“Hubo mucha gente, los que más gastan son los argentinos y no vinieron tantos”, dijeron

Llegando a su fin aunque con un plazo algo más extendido, la Semana de Turismo ya deja sus principales resultados en los comerciantes locales y los operadores turísticos que dan su opinión al respecto. Más allá de lo que arrojen las cifras oficiales y de lo que puedan decir el gobierno con el optimismo apropiado de toda administración, los operadores turísticos manifiestan su alegría y son positivos al resaltar que la semana de turismo del presente año, se trató de una buena temporada.

Tanto los centros termales, como los distintos comercios de cada zona y el centro de la ciudad estaban repletos de público desde el viernes, además de que hubo mucha gente buscando alojamiento debido a que la capacidad de los distintos hoteles y lugares de alojamiento estaban colmadas.

Según informó a EL PUEBLO el presidente de la Asociación de Gastronómicos, Hoteleros y Afines de Daymán (AGHA), Noel Méndez, la semana fue “muy buena, ya que todos pudimos trabajar, vino mucha gente, incluso se dio el caso de un recambio en plena semana y el hecho de que el fin de semana largo se extendiera fue positivo, porque hizo que viniera más gente y se quedara hasta mañana entonces eso hizo mover todo”, dijo.

En tanto, desde el gobierno departamental anunciaron ayer de tarde en un comunicado oficial que para las autoridades la que acaba de terminar se trató de una “muy buena semana de turismo”.

Al tiempo que en materia de seguridad, la misma tuvo sus altibajos, a la tranquilidad del comienzo de la semana, se le sumaron los hechos de inusitada violencia ocurridos sobre el jueves a la noche y de los cuales la Policía todavía no tiene ni idea.

DE MENOS A MÁS

Para Noel Méndez, la semana empezó de “menos a más” ya que al principio el mal clima les había jugado una “mala pasada porque hubo gente que hasta canceló las reservas que tenía y anduvo poca gente para ser semana de turismo, algún turista más que el habitual pero menos que los que usualmente andan en esta época”.

Aunque señaló que en el comienzo de la semana “cambió el clima y la gente empezó a venir. Pero en cuanto a si todos trabajaron, yo puedo decir que sí. Principalmente los hoteleros porque si bien no quiero aventurar números, puedo decir que estaba casi todo repleto, lo que es una buena señal para el destino Daymán en sí mismo”.

Sostuvo además que “no había tantos argentinos como en otros años por lo cual no puedo decir que hubo mucho dinero en la vuelta, porque por lo general ellos son los más gastadores. Por lo que decir que había cantidad de gente no quiere decir que había más dinero en la calle, los comerciantes trabajaron pero tenían que pelearla, porque la gente, sobre todo la uruguaya no es de andar comprando mucho y es la clase de turista que más había”.

“Ayudó que la semana se extendiera hasta el lunes porque el viernes por ejemplo, se largaron muchos argentinos que se quedan igual si es feriado acá, más allá de que no lo sea en su país”, comentó.

“Pero puedo decir que todos trabajaron y eso quiere decir que la temporada fue buena, después haremos números, análisis, balances, pero por ahora tenemos que seguir trabajando”, dijo Méndez, quien agradeció la consulta pero aún pasadas las nueve de la noche mientras seguía trabajando en su local comercial, debió interrumpir el contacto porque el mismo estaba en ese momento con varios clientes.