El aviso meteorológico emitido por INUMET (Instituto Uruguayo de Meteorología) da cuenta de una masa de aire cálida que afecta la región generando durante estos días temperaturas extremas mínimas iguales o superiores a los 20º C y máximas iguales o superiores a 34º C, las que se extenderán en principio hasta mañana viernes 12 de enero.

Cabe aclarar que en zonas donde se desarrollen tormentas y lluvias, las temperaturas podrán descender levemente en forma temporaria, como en el caso de Salto, donde se prevén probables precipitaciones y tormentas aisladas, fenómenos que se continuarán monitoreando por INUMET.

RECOMENDACIONES ANTE OLA DE COLAR

La persistencia de una sensación térmica elevada puede afectar nuestra salud. Existen cuidados generales para prevenir los riesgos asociados, y recomendaciones específicas para actuar frente a casos de “exceso de calor” y “golpe de calor”, por eso se solicita a la población mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

Entre las recomendaciones emitidas se solicita tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (menores de 6 años, mayores de 65, personas que realizan tareas al aire libre, personas con ciertas enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo, personas discapacitadas, etc.).

Evitar permanecer al aire libre entre las 11 y las 18 horas y si se debe salir usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano, lentes de sol con filtro y protector solar mayor de 30.

Beber líquidos en abundancia, aunque no se tenga sed y llevar agua fresca cuando deba trasladarse.

Ofrecer líquidos a los niños y a los lactantes pecho a demanda.

No tomar bebidas alcohólicas, evitar las comidas copiosas y calientes y consumir frutas y verduras en porciones pequeñas y frecuentes. Mantener los alimentos refrigerados y extremar las medidas de higiene.

Asimismo, se recomienda evitar la permanencia de niños o personas adultas mayores y mascotas en el vehículo cuando esté estacionado.

EXCESO DE CALOR

El exceso de calor es la situación provocada por un anormal calentamiento del cuerpo en un período de tiempo relativamente breve. Los síntomas son: calambres, agotamiento, dolor de cabeza, náuseas o vómitos.

También la deshidratación señalada por piel y boca secas, decaimiento, ojos hundidos, sed intensa, la presión arterial baja y el pulso rápido son indicadores del exceso de calor. En caso de lactantes se puede notar llanto sin lágrimas o fontanela (mollera) hundida.

En el caso de identificar estos síntomas, se recomienda permanecer en un lugar fresco y sombreado, tomar una ducha o refrescarse con paños húmedos y fríos en la cabeza, cuello, axilas y región inguinal, así como beber líquidos fríos.

Si con estas medidas no se mejora se recomienda consultar a la brevedad con un servicio médico.

GOLPE DE CALOR

El golpe de calor es la situación más extrema del exceso de calor. Es un cuadro grave que se caracteriza por tener una temperatura corporal mayor a 40 grados, piel caliente y roja, inestabilidad al caminar, mareos, somnolencia, confusión, delirio o convulsiones.

En caso de presentar estos síntomas, se debe solicitar atención médica urgente y mientras se aguarda la asistencia, tomar medidas como colocar a la persona en un lugar fresco y sombreado, refrescar el cuerpo con paños húmedos y fríos.

Si la persona está consciente, colocarla con la cabeza más elevada que el resto del cuerpo y ofrecerle líquidos fríos. Si la persona se encuentra inconsciente, no se le debe dar líquidos y lo correcto es colocarla de costado con las piernas flexionadas.