En el marco del Plan Anual de Cultura de la Regional Norte (Udelar), el concertista salteño Sergio Calvo brindó el pasado viernes un recital de música instrumental de su autoría que recorren estéticas de Tango Piazzollado; Bossanova; Son Cubano y Funk .en una impronta jazzística. “También haremos dos temas inéditos de Nicolas García que acaba de venir de Suecia. Mi banda está formada por Oscar Barla en bajo; Marcos Pamparato en Batería; Nicolás García en guitarra eléctrica y yo al piano” – nos adelantó el artista.

Con respecto a su agenda artística, Sergio Calvo manifestó que “Este año me queda un recital en Paysandú solicitado por el Departamento de Cultura de aquel municipio. Y veremos algo que se está gestando en Argentina.

Tocar jazz no es fácil en este país. Y menos desde el interior” – enfatizó.

INVITACIONES DESDE

EL EXTERIOR

Calvo tiene pendiente invitaciones a festivales de jazz en el exterior, tema que lo mantiene aún en tela de evaluación. “Hace tres años tuve una oferta para Bolivia pero luego nació mi hijo y me dediqué a él. Ahora que tiene tres años y medio he reactivado esas posibilidades” – remarcó, teniendo en cuenta que para abordar esos compromisos es necesario apelar a la autofinanciación.

Acerca de sus proyectos a corto plazo el concertista se mostró animado a seguir componiendo y ampliando su repertorio. “Posiblemente iré al festival de jazz de Colonia.

Para Sergio Calvo la experiencia de componer “Es un viaje que conlleva trabajo; estudio; autocrítica y rigor metodológico… y fundamentalmente tiempo y espacio para conectarse con uno mismo”.

Cree que un buen termómetro es la reacción del público, que le indica que con aciertos y desde lo individual…. “ha sido fiel a sí mismo no cediendo al mercantilismo musical”.

“Pienso que se debe transmitir a los nuevos músicos la idea del trabajo; estudio; metodología y disciplina… un espíritu crítico e investigativo así como ser fiel a sí mismos. No basta solamente con el talento”.