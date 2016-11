Sacar a la calle el servicio de ómnibus de la Intendencia de Salto para cumplir con todas las frecuencias en los días habituales durante un mes, le cuesta a la administración 11,5 millones de pesos.

Pero la Intendencia tiene una recaudación total por este servicio de unos 5 millones de pesos mensuales, lo que arroja un resultado negativo del orden de los 6,5 millones y que suman al año 78 millones de pesos de pérdida en total.

Para la Intendencia ese monto es mucha plata. Que la misma no ingrese a las arcas municipales pesa, porque con esos recursos pueden hacerse obras que son necesarias en todo el departamento. Pero para la administración, destinar ese dinero de los recursos que posee la comuna no le significa “un gasto”, sino que lo toman como una “inversión” en lo que consideran que el de ómnibus se trata de un “servicio social” que se vuelve “necesario sobre todo para los sectores más vulnerables”, relataron a este diario algunas fuentes consultadas al respecto.

Lo cierto es que lo que recauda la Intendencia por este servicio cada mes, es menos de la mitad de lo que le cuesta sacar los ómnibus a la calle y esa situación, por estas horas, permite y obliga a un análisis entre las autoridades del gobierno para decidir qué es lo que van a hacer al respecto, empero pretenden que la situación se dilucide pronto.

Por un lado, según afirmaron fuentes del entono del intendente a EL PUEBLO, el gobierno analiza qué hacer con el precio del boleto. La comuna viene destinando importantes recursos que fueron reorientados para la Unidad de Ómnibus, por ejemplo en la recuperación de algunas unidades y en la puesta a punto de la gran mayoría.

Los informantes dijeron que con este servicio “la Intendencia no quiere ganar dinero, porque para empatar entre lo que se gasta y lo que se recauda por la flota, el precio del boleto debería costar 24 pesos, precio al que no se quiere llegar nunca”, destacaron.

INVERSIÓN

Según relataron fuentes del sector, el servicio de ómnibus de la Intendencia está en “mal estado y es deficitario”, dijeron que fue una de las “grandes herencias de Coutinho” y desde que asumió la administración encabezada por Andrés Lima han puesto todo para poder recuperarlo.

Días pasados, el encargado del servicio de Ómnibus de la comuna, Jaime Cáceres, había dicho que la Intendencia invierte alrededor de 1,5 millones de pesos por mes en repuestos para recuperar unidades de ómnibus.

Ya han sido tres unidades las que fueron recuperadas por la administración y en los próximos días saldrá una más a la calle, la cual quedó a nuevo después que la comuna comprara repuestos y permitiera dejarla en condiciones de prestar el servicio.

La Intendencia también tiene previsto una vez que pueda hacerse del fideicomiso Daymán, tras pagarle a los proveedores, de poder comprar al menos 10 unidades de ómnibus nuevas, que serán inmediatamente destinadas al servicio con el fin de mejorar la calidad del transporte público de los salteños, indicaron los informantes.

Señalaron que toda la inversión que se viene haciendo en la Unidad de Ómnibus es porque la administración “considera” que se trata de un “servicio social clave” para el traslado de las personas y que el mismo debe brindar además de eficiencia y calidad, seguridad para los usuarios.

Pero para mitigar las pérdidas que tiene la administración respecto a este tema, las autoridades ya se reunieron con los funcionarios a quienes les manifestaron la intención de hacer una inversión en la recuperación del servicio, pero les transmitieron que vienen analizando un probable ajuste que podría registrarse en las próximas semanas.

Los consultados señalaron que la Intendencia “no pretende ganar dinero” con el servicio de ómnibus, pero al menos quiere “bajar un poco el déficit” que ya tiene, porque cree que es mucho dinero el que se le va a los salteños en este caso y aspiran a seguir invirtiendo para que mejore el transporte.

Si bien aún no hay informaciones sobre si habrá o no un ajuste del precio del boleto, algo que se maneja como probable para las próximas semanas, desde otras fuentes no oficiales señalaron que el tema de fondo son las pérdidas que tiene el servicio y cómo hará la Intendencia para poder respaldar ese dinero y mitigar la asistencia al sector, tal como lo viene haciendo hasta ahora.