Sergio Milans es un artista plástico salteño que reside desde hace varios años en Alemania, pero nunca olvida sus raíces y siempre piensa en compartir su arte en la tierra que lo vio nacer.

“Realmente cuando comenzó todo con el arte es difícil saberlo, creo que se nace con eso ya.

Nací en el 64 viví en la calle Juncal esquina Brasil, hasta los 10 años luego nos mudamos a Montevideo.

En esa estadía de infancia en Salto, diariamente pasaba por una academia de dibujo.

Estaba ubicada en la esquina del correo; yo iba a la Escuela No. 3.

No recuerdo el nombre de la academia pero era algo como irán o algo así, ahí entre un día y dibuje…luego seguí con el permiso de mis padres, eso fue el empujón natural algo sin penar que hice.

Fue muy bueno para mí.

Paralelamente visitaba seguido a mi abuelo Artigas Milans Martínez, una persona dedicada totalmente al arte, muy bien informada

Sobre el tema, como anatomía, el trabajo con óleo y acuarelas, con el seguí los pasos, siempre que lo visitaba, me saludaba y Seguidamente me daba papel y lápiz, o sea mi visita era dibujar y el me corregía” – rememora el artista.