Uno de los delincuentes que participó del asalto de este lunes a la sucursal del Banco República (BROU) fue condenado a ocho años de cárcel, acusado por ese asalto, otra rapiña y un delito de receptación. El primer delito que cometió este año Carlos Olivera, y por el cual era buscado desde entonces, lo hizo vestido de mujer. Con una peluca, vestido y maquillaje asaltó una joyería ubicada en Arocena (Carrasco), con la ayuda de otro ladrón que todavía no fue identificado. El delincuente, de 41 años y tres antecedentes penales, amenazó a los empleados del local con un arma de fuego y se llevó varias alhajas, cotizadas en aproximadamente U$S 100.000, según dijo la fiscal de flagrancia Brenda Puppo en una audiencia que tuvo lugar este viernes.

Puppo, que incorporó la investigación de ese caso para elaborar su imputación, dijo que entonces la Policía allanó la casa del delincuente, y que ahí encontraron varias pelucas, incluidas la de color gris que usó en el asalto a la joyería el 1º de abril. «La pareja dijo que las pelucas eran de ella porque se dedicaba al maquillaje artístico», señaló Puppo.

Las autoridades no pudieron encontrar al hombre –de tez morena, ahora con barba y bigote–, que más de siete meses después volvió a asaltar, esta vez la sede del BROU de Punta de Rieles. Uno de los elementos que luego permitieron identificarlo en el análisis de las cámaras de seguridad fue que entró al banco vistiendo algunas de las alhajas robadas en la joyería, como anillos y una pulsera, según relató la fiscal.

La banda entró al banco sobre las 13 hora, cuando todavía no había abierto, rompieron la puerta de la entrada principal, y se distribuyeron por la sucursal, amenazando al guardia de seguridad y a todos los funcionarios para que se tiraran al suelo.

Además, los policías encontraron la misma pistola que usó en el asalto al banco, y el cronómetro que utilizó en la rapiña.

Por todo esto, Olivera fue acusado de cometer dos delitos de rapiña especialmente agravada, un delito receptación y otro de uso de documento falso, todos en reiteración real.

El hombre, que confesó ser el responsable de todo, llegó a un acuerdo con la fiscal, por lo que fue juzgado mediante un proceso abreviado, y condenado en una sola audiencia.