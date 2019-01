Está en la cota 14,50 y las autoridades creen que lo peor ya pasó

Fue un enero atípico, con muchas lluvias, clima templado y una creciente que golpeó fuerte en muchos lados. En tal sentido, ayer las autoridades informaron que finalmente aumentó la cantidad de personas desplazadas por las inundaciones, debido a que algunas familias que se habían autoevacuado no informaron en su momento al Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) y ahora sí lo hicieron para iniciar el operativo retorno, ante los pronósticos de descenso del nivel del río Uruguay.

En total son 2.211 las personas fuera de sus hogares por la creciente, 302 evacuados y 1.909 autoevacuados. De las 302 personas evacuadas, 141 se encuentran alojadas en el ex hotel Biasetti (83 mayores y 58 menores), 6 en la Casa de Breve Estadía de Diego Lamas y Julio Delgado (2 mayores y 4 menores), 54 en el Hogar Estudiantil Dos Naciones (26 adultos y 27 menores), 47 en la Escuela Nº64 (22 adultos y 25 menores), 46 en la Escuela Nº5 (29 mayores y 17 menores) y 8 personas en el local de la Fomento de Villa Constitución (4 mayores y 4 menores). 950 mayores y 959 menores están autoevacuados. La cota del río es de 14,50 metros y se mantiene dentro de las proyecciones realizadas por el Área de Hidrología de Salto Grande. Si bien los problemas persisten, por el momento no hay mayores inconvenientes más allá de los que se presentan mayormente, con el problema de la recolección de residuos o la limpieza e higiene de la ciudad.