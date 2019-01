Declarado “De Interés Educativo” por la ANEP

El próximo sábado 16 de febrero se cumplirá en Montevideo (con la opción de hacerlo vía on line) el seminario de Herramientas para la Inclusión – Educador Emocional. La jornada se llevará a cabo en el Salón Bellas Artes. Crystal Tower Hotel a cargo del Profesor y Psicólogo Fernando Bryt de la Universidad de Barcelona – Ex-Asesor del Departamento de Educación del Gobierno de Cataluña. Vale destacar que los interesados podrán participar del seminario a distancia vía on line.

En el mismo se aprenderán estrategias de resolución de conflictos y educación socio- emocional dirigidas al contexto escolar y familiar a través del Método de Transformación de Conductas como herramienta de inclusión.

La metodología es participativa y vivencial, donde se integra el conocimiento, la experiencia, las herramientas y los componentes emocionales que intervienen en el fenómeno de los problemas de conducta en el ámbito educativo.

Los participantes tendrán la oportunidad de trabajar en base a conductas c oncretas de sus hijos, alumnos o pacientes que consideren necesario transformar en comportamientos adecuados, luego de un análisis de las necesidades existenciales que las conductas inadecuadas puedan estar manifestando. Lo harán aprendiendo a utilizar un método de transformación de conductas –MTC (Bryt, F y cols, Universidad de Barcelona).

El método se utiliza en forma individual, mediante entrevistas padre-hijo o docente-alumno (en el marco de la inclusión). Asimismo, los principios y estrategias pueden ser extendidos a alumnos sin trastornos y a contextos grupales.

El MTC (Método de Transformación de Conductas incluye la detección del problema, su concreción, su observación, el proceso de acuerdos y motivación con el hijo-alumno, así como el monitoreo de la transformación.

Se entregará certificado con reconocimiento internacional . Declarado de interés educativo por el Consejo de Formación en Educación ANEP

El alumno con necesidades educativas especificas, también en los trastornos de conducta, que por diversas razones, no logra adaptarse a los requerimientos de la institución debe de ser acompañado desde una planificación de inclusión educativa.

Cuando estas necesidades no son atendidas, por más molesto, difícil e incómodo que sea el alumno, se está ejerciendo sobre él una violencia institucional, que no tardará en emerger en comportamientos, también violentos del alumno no incluido.

Los alumnos con TDAH u otros trastornos mentales o psico-sociales que presentan problemas de conducta, producen gran sufrimiento a compañeros y docentes.

Pueden ser el polo agresor o el agredido en el fenómeno conocido como Hostigamiento o Bullying en el cual la violencia psicológica y física es sostenida en el tiempo.

Con el apoyo del Plan de Ciudad Educadora de la Unión Europea, de la Inspección Nacional de Educación Especial de Anep y del MEC en anteriores instancias.

Becas de hasta 90% en la opción a distancia y casi 50% en la opción seminarios.

Cuando nos planteamos realizar un proceso de modificación de conducta con un niño con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad) tenemos que tener presente el proceso lógico a seguir para que el resultado sea óptimo.

En primer lugar deberemos conocer al niño, realizar una observación detallada de su conducta, de su comportamiento, para identificar cuáles son las conductas que resultan problemáticas, es decir, sobre las que deseamos realizar la modificación. Debemos centrarnos en las que resulten más disruptivas y comenzar con ellas, ordenarlas según las prioridades que tengamos en el momento que se inicie el proceso.

de consecuencias, tanto positivas como negativas.

Consecuencias positivas que tendrá el no realizar la conducta a modificar, y consecuencias negativas para cuando sí se produzca.

Es importantísimo informar al niño del proceso que se va a llevar a cabo, de lo que se espera de él y por supuesto de las consecuencias que sus actos tendrán.

Es algo fundamental, puesto que obviamente no podemos esperar a que el niño adivine lo que pretendemos, debemos explicárselo detalladamente, el porqué de haber elegido esas conductas, por qué creemos que deben ser modificadas y los beneficios que le reportará a él.

Una vez tenemos todo el planteamiento realizado, es hora de ponerlo en práctica. Para ello los primeros que debemos concienciarnos somos nosotros, puesto que nuestra constancia será un elemento indispensable para el éxito. Tenemos que controlar las conductas, emplear todo el plan que hemos diseñado y no rendirnos a la primera de cambio. Si no somos constantes con los objetivos que nos hemos propuesto, no podemos esperar que el niño lo sea. Somos un elemento indispensable en este proceso, y nuestro trabajo se verá recompensado.

Tendremos que realizar un listado con los reforzadores que se van a emplear en el proceso.

Ya sabemos que estos pueden ser sociales, materiales o de obtención de privilegios y que dependerán de las características de cada niño. En unos casos, y dependiendo también de la personalidad, funcionarán unos reforzadores u otros. Tanto padres como profesores conocen muy bien al niño, por lo que sabrán en cada caso que tipo de reforzadores resultará más efectivo.

Los reforzadores se emplean para afianzar los comportamientos que queremos instaurar o mantener, pero no podemos caer en el error de hacer que el niño se acostumbre a ellos o que sepa qué va a conseguir después de la conducta adecuada, por lo que además de ir combinándolos, deberemos ir retirándolos poco a poco, para que de manera paulatina el comportamiento permanezca y los reforzadores vayan desapareciendo.