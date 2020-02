Mesas de Desarrollo Rural

Juan Nacimento, Vicepresidente de la Sociedad Fomento Basalto Ruta 31.

“Además, soy delegado ante las mesas de Desarrollo hace un montón, hace ya como 10 años”.

¿Qué le pareció la reunión con la Mesa de Desarrollo Rural y la reinauguración de esta de Lavalleja que tuvo un historial muy grande?

La verdad es que he venido a otras reuniones aquí a Colonia Lavalleja, pero me gustó mucho el impulso, las ganas que está poniendo esta nueva Comisión Directiva, y el acercamiento que tuvo de gente joven, gente con ganas de trabajar, varios muchachos jóvenes, lo que se necesita para que quieran hacer algo por la comunidad y lograr un mejor pasar para el pueblo, para la zona, para todos; alejarse de repente de las malas costumbres, la droga, otros vicios. Pienso que es muy importante que se reflote es Asociedad Fomento.

¿Basalto Ruta 31 presentó algún proyecto ante la Mesa de Desarrollo Rural?

Sí. Presentamos dentro del proyecto un campo de colonización que está para adjudicarse; fue todo un pedido de Basalto Ruta 31. Lo movimos desde la Directiva, se movió hasta el propio Directorio de Colonización. Ahora, hay como nueve inscriptos. Está todo en manos del Directorio, se verá cuáles serán los beneficiarios. Van a ser dos grupos, no tenemos la menor idea de quiénes serán electos.

¿Desea agregar algo más?

Claro que sí. Se han logrado muchas cosas. Hay cursos de UTU, liceales con orientación de campo, digamos, ganadera, o sea, no se enseña todo exactamente lo mismo que en la ciudad, pero sí, todo lo básico. Una orientación para que le sirva a la gente de la campaña.

¿Dónde funciona dicho centro de enseñanza?

Eso funciona en Carumbé; ya es el segundo año. Para el 2020 empieza tercero y hay un internado. También, ahí hay como treinta y cinco muchachos.

¿Cómo está el tema edilicio?

Nos está faltando infraestructura edilicia para vivir esos días que están, porque semanalmente, se van cambiando los grupos, presencial y a distancia.

Muchas gracias por atender nuestro requerimiento periodístico.

A la orden.

Andrés Di Paolo – Técnico de Colonización de la Regional Salto

A grandes rasgos, ¿qué comentarios se han hecho durante el 2019?

Las Mesas para nosotros, o sea, para Colonización, es una gran herramienta, nos permite conocer la demanda en cada localidad. Estas mesas de basalto superficial se reúnen una vez por mes en cada localidad. Nosotros estamos recibiendo y conociendo la demanda de productores asalariados y de grupos y, en base a esta información, es que muchas veces el Instituto decide la compra o no de un campo, o la forma del llamado, si va a ser individuo, si va a ser al productor familiar, si va a ser al asalariado rural; lo que para nosotros es muy importante, a parte, es estar al tanto de los temas que están vinculados al desarrollo rural, de los pequeños productores.

¿Cuántas hectáreas de campo se han entregado a productores en 2019 por parte del Instituto Nacional de Colonización?

Anda alrededor de de unas cinco mil hectárea. En los últimos 15 años que venimos generando, han sido unas quince mil hectáreas; principalmente, han sido para llamados grupales. Las últimas hectáreas han sido para productores individuales.

¿En el Departamento de Salto?

En Salto andamos alrededor de las setenta y cuatro mil hectáreas y trescientos colonos individuales, más unos trescientos de forma grupal.

¿Qué te pareció esta Mesa con la reapertura de la Sociedad Fomento de Colonia Lavalleja?

La verdad es que me voy muy contento, porque hay gente que tiene ganas de trabajar, pero trabajar para la población en general, de acá, de la zona y los productores. Digo que en base al trabajo de esta gente, es que se consiguen cosas, principalmente a nivel público. Porque estamos hablando que, a través de estas Mesas, se gestionan temas de educación, de caminería, el mismo tema de la tierra; todos los proyectos salen a través del Ministerio. Si no hay gente organizada en las diferentes zonas, es muy difícil de que estos proyectos lleguen al lugar, que caigan acá, como también digo, poder llevar la demanda a través de estas Mesas a los diferentes ministerios, instituciones públicas y privadas, también. Decir que, de esto hace falta en todas las localidades, aunque hay muchas que se arriman, que cuánto más gente se arrime y más gente trabaje, las coas se consiguen. Estoy muy contento por la gente de acá, que ha agarrado el tema de la Fomento.