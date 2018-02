Organizada por la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), se realizó ayer en Termas del Arapey la primera de cinco Jornadas Regionales Municipales,

Participaron de este primer encuentro, alcaldes, concejales y funcionarios de los municipios de Salto (San Antonio, Lavalleja, Mataojo, Constitución y Belén) y de Artigas (Baltasar Brum, Bella Unión y Tomás Gomensoro), así como el director de Descentralización de la Intendencia de Salto, Sergio García da Rosa y Juan Francisco Suárez, coordinador de Descentralización de la Intendencia de Salto, entre otros referentes municipales de las intendencias de Salto y Artigas.

JUAN FRANCISCO SUÁREZ

Juan Francisco Suárez, coordinador de Descentralización de la Intendencia de Salto explicó que si bien este es un ciclo de jornadas que se realizarán en diferentes puntos del país, ya se han hecho otras jornadas aunque con diferente metodología, apuntando siempre a organizar los municipios, a enseñarles de alguna manera el mecanismo de funcionamiento de cada uno, tanto sea elaborar proyectos, tener su propia impronta.

La idea es que participen no solo alcaldes y concejales, sino los funcionarios, para que aprendan cómo tienen que funcionar los municipios.

Suárez manifestó que en estas instancias se puede apreciar que muchos se presentan para ser alcaldes, y no saben la responsabilidad que tienen, tanto ellos como sus concejales que juegan un papel muy importante.

Todos los años los municipios deben presentar su plan anual y la OPP viene trabajando para corregir el plan anual anterior, evaluar si se cumplió la meta y este año “hilar más fino” para hacerlo mejor.

DIEGO HENDERSON

El alcalde de Pueblo Lavalleja, Diego Henderson calificó la actividad como muy buena, indicó que la misma se basó en gestión y planificación. Destacó la importancia de esta instancia teniendo en cuenta la falta de asesoramiento que tenían antes de este período los municipios. “Estas jornadas nos hace ser más profesionales en lo que estamos haciendo en la planificación y la gestión durante lo que ha transcurrido y lo que falta de este quinquenio”, dijo a EL PUEBLO.

Si bien cada municipio trabaja en conjunto con la intendencia, los dineros que vienen de OPP “nos liberan a planificar dentro del municipio con los concejales y la población en sí las obras y/o las dificultades que tiene cada zona”.

Henderson recalcó que es importante que haya una mayor participación de los concejales y demás funcionarios que, en esta oportunidad debido a la fecha, muchos no pudieron asistir.

SERGIO GARCÍA DA ROSA

El director de descentralización de la Intendencia de Salto, Sergio García da Rosa dijo que fue una jornada positiva, porque poco a poco la OPP y las intendencias van capacitando a alcaldes y concejales fundamentalmente en lo que tiene que ver a compras y trámites que tienen que hacer los municipios que son idénticos a los que tienen que hacer las intendencias pero los alcaldes y concejales del interior de cada departamento muchas veces no tienen ese ejercicio ni la formación.

Destacó la participación de la agencia de compras y contrataciones del estado que los participantes no tenían conocimiento de esa agencia; no solo la capacitación que trajo, sino la capacitación futura cuando los municipios lo requieran para hacer los trámites como se deben hacer.

García da Rosa explicó que las jornadas son por iniciativa de OPP y las intendencias colaboran con la organización, la convocatoria y parte de la logística.