El Partido Nacional emitió un comunicado de prensa en la mañana de ayer donde deja sentada su posición ante los dichos de dos integrantes del gobierno del intendente Andrés Lima tras el fallecimiento del expresidente Jorge Batlle, solicitando –al igual que el Partido Colorado- la remoción de los mismos en sus cargos en la Intendencia de Salto. Para conocer los motivos que llevaron al Partido Nacional a tomar esta decisión, EL PUEBLO consultó al presidente de la Comisión Departamental, Carlos Albisu.

- ¿Qué motivó al Partido Nacional a solicitar al intendente la remoción de dos integrantes de su gobierno?

– Como es de público conocimiento, en las últimas 48 horas dos personas que ocupan cargos en el gobierno departamental, tuvieron manifestaciones públicas a través de las redes sociales, pero que de alguna manera se masificó, no solamente en nuestro departamento sino a nivel país, contra la figura del recientemente fallecido presidente Jorge Batlle. El Partido Nacional todo, como Comisión Departamental pero también de aquellos que no forman parte de la Comisión, nos hicieron saber en el día de ayer, primero con las declaraciones de Molina y luego las declaraciones de López, el desagrado en cuanto a estas declaraciones y que la Comisión Departamental tenía que tomar alguna medida en cuanto a esto, más allá de lo que puede ser un presidente como Batlle o lo que puede ser un partido, porque hablan de Batlle, de Sanguinetti y de otros.

Es así que resguardando como partido lo que tiene que ver con el régimen democrático de nuestro país, que es algo muy valioso y que hemos luchado mucho para mantenerlo, y que es una de las grandes fortalezas que tiene nuestro país. Es la tolerancia, el buen vínculo, el diálogo más allá de las diferencias que puede haber entre los diferentes partidos. Si hay algo que Uruguay se puede congratular es el relacionamiento del sistema político. El otro día lo escuchábamos al presidente Vázquez en una conferencia en China, en la cual vendía a Uruguay, lo que apoyamos, y una de las cosas que vendía como gran fortaleza era el sistema democrático. Y nosotros, con esta declaración, queremos marcar un tema que es clave que nosotros cuidamos, defendemos y que en este tipo de cosas se está atentando contra eso que es lo más valioso, y que a nuestro país le ha costado mucho.

Por eso, movidos por ese sentimiento, que apunta más a la democracia y a esa gran fortaleza que tiene nuestro país, más allá que uno pueda discutir si una cosa está bien o está mal, siempre ha habido algo que hemos cuidado que es eso, y que estas declaraciones son tristes y que nada tienen que ver con nuestro sistema democrático. Aquí hay una responsabilidad, porque no son personas que lo hacen individualmente, forman parte de algo y representan a algo que no es otra cosa que el gobierno departamental, que compartamos o no, nos representan a todos los salteños. En este caso, era de orden como Partido Nacional, como partido democrático, marcar eso y no ser omiso mirando para otro lado, en un tema tan importante como este.

- Para el Partido Nacional, los términos utilizados por estos jerarcas municipales, ¿exceden lo que debería ser el debate político de Salto?

– Exceden. A nadie se le pasa por la cabeza, más allá que una persona haya fallecido o no, desearle la muerte, como por ejemplo se hizo con Sanguinetti. Como decía, más allá de los partidos, porque nunca nos han escuchado a nosotros hablar mal de Líber Seregni, de quien siempre hemos buscado sus virtudes, porque se trata de personas que han aportado, en mayor o menor medida, a favor de un país como el que tenemos hoy. A nadie se le ocurre ni se le pasa por la cabeza. Entonces, se trata de un hecho que es grave y que el Partido Nacional ha decidido tomar posición sobre esto que estaba pasando.

- ¿El Partido Nacional analizó qué pasos seguirá en caso que el intendente confirme la permanencia de los jerarcas denunciados?

– No, no. Dimos el primer paso que es dar nuestro punto de vista sobre lo ocurrido y solicitándole al intendente Lima que es lo que entendemos conveniente, como partido y también como ciudadanos. Uno podrá compartir o no el partido y las personas que hoy están gobernando Salto pero lo que sí tenemos que tener bien claro es que, nos guste o no, están representando a todos, y no nos podemos sentir representados y sentimos también vergüenza por gente que hoy es parte de un gobierno de todos, porque es un gobierno departamental, y ese tipo de cosas no deberían suceder más.