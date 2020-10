Dr. José Luis Medina Presentado –

Asesor Técnico Letrado en la Suprema Corte de Justicia

José Luis Medina Presentado (46) es abogado de profesión – “disciplinado y republicano como pocos”, en palabras de su hermano mayor – el reconocido virólogo y médico Julio Medina Presentado.

José Luis reviste en el cargo como Juez Letrado del Interior. Actualmente cumple funciones como Asesor Técnico Letrado en el despacho de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia Dra. Elena Martínez Rosso.

EL PUEBLO pudo entrevistarlo merced a la valiosa colaboración de la Lic. Cecilia Silva – también salteña – periodista y especialista en Turismo-

José Luis Medina se confiesa fan de Pink Floyd , aunque reconoce escuchar toda clase de género musical, dependiendo del lugar y momento de vida. Refiere que ha leído de todo, aunque sus autores literarios preferidos -por influencia de su hermano mayor Julio Cesar- siguen siendo los clásicos universales.

Winston Churchill es la personalidad histórica que admira, por su incansable espíritu de lucha, condición republicana y tenaz defensor de las libertades individuales.

Nació en Salto, el 3 de diciembre del 1973; año de contexto político complejo, donde las libertadas civiles comenzaban a suprimirse y la Ley Fundamental de la República descansaba en un cajón.

En ese año se fundó el Liceo No. 4 -“Horacio Quiroga”- emplazado en el barrio sencillo y de clase trabajadora donde creció. Allí cursó sus primeros años de su etapa liceal.

Anteriormente cumplió su etapa primaria en la Escuela No.10, la cual recuerda con especial afecto.

Su situación actual no lo hace olvidar de sus días de niño. Vivió junto a sus padres y hermanos en el barrio “Salto Nuevo”, un lugar donde

paradójicamente lo que abundaba era la carencia.

–Recuerdos de la infancia…

– “Si bien mis padres no concluyeron la escuela, reconozco en ellos una capacidad muy especial.

Soy el menor de cuatro hermanos en tiempos en que la poca ropa pasaba de generación en generación.

Mi padre.. un hombre muy inteligente, trabajador infatigable, de carácter fuerte y rigurosa disciplina, nos exigía en vacaciones aprender lo que a partir de marzo le enseñarían en la Escuela”.

Medina no duda cuando afirma que su padre fue quien moldeó su carácter y fortaleció su espíritu de lucha.

Esa realidad se ve reflejada al hacer una mirada retrospectiva de su vida, cargada de valores que ganó en el seno de la familia

seguramente a partir de una exigencia excesiva para un niño, pero que en el contexto familiar y social estaba bien visto.

Lejos en distancia y algo rezagado en el tiempo, quedaron los días de infancia y adolescencia en Salto.

- ¿Cuál fue su primera actividad laboral?

– “Mi primer trabajo fue como vendedor de miel, producto derivado del pequeño apiario familiar.

A partir de los 6 años, salía a patear por los barrios junto a mis hermanos a vender miel pura de abeja del apiario El Gaucho y a fin de año, en solitario, salía a recorrer los diferentes barrios vendiendo tarjetas de Navidad, para hacerme de una pequeña ganancia extra.

A los trece trabajé en una fábrica de baldosas… experiencia que me marcó por las duras condiciones laborales del lugar.

En 1989 para culminar mis estudios liceales e ingresar luego en la Facultad de Derecho, tuve que emigrar como tantos otros a la capital del país”. Esa época estuvo signada por profundas penurias económicas… igualmente se las arregló para encontrarse con lo mejor de sí: estudiando, leyendo, pensando, escribiendo y escuchado la música que todavía hoy lo acompaña. Fue ese año cuando decidió ser Abogado; determinación que le cambiaría la vida para siempre.

–¿Cómo vivió esa experiencia universitaria?

– “Siempre supe que no iba a ser fácil… con 16 años recién cumplidos comencé a trabajar como obrero de la construcción y los fines de semana combinaba trabajos como jardinero y vigilante.

En ese entonces estudiaba en el Liceo IAVA y a los 19 ingresé en la Facultad de Derecho. Recuerdo encontrarnos un día con mi hermano mayor en una plaza con cien pesos en el bolsillo y una manzana… era todo lo que teníamos… nos sentimos en el kilómetro 0 de la vida…. había que recomezar”.

Cada avance significó sacrificio y esfuerzo.

Sus días como estudiante universitario fueron pasando entre el trabajo duro y horas de estudio.

“No había tiempo que perder, y menos estaba dispuesto a reclamarle algo a la vida. No iba a malgastar energía en ello” – confiesa.

En algún momento de la carrera universitaria (2002) conoció a Natalia (también Abogada), actual esposa y madre de sus 2 hijas (Lucía -13- y Martina -6-).

La crisis desatada en ese año fue otro penoso desafío; aunque reconoce que fue en ese año y circunstancias, cuando ingresó -mediante

concurso- a trabajar en el Poder Judicial.

Ingresó en el escalafón más bajo como administrativo, hasta lograr el cargo y función que hoy cumple.

- ¿Cómo ve a nuestro país?

– “Creo es el mejor país para vivir, crecer en valores y formar una familia.

Es una tierra donde -aun en escenarios adversos- siempre es posible alcanzar los sueños: solo hay que tener uno, luchar por él y jamás abandonarlo. Lograrlo es cuestión de voluntad y espíritu porfiado”.

– ¿Cuál es la clave para llegar al éxito?

“La realidad enseña que se puede nacer a tan solo 10 metros de la llegada, o mucho más lejos de ella.

La anchura del éxito está condicionada, en igual forma, por la respuesta que cada uno le encuentre a la pregunta: ¿Cuánto esfuerzo estamos dispuesto a hacer?

La medida de la respuesta, fijará mayormente la medida del resultado”. Viajar en familia es uno de sus mayores difrutes, pero también vale un fogón junto a hermanos y amigos, a orillas de los ríos y montes de nuestro país, en contacto pleno con la naturaleza, tiene un lugar único y especial en su vida. Confiesa que no tiene miedo a la muerte, pero sí a dejar de vivir. Se define como una persona imperfecta, sencilla, afortunada, agradecida y feliz. Nos dice que la vida no podía haber sido mejor.

- ¿Cuáles son las fortalezas de nuestro Sistema Judicial?

-A mi criterio, la independencia de los jueces, sin duda alguna. La fortaleza institucional de nuestro país (actualmente unas de las más sólidas y prestigiosas del mundo) se debe, en gran medida, a la independencia con la que actúan los jueces que integran el Poder Judicial.

Nuestra Constitución, además, se edifica sobre la idea de que el Poder Judicial es el Poder del Estado que controla la actividad de los otros dos Poderes (Legislativo y Ejecutivo); de modo que la independencia de los jueces, en dicho contexto, se torna definitivo a la hora de fijar la suerte de la institucionalidad de la República.

Lamentablemente, en el mundo sobran ejemplos -incluso, cercanos- donde la pérdida de la mentada independencia, viene asociada al menoscabo de las instituciones, el avasallamiento de la República y con ella, el debilitamiento de la Democracia. ¡Hay que cuidarla siempre!

-Una reflexión para compartir con los jóvenes..

Estudien mucho… en lo posible sean estudiantes de libros, no de apuntes. Piensen, porque -como enseña el Maestro E. Couture-: El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.

Sean curiosos, esforzados, críticos y lo principal: sean buenas personas. Si cada uno, desde su lugar hace bien las cosas, entonces tendremos una mejor sociedad… un mejor sistema judicial y futuro.

Sepan que, en la profesión -como en la vida misma- tendrán satisfacciones, pero también sinsabores, pero nunca dejen de confiar en el sistema, que es mucho más que el caso defendido, ganado o perdido. Y si alguno de ustedes siente la vocación de ser Juez, entonces estudien un poco más.

Disfruten de la vida, que al final de cuentas… es lo que más importa”.