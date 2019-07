Una semana de decisiones, reuniones, acuerdos y visiones de cómo seguirán algunos de los grupos políticos que están en carrera de cara a las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre, es la que se inicia en la presente jornada, con el fin de presentar las nuevas decisiones en público en los próximos días.

Ya hay grupos que se están posicionando según la correlación de fuerzas que han surgido de las elecciones internas del pasado 30 de junio, y que esperan un tiempo de definiciones en los días venideros.

En el Partido Colorado, aparece con una de las instancias internas más salpicadas, cuando los candidatos a diputados que por ahora son cinco, tres del sector Vamos Salto, Pablo Perna Omar Estévez y Rodolfo Berneda, Daniel Galliazzi por el sector Batllistas y Miguel Feris que acordó trabajar en grupo con Gonzalo Leal y Julio Franchi por el sector de Talvi, mantienen encuentros donde definen posiciones y acuerdos, que se verán plasmados en los próximos días.

Asimismo, habrá una reunión en el sector Batllistas para definir si el senador colorado y exintendente de Salto, Germán Coutinho, integrará efectivamente la lista al Senado encabezada por el expresidente Julio María Sanguinetti, mientras que el dirigente de esa agrupación a nivel nacional, el diputado y exintendente de Rivera Tabaré Viera, tendría una reunión con el dirigente más votado de ese sector en Salto, el empresario Daniel Galliazzi, para resolver algunas definiciones sobre candidaturas y postulaciones.

No obstante, Germán Coutinho tendría algunas reuniones políticas de alto nivel en la presente jornada en Montevideo, para definir su futura candidatura en el mes de octubre. A todo esto, se suma la posibilidad de que el senador Pedro Bordaberry presente una lista al senado, encabezada por él, con el fin de continuar en la actividad y no retirarse como había manifestado.

Aunque de hacerlo no se sabe si será acompañado por Coutinho o si este acordará con Sanguinetti.

Por otro lado, en el Partido Nacional están trabajando en los sectores principales de la colectividad, como el caso de Aire Fresco, donde Carlos Albisu ya mantuvo varias reuniones y encuentros con sus principales dirigentes, al tiempo que esta semana realizará un plenario con los distintos grupos que lo acompañan en el Ateneo de Salto, para delinear las grandes líneas de acción política.

Por ahora, Albisu aparece como el candidato con la chance más clara de lograr la diputación para el Partido Nacional en el próximo mes de octubre. Al tiempo que en la Lista 71 se preparan para trabajar con fuerza de cara al acto eleccionario, teniendo en cuenta que son la otra línea nacional, con más fuerza, de las que acompañaron en la interna a Luis Lacalle Pou.

En tanto, también hay sectores de Alianza que definirán en las próximas horas cómo saldrán, aunque para esto esperan por lo que haga Jorge Larrañaga.