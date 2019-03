Maximiliano Pereira – Docente y Diseñador de Moda

Maximiliano Pereira es un joven docente de literatura, que se desempeñó durante muchos años en este diario en la tarea de corrector, que tras encontrar una nueva vocación en el diseño de moda, apostó a ello, viajando hacia un país extranjero, donde procura lograr sus objetivos, sosteniendo con convicción que: “hay que pensar que se puede y ser optimista”.

¿Las personas pueden tener y ejercer más de una vocación, o solamente existe una?

Yo creo que, en realidad, hay gente que la tiene clarísima desde que es un niño, o, a medida que va creciendo ya va sabiendo qué es lo que quiere hacer o ser cuando sea grande. Esa persona, que la tiene clara, persiste, sigue con esa idea y luego lo logra, estando contento con lo que hace; esa es una vocación bien definida desde que se es un niño. Después, hay otras personas, entre las que me incluyo, que estamos, también, en la búsqueda de la vocación, o hemos estado durante más tiempo en la búsqueda de la misma, o, realmente tenemos varias cosas que nos apasionan,entonces, no sabemos bien por qué definirlos, porque, también esas cosas que nos apasionan, tal vez no son las mejores para la sociedad en la que vivimos, no; generalmente, sabemos que en la sociedad durante mucho tiempo ha sido lo ideal, el ser abogado, médico, veterinario, en fin, el dedicarse a una carrera específica. En mi caso, siempre me ha apasionado más lo que son las letras, la literatura, y bueno, por otro lado, lo que tiene que ver con la moda, desde muy chico. Dos áreas que, tal vez, no sean las más indicadas para la sociedad o lo más interesante.

Creo que la respuesta va por ese lado. El resaltar que, en mí caso, estaba en la búsqueda de la vocación y no ha habido solamente una sola; creo que puede existir que una persona tenga más de una vocación.

¿El concretar los objetivos a través de la vocación conlleva a la realización personal?

Considero que concretar los objetivos a través de la vocación, es completamente, la realización personal. Ya sea en una o en otra cosa. En mi caso particular, me sentía súper contento cuando estaba dando clases de literatura y, hoy, he optado por dedicarme más que nada al tema de la moda, que es un tema que me ha súper interesado. El emprendedurismo en la moda, dirigido a la moda, me agrada muchísimo, y bueno, voy en búsqueda de esa realización personal, porque, cuando uno hace algo que ama, se siente más completo, más cercano a lo que ha querido siempre.

¿Hay un tiempo determinado o edad específica para descubrir o apostar a esa vocación?

No creo que exista para nada una edad o tiempo determinado, creo que es algo mental de la persona, y no algo estrictamente numérico, justamente. Creo que una persona, incluso, puede perseguir sus sueños, perseguir su vocación, a los 60 años, por ejemplo. Leía un artículo, de una persona que quería ser arquitecta, y se metió a estudiar arquitectura a los 62 años, y se sentía muy contenta por estar por primera vez, su verdadera vocación. Entonces, creo que, es algo que tiene que ver más con la esencia de uno, con lo que piensa y siente, y no con el tiempo. Es verdad que este pasa, y eso es algo inevitable, pero, lo bueno es darse cuenta, mientras esté vivo, de que se puede apostar a lo que se quiere hacer y a lo que le gusta.

En estos momentos me encuentro en Brasil, siguiendo justamente ese sueño; me he decidido, ahora sí a salir adelante, aquí, o en cualquier otra parte del mundo en la que esté, de la mano de mi vocación, de lo que me gusta hacer, para llegar a buen puerto. Solamente uno debe de tener ganas y darle para adelante; pensar que se puede y ser optimista. Estar en constante movimiento y no estar sentado esperando que se le den las cosas, en la zona de confort; eso, es terrible.