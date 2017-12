Extendieron cinco días más el plazo para inscribir las agrupaciones

Este año serán “muy estrictos” en el control de los permisos y la documentación necesaria exigida para la participación de los menores en el desfile del Carnaval 2018, dijo a EL PUEBLO, la Presidente de la Comisión de Carnaval, Lorena Molina.

Tras los inconvenientes que se suscitaron el año pasado durante la inauguración de la Avda. del Samba con niños y adolescentes que carecían de los permisos de INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y la documentación exigida, este año la Comisión de Carnaval será muy estricta en este tipo de controles y no permitirá desfilar menores que carezcan de los documentos exigidos para participar de la fiesta de momo.

Así lo hizo notar Molina, señalando que ese tema era algo “a destacar” y sobre lo que iban a hacer hincapié con las agrupaciones.

EXTENDIERON EL PLAZO

PARA PARTICIPAR

Si bien en un principio se manejó que a partir del martes 21 de noviembre, y hasta el 5 de diciembre inclusive, estarían abiertas las inscripciones a los interesados en participar del Carnaval 2018, la comisión optó por extender cinco días más el plazo a solicitud de varias agrupaciones.

“MUY BUENA RESPUESTA

En lo que respecta a las inscripciones que se recibieron hasta el momento en tablados, comparsas de samba, murgas, comparsas lubolas, carrozas, cabezudos, máscaras sueltas, cooperativas de viviendas e instituciones deportivas (para el trabajo en cantinas y apoyo en las distintas actividades de los espectáculos programados por la comisión), ha sido “muy buena”, dijo Molina.

A modo de ejemplo, la Presidente de la Comisión del Carnaval informó que hasta ayer, se habían inscripto cuatro comparsas de samba, cinco lubolas y cuatro máscaras sueltas, entre otras categorías.

SE ESTUDIA UN

SOLO DESFILE EN

CALLE URUGUAY

Si bien Molina no quiso ahondar en los escenarios físicos donde se desarrollarían los desfiles, precisó que está a estudio de la comisión que uno de los desfiles del carnaval 2018 se realice en calle Uruguay, “algún desfile habrá, no sabemos si todos o solo el de cierre, pero es algo que aún está en estudio”, señaló.

Asimismo, dejó la gran expectativa sobre una segunda edición de la Avenida del Samba que se inauguró el año pasado en la ex Avda. Viera. Sobre la posibilidad de repetir ese desfile, volvió a señalar que era algo que estaba en estudio y no brindó más detalles al respecto, asegurando que todo se informaría en conferencia de prensa el próximo 15 de diciembre.