Luis Silva y Arq. Marisa Kusminsky – Proyecto Volcán albergaría 4.000 personas

El Proyecto Volcán, es un emprendimiento de envergadura que se ha comenzado a abrir camino en la zona sureste de la ciudad, donde, alrededor de 4.000 personas verán realizado su sueño de la casa propia. EL PUEBLO dialogó con sus ideólogos, Luis Silva y la Arq. Marisa Kusminsky, quienes manifestaron su alegría porque 6 de las cooperativas comprendidas en la idea, fueron sorteadas y comenzarán la construcción de sus viviendas a la brevedad.

Cuéntenos el origen de la idea y los pasos para cristalizarla

En primer lugar queremos agradecer a diario EL PUEBLO por acordarse una vez más del Proyecto Volcán y de nuestra familia. El Proyecto Volcán fue un paso muy importante en nuestras vidas, como también de mucha gente que precisaba tener su casa propia.

Arrancó con un fraccionamiento de 26 hectáreas, lo que fue hecho con mucho sacrificio, al ser un emprendimiento esencialmente familiar; aquí no hay capitales extranjeros y por lo tanto no nos vimos favorecidos con los descuentos que sí reciben en Uruguay las inversiones extranjeras.

Se fraccionaron unos 300 terrenos y lo más importante de esto fue la forma de la financiación, la cual fue ideada por la familia; la misma consiste en darle la oportunidad a la gente de que adquiera su terreno en moneda nacional, cuota fija, sin recargos ni intereses, cosa que en Uruguay, ni en ningún país se da de esa manera. Un ejemplo: entregando el 30% del valor de un terreno de U$S 10.000, o sea U$S 3.000, podía empezar a construir y el restante 70%, que son U$S 7.000 lo pagaba en 4 años, con cuotas fijas, en pesos uruguayos, sin recargos ni intereses, lo cual quedaba estipulado al momento en que el Escribano realizaba el compromiso, pesificando la deuda. El comprador, de esa manera, tenía la tranquilidad de que si cambiaba el valor del dólar, podría seguir pagando la cuota con su sueldo, en moneda nacional.

Fue un éxito total; se hicieron 39 terrenos en el perímetro, los que se vendieron todos. Después continuamos con 59 terrenos más, y fue donde comenzaron las complicaciones al no haber calles, las que nos vimos obligados a hacer, junto con el saneamiento, servicio de luz, agua, alcantarilla, eso fue muy complicado. Le decimos más; el motivo que nos llevó, luego de ocuparnos de esos 59 terrenos, a hacer 79 más, con una avenida al medio con canteros -al pasar los cables de alta tensión con un retiro de 15 metros para cada lado-, no fue el aspecto económico, sino la gran alegría de la gente y la gran demanda que la idea tenía.

¿Cuándo comenzó a desarrollarse el emprendimiento?

Arrancamos a vender los terrenos en la Expo del 2015; en el lanzamiento nos acompañó un gran amigo y gloria del fútbol uruguayo (Peñarol – Selección), como fue Lito Silva, quien lamentablemente falleció y no pudo ver plasmado el proyecto.

Con dicho Proyecto Volcán, podemos decir que, no sólo se vio favorecida la gente que apostó invirtiendo, sino que también se favoreció a las empresas del Estado. La UTE, por ejemplo, tendrá unos 700 contadores de luz; OSE, 700 contadores de agua; hay alumbrado público; las empresas locales amigas (Peirano, Cujó, Bisio), todas trabajaron en el Proyecto, por lo tanto no hubo empresas de afuera. Fue una erogación de dinero muy grande.

Luego nos estancamos un poco –ya habíamos vendido unos 200 y pico de terrenos-, cuando comenzaron a visitarnos personas que formaban parte de cooperativas, gente de trabajo, que estaban haciendo muchos sacrificios. Entonces, se hizo la división de los terrenos como para venderlos a las cooperativas y comenzamos a interiorizarnos de cuánto metraje precisaban las mismas, variando entre los 2.500 a 3.500; es así que la última parte sobre la ruta, que comprendían unas 10 hectáreas, las fraccionamos para cooperativas. Luego de eso, se empezaron a vender.

Fueron 8 o 9 arquitectos de Salto que trabajaron; 6 o 7 escribanos; ya hay asistentes sociales, secretarios, tesoreros. De a poco se fueron haciendo los boletos de reserva, vendiéndose los terrenos a 25 cooperativas.

¿La Intendencia también tiene participación?

El Intendente de Salto, Andrés Lima hizo un proyecto muy interesante -adquirió 20.000 metros de tierra a un valor de U$S 50 el metro por el 10% que por ley hay que otorgarle a la Intendencia al realizar el fraccionamiento-, donde tres o cuatro cooperativas más se vieron beneficiadas: Prefectura, los damnificados por las inundaciones, el Ejército; estamos hablando que, sólo por parte de la Intendencia, habrá unas 80 casas, y sabemos que ya hay una empresa de Montevideo que ganó la licitación para hacer unas 40 viviendas que empiezan a construirse en el próximo mes de marzo.

De esa forma se fue vendiendo todo el resto para cooperativas, con decirle que nosotros, hicimos 25. La primera de ellas entró en el sorteo realizado por ley en diciembre y salió. Tuvimos la suerte que en diciembre, además de la mencionada cooperativa, otras 5 salieran sorteadas, por lo que estamos hablando de unas 140 casas; más las 60 u 80 de la Intendencia, sumarían para el mes de marzo, unas 200 o 220 casas. Amén de las 30 o 40 construidas por particulares.

Las cooperativas sorteadas son: COVIELI – COVISUFASA – 9 DE MAYO – COVITAXS – COVIAFUC – COVIES PVS.

¿Cuál es el objetivo final?

En el lugar se va a conjugar un barrio formado por casas particulares y cooperativas; no habrá una cooperativa aislada, sola en un barrio, no; habrá una unidad.

Sobre la ruta, habrá dos entradas –es una primicia que estamos dando-; una para entrada y otra para salida solamente. El viernes estuvimos con personal de la Intendencia hablando sobre el tema, pues lo que no queremos es que haya aglomeraciones en el barrio a la hora de entrar o salir; o sea, si se viene por el By Pass, se tendrá un lugar para entrar al fraccionamiento y otro para salir de él con sus respectivos carteles de Pare y demás indicaciones. También la idea es construir espacios donde se brinden servicios a los habitantes: cajeros, redes de pago, comercios, etc., todo lo que simplifique la vida.

¿Por qué el nombre del Proyecto es Volcán?

Le pusimos Proyecto Volcán, porque cuando empezamos a venderles tantas tierras a las cooperativas, dijimos: esto es un volcán que, cuando reviente, será algo impresionante. Recordemos que allí vivirán alrededor de 4.000 personas, que ya están confirmadas; esto no es viento, esto es realidad.