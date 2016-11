Un estudio de interferencia que se va hacer en los pozos termales de Arapey, obligará a cerrar el centro termal entre el 12 al 16 de diciembre, así lo informó en conferencia de prensa realizada en la mañana de ayer la Directora de Turismo de la comuna, María Noel Rodríguez. El cierre está establecido para los dos pozos termales de Arapey, tanto los que se conocen como pozo viejo y pozo nuevo, como el que se encuentra en el padrón del Hotel Altos del Arapey. Según explicó la directora de turismo, este proceso para llevar a cabo la interferencia se inició desde hace un tiempo, donde la DINAGUA (Dirección Nacional del Agua) hace un informe de situación de los pozos termales (de Arapey y Daymán). A partir de allí la Intendencia de Salto pide autorización a ese organismo para realizar una nueva perforación que en 2008 es autorizado, allí una de las exigencias de la DINAGUA era que se hiciera posteriormente un estudio de interferencia de los tres pozos para saber el estado de situación tanto de la nueva perforación como el nivel de interferencia que pueda haber entre los pozos termales. Ese estudio no se realizó hasta el momento y desde el 2013 la Intendencia viene recibiendo intimaciones de DINAGUA para llevarlo a cabo y poder tener un completo conocimiento de cuál es el futuro del recurso termal en Arapey. Para eso, se incorporó nueva tecnología que permite tener un mejor acomodamiento de las instalaciones de los pozos y así poder llevar adelante esa interferencia con los requerimientos indispensables.

UNA EXIGENCIA

DE DINAGUA

Entre los motivos por los cuales se llevará a cabo este estudio, Rodríguez señaló que se trata de una exigencia de DINAGUA para con la Intendencia de Salto de llevar adelante un estudio mecánico de los pozos. “Nosotros pensamos que es una exigencia prioritaria porque no se puede pensar en el desarrollo turístico sin tener en cuenta las dimensiones reales de expansión, porque para poder hacer una nueva piscina no alcanza solo con contar con los recursos económicos necesarios, también depende de saber cuál es la capacidad real de suministro de agua que tenemos, del caudal de agua, de la temperatura y así ver cuál es nuestra proyección a largo plazo y el desarrollo sostenible del turismo no solo para esta administración sino a más largo plazo”, comentó la jerarca.

En lo que respecta a los costos de estos estudios, dijo que estos serán asumidos por la Intendencia junto a DINAGUA.

LOS RESULTADOS

SE CONOCERÁN EN 2017

Ante la consulta de si se está haciendo un uso indiscriminado de los pozos termales, la directora dijo que eso es algo que se va a determinar luego del estudio de interferencia. Aseguró que existe una legislación sobre su uso, pero si la explotación excede la capacidad es una interrogante, así como también hay proyecciones respecto a su uso, por eso se esperan los resultados de estos estudios para determinarlo a ciencia cierta. Rodríguez aseguró también que DINAGUA no adelantó ningún tipo de inconveniente sobre este tema, y que los resultados de estos estudios se tendrán recién a principios de 2017. Resaltó también que su realización pasa por ser una exigencia, sobre todo teniendo en cuenta la nueva perforación que se realizó hace algunos años, y prefirió no especular con el cierre de algún pozo hasta tanto no se conozcan los resultados. “La proyección es que termas de Arapey va a seguir funcionando tal cual está, pero queremos saber cuánto más nos podemos desarrollar”, agregó Rodríguez para evitar la incertidumbre y generar tranquilidad en los operadores turísticos.

SE HARÁ LO MISMO

EN DAYMÁN EN 2017

Respecto a la situación en Daymán, dijo que allí existe una interferencia entre el pozo público y el privado y por eso, este ultimo le devuelve a la Intendencia una determinada cantidad de agua. Esta situación se tomó como ejemplo ante el caso de que el estudio concluya que existe alguna interferencia también en Arapey.

Sobre la posibilidad de realizar un estudio similar en Daymán, Rodríguez adelantó que este se hará en el 2017 pero aún no hay fecha definida en este caso.

CIERRAN LOS ALOJAMIENTOS

MUNICIPALES Y LOS PRIVADOS

PERMANECEN ABIERTOS

Rodríguez comentó que la comuna habló con los empresarios privados de la zona para ponerlos en conocimiento de esta situación y que el impacto sea el menor posible a nivel turístico. Por ese motivo se eligió esta fecha de menor afluencia de visitantes para su realización.

En lo que respecta a los alojamientos municipales, estos permanecerán cerrados del 12 al 16 de diciembre, instancia en que “se aprovechará para realizar tareas de mantenimiento en techos y pisos”.

En el caso de la oferta privada, esta permanecerá abierta ofreciendo actividades complementarias, desde cabalgatas, visitas guiadas al río, entre otros servicios más allá del recurso termal.