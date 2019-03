El pasado miércoles 20 de Febrero en la Sala de Conferencias del Palacio Córdoba se realizó la Presentación de datos de la 5ª Encuesta del perfil del turista en los centros termales del departamento, y el Comparativo 2011 – 2018, que surge de una investigación realizada por la Universidad Católica Campus Salto.

En la presentación estuvieron presentes la Directora de Turismo de la Intendencia de Salto Noel Rodríguez, el investigar Lic. Érick Bremermann y el Coordinador Dr. Emilio Silva, por UCU

En esta encuesta de acuerdo a lo informado por el Lic. Érick Bremermann se tomaron como referencia los centros termales Daymán, Arapey, Acuamanía, Parque Acuático de Salto Grande, tratándose de un muestreo aleatorio sistemático, que tomó en cuenta la opinión de 350 turistas.

Los datos aportados fueron relevantes para conocer el perfil del turista que nos visita.

El principal motivo del viaje es descansar y disfrutar; enterándose de Salto por amigos y familiares principalmente, y la organización del viaje la realiza el propio turista en la mayoría de los casos.

El estudio aporto otros datos interesantes ; el 80% de los visitantes son turismo interno, viniendo desde Brasil el 9,7%, y desde Argentina el 8% del turismo.

La franja etárea que va de los 32 a los 38 años es la mayoritaria y el nivel socioeconómico que prevalece es el medio.

En cuanto al alojamiento entre las preferencias se destacan las casas de familia y alquileres de casas, con una media de permanencia de entre 5 y 7 días.

El viaje se realiza principalmente en auto y el 79% de los turistas manifiesta haber venido a Salto en otras ocasiones, siendo generalmente el núcleo familiar el que visita las termas.

Los principales gastos son alojamiento y comida, y el destino termas se complementa principalmente con el Bagashopping y el Shopping, y en menor medida con pesca, y compras en Concordia.

Sobre si conocen las actividades de esparcimiento cultural en la ciudad de Salto, un 79% de los encuestados no las conoce. Las principales carencias detectadas por el turista son los cajeros automáticos y locales de cobranza, seguida por la necesidad de más baños y más limpieza y caminería y rutas, en tanto un 27% no consideró que existieran carencias en los Centros Termales de la ciudad. De los participantes en la encuesta un 60% no conoce la existencia de la Oficina de Turismo, y entre quienes la conocen un 69% no han utilizado sus servicios.

Valoración absoluta

Valoran positivamente la situación de los hoteles un 59% de los encuestados, de los restaurantes un 72%, de la limpieza un 94%, de la seguridad un 94%, y de los complejos termales en general un 95%.

La relación calidad precio se considera aceptable en un 78%, y un 98% de los consultados piensan volver a los centros termales en algún momento.

Lic. Faustina Martínez