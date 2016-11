El salteño Nicolás Albertoni, dijo a EL PUEBLO desde EEUU que para Trump, América Latina empieza y termina en México

Una elección histórica para el mundo entero, por el impacto de lo que surja de la misma en cada región del planeta y por lo que se ha vivido durante una campaña electoral que no escatimó en diferendos entre los candidatos, más que en propuestas para sus eventuales gobiernos es la que se vivirá hoy en los Estados Unidos, el país donde lo que allí resulte, indefectiblemente salpica mucho o poco, según lo que pase.

Si bien cientos de salteños y miles de uruguayos residen en ese país desde hace tiempo, el hecho de que se lleven a cabo elecciones marcan un hecho histórico, máxime si se trata de la democracia más antigua y estable del continente y del mundo.

Aprovechando la presencia de un salteño ilustre que está desarrollando sus estudios por esas tierras en este momento y que su capacidad de análisis y reflexión de estos temas lo lleva a ser un destacado analista invitado de la cadena internacional de noticias CNN, es que EL PUEBLO dialogó con el Lic. Nicolás Albertoni, quien realiza actualmente su doctorado en la University of Southern California en Los Ángeles (Estados Unidos), en Política Internacional.

Albertoni, vive el proceso como invitado recorriendo los mitines políticos que se forman a diario y visitará hoy los centros de votación para conocer de cerca cómo funciona el sistema electoral en una de las democracias más perfectas del mundo.

Por tal motivo, dialogó ayer, a pocas horas del acontecimiento, con este diario donde analizó en profundidad el momento histórico que está viviendo desde la primera fila. Les damos a conocer las palabras de Albertoni a horas de comenzar el proceso electoral en Estados Unidos, donde el pueblo estadounidense elegirá entre Hillary Clinton o Donald Trump.

-¿Por qué muchos hablan de que esta elección ha sido histórica para el país?

-Es histórica por el estilo, las formas y el mensaje. Fue de las pocas campañas en que el país no solo piensa en quién resultará ganador sino más bien en las secuelas del bajo nivel de debate que se dio durante esta campaña. Al bajo nivel de debate se le agregó por uno de los candidatos una impronta bastante agresiva a la que este país no estaba acostumbrado. Hay mucho desconcierto y desconfianza y esto también genera otros elementos históricos a la elección.

-¿Qué significa estar estudiando en Estados Unidos y más aún Política Internacional, durante esta elección?

Y la verdad es un momento interesante para vivir y estudiar en este país. El debate diario trasciende las clases y es tema de bar con amigos de todas partes del mundo, con profesores, y alumnos. Son de esos momentos que uno agradece por tener la oportunidad de vivirlo en primera persona. Así mismo, si bien siempre es bueno ser testigos de momentos que uno sabe que la historia recordará, aquí también hay mucha desazón por tanto lo que uno recordará no son solamente imágenes buenas de estos días sino también caras de desconcierto de lo que ha pasado en estos últimos meses en una de las democracias más longevas del mundo.

¿Cómo crees que los resultados pueden impactar a América Latina y Uruguay específicamente?

Si gana Hillary no hay dudas que las relaciones con la región serán más fluidas y Uruguay podría aprovechar mucho de esta tendencia. De ganar Trump el escenario es incierto. Para él, América Latina empieza y termina en México y siempre que habló sobre la región no fue en buenos términos.

-¿Cómo estás viviendo vos la previa de las elecciones?

Yo pienso acompañar a votar a amigos que me invitaron para que vea cómo es el sistema y en la Universidad donde estoy estudiando se programó un evento para esperar los resultados. Yo acá lo que puedo ver hoy es que en este día previo, el país despertó con una silenciosa ansiedad. Hay un clima que ronda en dos sentimientos que uno puede percibir en amigos y colegas que les toca votar: la ansiedad como votantes de querer ejercer el voto para elegir al candidato que cada uno cree más conveniente para el país, pero por otro lado, también hay un silencio bastante cercano al miedo de que el país tome un rumbo social inesperado.

Entrevista de Hugo Lemos