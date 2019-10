El 19 de octubre se realizará el XVI Amistoso de Gimnasia Artística.

El mismo será una nueva oportunidad para disfrutar y aprender de los niños, adolescentes y adultos. Se vivirá una experiencia que les fortalezca su seguridad y confianza en sí mismos, ya que este les permitirá concentrarse en medio del nerviosismo intentando dar lo mejor de sí.

Brindando un espacio para presentar diversas expresiones artísticas, con el fin de compartir con gimnastas y docentes el crecimiento de estas disciplinas, creando un clima que favorezca el intercambio de experiencias y conocimientos al margen de la competencia, formando vínculos de amistad.

El evento tendrá lugar en el Club Ferrocarril, de 8 a 15 horas.

Presentar la ficha médica vigente y se solicita confirmar la participación y el número de gimnastas en su respectivo nivel y categoría.

BASES SERIE OBLIGATORIA

-Paloma

-Rol adelante a quedar sentado con piernas abiertas, pecho al piso (sapito, flexibilidad)

-Juntar piernas y marcar vela

-pararse

-Caminar cuatro pasos en releve continuados Salto en extensión continuado caballito (salto alternando piernas)

-Flexibilidad, Aguja (opcional)

SALTO

Obligatorio

-Carrera, picar en la tabla y salto en extensión a caer parado sobre un colchón.

-Altura del colchón: 25 cm.

-con tabla de pique

NIÑAS VIGA

Serie Obligatoria

-subir y marcar escuadra apoyando glúteos

-Pararse.

-Caminar 4 pasos, marcar paseé con una pierna, paseé con la otra pierna continuados un battement con cada pierna

-Paloma

-Salida: salto en extensión

SUELO

Serie Obligatoria

-Parado en media punta de pie (relevé), marco y bajo.

– Paloma. Marco posición de pie.

-Rol adelante

-Paso chasse, salto caballito (salto alternando piernas)

-Salto en extensión con medio giro, marcar posición de vela, pararse y salto en

extensión, con medio giro.

-conejito

-Flexibilidad a elección (araña, sapito, spagat, squat, arabesco)

SALTO

Obligatorio

-Carrera, picar en la tabla y salto en extensión a caer parado sobre un colchón.

-Altura del colchón: 50 cm.

-con tabla de pique

NIÑAS VIGA

Serie Obligatoria

-subir y marcar escuadra apoyando glúteos, pararse.

-Caminar 3 pasos, marcar battement con una pierna, battement con la otra pierna (90º)

-Medio giro sobre ambos pies, da un paso atrás y otro medio giro también sobre ambos pies.

-Paloma

-salto caballito

-Salida: salto en extensión con medio giro.

Serie obligatoria

-Marcar paloma 2-Desde relevé, rol adelante

-Cuatro pasos en media punta (releve), juntar los pies y saltar en extensión a quedar en cuclillas (sin apoyar manos), incorporarse con un salto con medio giro.

-Conejito

-Giro 180° sobre un pie en passe.

-Salticado media luna (paso junto paso media luna)

-Rol atrás a pierna abierta, salto en ext, juntando las piernas

-Paso chasse salto tijera, piernas extendidas

-Flexibilidad: Spagat

VIGA

Serie Obligatoria

Entrada: de frente a la viga, subir a horcajadas, marcar escuadra, impulso de pp atrás a la posición de cuclillas y pararse.

– Paloma, continuado de un battement, y un passe.

-Medio giro sobre ambos pies, camino 4 pasos hacia atrás y otro medio giro también sobre ambos pies, 4 pasos en cuadrupedia mas aguja

-Paso salto en extensión, continuado salto caballito.

-Salida:- salto agrupado.

SALTO

Obligatorio

– carrera, pica en la tabla y salto en extensión a caer parado sobre un colchón (valor del salto: 8 pts)

– Mortero a caer de cubito dorsal sobre colchón (valor del salto: 9 ptos)

-Mortero (valor del salto 10pts)

Altura del colchón: Cat a: 0.60 mts

Cat b : 80 mts

SUELO

Serie Obligatoria

– Rol adelante volado, salto en extensión con ½ giro continuado

– Rol atrás agrupado

– Salto en extensión con ½ giro

– Vertical

– Paloma mantener 2 segundos

– Salto gato

– Salticado media luna con ¼ giro

– Flexibilidad a elección

SALTO

Obligatorio

– carrera, pica en la tabla y salto en extensión a caer parado sobre un colchón (valor del salto: 8 pts)

– – Mortero a caer de cubito dorsal sobre colchón (valor del salto: 9 ptos)

– -Mortero (valor del salto 10pts)

– Altura del colchón: Cat a: 0.60 mts

-Cat b: 80 mts

NIVEL 2 Cat: B (9 y 10 años)

C (11 y 12 años)

Juv (13 a 15 años)

May. 16 años en adelante

SUELO

Serie obligatoria

_Giro 180º sobre un pie en passe opcional, giro de 180º sobre los dos pies (no son continuados)

_Paloma, mantener 2”

_ Rol atrás a piernas extendidas

_Salto caballito con medio giro (180°) (piernas alternadas)

-Rol adelante a piernas extendidas.

-Sissone, sissone (continuados)

-Suplese atrás o adelante

-Rondó salto en extensión con medio giro

-Paso battement, vertical rol a quedar sentada con piernas abiertas, pecho al piso (sapito, flexibilidad), marcar escuadra, (apoyando cola en el piso) terminar con rol atrás agrupado.

VIGA

Serie obligatoria

Entrada lateral: piernas abiertas a marcar squat (con o sin tabla), incorporarse

– Salto caballito continuado salto gato

-Paloma

_ Salto flecha,

-Sissone, sissone (continuados)

-Battement con piernas a 90ª y marcar cola de pescado

-Giro 180º sobre un pie con pase opcional, apoyo de la pierna libre adelante y giro de 180º sobre los dos pies (no son continuados)

_Salida: Rondo

SALTO

Obligatorio

-Mortero a caer decúbito dorsal sobre colchón con caballo (valor del salto 8 pts)

-Mortero solo con caballo (valor del salto 10 pts)

-con tabla de pique o minitrampolin

-Rondat con ¼ giro (valor del salto 10 pts)

Altura del caballo: Cat b: 0.80 mts – Cat c: 1.00 mts – Cat juv y may: 1.10 mts

SUELO

Serie Obligatoria

-Mortero recepción a dos pies continuado rol adelante volado

-Yuste

-Paso chasse, dos saltos jettes continuados y salto martillo

-Salto caballito con ½ giro, caminar en relevé hacia atrás con la mirada en la nueva dirección de trabajo

-Desde cuclillas con un impulso subo a vertical y giro 360º

-Soupless atrás, continuado, Paloma, mantener 2 seg.

-Carrera, rondó flick-flack, flick-flack (el Segundo flick es opcional)

Flexibilidad: spagatt, pasando a squatt y marcar

VIGA

Serie Obligatoria

Entrada: frente a la barra con tabla: cuclillas, squat y a marcar escuadra, apoyo alternada de pies e incorporarse

_Marcar Paloma 2”

_Giro 360°

– Impulso salto Jette Jette

– Dar un paso al frente a quedar en relevé y realizar un ½ giro sobre ambos pies, dar un paso atrás y medio giro sobre ambos pies.

– Caminar hasta el extremo de la viga.1/2 giro sobre ambos pies

– Battement a 90º marcar vertical continuado salto gato y caballito (cat b)

_Battement a 90° media luna y sissoné, continuados. (cat c, juv y may)

-Soupless atrás, inicia con pierna a 45º, pasando por vertical balanza. (cat c, juv y may)

_Salida Mortero (cat b)

_Salida: Mortal adelante (cat c, juv y may)

SALTO

Obligatoria

-Mortero con caballo, valor 10 ‘pts

-Mortero con ½ giro , valor 10 pts

Altura del caballete: Cat b: 0.80 mts

Con tabla de pique Cat c: 1.00mts

O minitrampolin Juv y May: 1.10 mts

VARONES Serie Obligatoria

Mortero recepción a dos pies continuado rol adelante

Paloma, mantener 2 segundos

Vertical rol

Rol atrás a piernas extendidas

Salto agrupado

Salto en extensión con ½ giro, bajar a vela, marcar escuadra 4 seg.

Rondo Flic-Flac

Opcional Rondo Mortal (bonoficacion)

Obligatorio

Mortero a caer decúbito dorsal sobre colchón con caballo (valor del salto 8 pts)

-Mortero solo con caballo (valor del salto 10 pts)

-con tabla de pique o minitrampolin

-Rondat con ¼ giro (valor del salto 10 pts)

Altura del caballo: Cat b: 0.80 mts – Cat c: 1.00 mts – , juv y may: 1.10 mts

Serie Obligatoria

-Mortero, continuado Rol volado, salto en extensión con ½ giro.

-Media Luna con ½ giro, mortal atrás

-Vertical a fuerza con giro de 360ª y rol a piernas extendidas

-Yusted

-bajar y marcar paloma 2 seg.

1-Carrera, rondó flick-flack. Tirabuzón

2_ Carrera, rondó flick-flack, flick-flack Twist

3_ Carrera, rondo 3 flick-flack mortal atrás

El gimnasta debe elegir una de las tres opciones.

SALTO

Obligatoria

Mortero con caballo, valor 10 ‘pts

Mortero con ½ giro , valor 10 pts

Altura del caballete: Cat b: 0.80 mts

Con tabla de pique Cat c: 1.00mts

O minitrampolin Juv y mayores: 1.10 mts

6