Dijo que no son de recibo los pedidos de destitución que vinieron desde la oposición

El secretario general de la Intendencia de Salto, Fabián Bochia dijo que el caso de los dos funcionarios que ocupaban cargos jerárquicos de confianza política que emitieron opiniones en las redes sociales haciendo alusión a la muerte del expresidente Jorge Batlle, fueron removidos de sus cargos por decisión del Intendente Andrés Lima, pero que no fueron expulsados de la administración, sino que cumplirán funciones desde otro ámbito.

“Lamentamos el incidente, pero aclaramos que las remitidas fueron opiniones personales que no representan la opinión de la administración. Ambos funcionarios dejarán de ser coordinadores en los respectivos Departamentos en los que se desempeñaban, aunque seguirán cumpliendo funciones en los mismos, pero con menos visibilidad, van a seguir trabajando allí pero no van a representar más a la Intendencia en los distintos ámbitos”, dijo el jerarca al ser consultado por EL PUEBLO.

El jerarca dijo que por el momento “no hemos designado a nadie, entendemos que nos pueden representar los propios directores pero ni la profesora Lorena Molina y ni el profesor Regino López, debían seguir en sus cargos como coordinadores”.

El secretario general de la comuna declaró que Molina es contratada por la administración pero que en el caso de López se trata de una persona que ocupa un cargo por la modalidad de pase en comisión, en este caso con la ANEP.

SORPRESA

Bochia informó que junto al Intendente Lima “el caso nos tomó por sorpresa, aunque también tuvo una trascendencia mayor a la esperada pero nosotros coincidimos en que fue un error grave de parte de ellos porque nadie del gobierno puede expresarse en esos términos por más discrepancias que tengan”.

Indicó que “tampoco fue el momento oportuno, porque estaban en pleno duelo y hay que tener mucho respeto por más que se piense diferente”.

El jerarca mencionó que han mantenido diálogos con dirigentes de todos los partidos políticos y que siempre han actuado con tolerancia y respeto, más allá de las diferencias que mantienen con los mismos pero que en ningún momento el gobierno trata de esa forma a persona alguna.

Señaló que este tipo de cosas contribuyen poco a veces al clima de diálogo y entendimiento que busca el gobierno con el resto de las colectividades políticas. “Porque este tipo de declaraciones van exactamente en forma contraria a la manera en que veníamos desarrollando nuestra política de acercamiento a los distintos partidos”, dijo.

MANDATO

Pero Fabián Bochia quiso aclarar que no se sintieron presionados para tomar esta medida con los dos funcionarios separados del cargo. “Cuando la ciudadanía nos confía en las elecciones la tarea de gobernar el departamento, nos dieron la garantía y el mandato constitucional para hacerlo, por eso el hecho que nos pidan la remoción de los jerarcas no es de recibo para nada. Porque además el esfuerzo de los miles de frenteamplistas de todos el departamento para que podamos gobernar, solo nos demuestra que debemos reafirmar el rumbo que hemos tomado, y vaya si podremos demostrar eso que mejoramos la situación económica de la Intendencia y ordenamos las cosas”.

“Entonces las exigencias de ellos no son de recibo, porque ganamos para gobernar, pero no son de recibo las cosas que ellos nos piden, para eso tienen su lugar para decir las cosas que es la Junta Departamental”, manifestó.