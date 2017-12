En lo que va del 2017 podemos decir que es un año muy positivo para la OJS, donde se destaca un crecimiento en el público seguidor de esta agrupación, al que estamos muy agradecidos, también pudimos compartir escenarios con músicos profesionales de Salto y de la capital, como fue el caso de la visita de Artigas Leal (trombonista de la Filarmónica de Montevideo), que brindó talleres gratuitos para instrumentos de viento y nos acompañó en el concierto “Los hijos del Jazz II” junto a Male Borba (cantante), Wilson Ferreira (saxofonista), Marcos Quevedo (Tecladista) y Aníbal Lequini (guitarrista), todos ellos excelentes artistas locales. También, uno de los conciertos para recordar fue el compartido con la Orquesta Rusa de Balalaikas en el Teatro Larrañaga, siendo esta una experiencia inolvidable y gratificante. En otro ámbito ya vamos para el tercer viaje del año, el 16 de Diciembre viajaremos a Montevideo, luego de haber ido en Setiembre a Tacuarembó y en Noviembre a Minas de Corrales (Rivera), entre otras actuaciones, algunas invitados y otras generadas por la propia orquesta que de alguna forma han provocado un crecimiento espiritual y anímico muy reconfortante en todos los músicos integrantes de la OJS” – detalló el director de la orquesta Sergio Mena.

“Creo que parte de este año positivo, está centrado en el producto que la Orquesta Juvenil de Salto ha propuesto en sus diferentes presentaciones y conciertos, claro, este producto no se logra mágicamente, se ha ensayado regularmente los sábados, como lo planificamos a principio de año, algún día de semana con ensayos por familia de instrumentos si es necesario y algunos domingos cuando el sábado es complicado ensayar. Todo esto, gracias al compromiso, la comprensión y la buena disposición de los músicos, ya que sin ellos nada es posible”.

-¿Cómo se sustenta económicamente la Orquesta Juvenil de Salto?

-“Como ya lo he manifestado en otras oportunidades, la OJS en un emprendimiento privado sin fines de lucro, ningún integrante de la OJS ni su director perciben dinero alguno (de instituciones públicas o privadas de nuestra ciudad o del país) por la función que cumplen en esta agrupación. Es una agrupación de tipo comunitaria que es integrada por jóvenes músicos de nuestra ciudad, que ensaya en ASDEMYA (Asociación Salteña de Músicos y Afines) donde está afiliada como orquesta. Si bien a veces se hacen actividades donde se cobran entradas, el destino de esos dineros es para afrontar gastos de alquiler de salón, manutención de instrumentos y gastos varios que se pueden generar en cada salida de la Orquesta.

Otro detalle importante a destacar es el buen relacionamiento que siempre hemos tenido con los gobiernos de turno, y este no ha sido ajeno a ello, ya que con el actual Director de Cultura Jorge de Souza hay un muy buen relacionamiento y ha apoyado fuertemente dentro de sus posibilidades, todas nuestra inquietudes llevadas a su oficina, ya sea aportando dinero para algún viaje o cediéndonos espacios como el Teatro Larrañaga, el Ateneo o algún otro lugar solicitado. También Salto Grande ha hecho sus aportes importantes en dos de los tres viajes realizados o a realizar en este 2017, a los que estamos muy agradecidos”.

¿Cómo surge y en qué consiste el viaje a Montevideo?

-“Creo que esto surge a raíz de haber traído a Artigas Leal al concierto “los hijos del jazz II “, una vez que se entabló una amistad con Artigas en la red social Facebook y después del concierto se publicaron los videos, estos fueron vistos por sus amigos, muchos de ellos músicos de Montevideo, de ahí me llama Santiago Gutiérrez (profesor de Saxofón de la Escuela de Música Vicente Ascone) manifestándome que estaba gratamente sorprendido con nuestra presentación en el teatro y que les gustaría tenernos en la fiesta de fin de curso que hacen anualmente en la sala Verdi.

Es un evento en el que se arma un escenario en la calle y actúan varios grupos del Conservatorio, denominándose el mismo “Verdi a la Vereda”. Luego de esta propuesta llega la invitación oficial del Director Gustavo Constela”.

-¿Qué expectativa hay para esta actuación?

“Mucha… dar lo mejor de nosotros para mostrar un buen espectáculo, estamos preparando repertorio, lo más adecuado a ese día y donde también contaremos con un invitado especial que es el Profesor Wilson Ferreira (Saxofonista) para darle un toque magistral al concierto”.

¿Con qué apoyo cuentan para poder realizar ese concierto?

-“Como ya comenté anteriormente, una parte apoyará la Intendencia Departamental de Salto, otra Salto Grande y el 10 de diciembre o sea este próximo domingo pensamos hacer un concierto en la explanada o patio detrás del museo del Hombre y la Tecnología, para recaudar algún dinero para el viaje”.

¿En qué consistirá ese concierto?

“Será un concierto de música muy variada… candombe, algo de música centro americana y jazz serán algunos de los ritmos a ejecutar. Como aún no está confirmado lo vamos a dejar como sorpresa de momento la presencia de algún músico solista y o cantante.

Comenzará 20:30hs., apenas comience la noche por ser domingo, con una entrada muy accesible de $100 y lugares limitados porque el espacio no es muy grande. Esperando que la gente apoye este concierto y esta obra músico-social que es la Orquesta juvenil de Salto asistiendo y disfrutando del mismo como también lo hacemos nosotros.

Las entradas anticipadas podrán conseguirlas en Quiosco el Águila (Plaza de Deportes).