.

El Dr. Andrés Lima manifestó, además, que “ese mismo trabajo se hizo en el extremo este, en Barrio Artigas, donde destacó en especial el trabajo coordinado con la comisión vecinal y en particular con su presidente, Milton Albernaz, en un trabajo coordinado que nos ha permitido en conjunto con un cronograma de tareas, se encaró un trabajo de mantenimiento”.

Idéntica situación la que se llevó adelante en una “avenida emblemática, como lo es Avda. Rodó, desde Paraguay hasta Apolón, un trayecto de casi un kilómetro de extensión”.

En cuanto al interior del departamento, hace aproximadamente un mes, “la Intendencia de Salto con instituciones de carácter social, construyeron juegos para niños, jóvenes y adolescentes, en la zona de Pepe Núñez y en la zona de Paso de las Piedras de Arerunguá y allí se procedió a la instalación, colocación de alumbrado en las dos plazas. Naturalmente el compromiso es continuar este plan de mejora del alumbrado en la ciudad y en cada localidad del interior del departamento”.