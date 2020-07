Lic. Cecilia Silva:

La Lic. En Turismo y Periodista Cecilia Silva – quien momentáneamente está radicada en la capital del país – en ameno diálogo con nuestra redacción brindó su punto de vista ante la situación actual del turismo a nivel global y regional -en torno a un panorama de incertidumbre donde es necesario agudizar la capacidad de inventiva y de resiliencia empresarial .

“Es esta una crisis sin precedentes lo que significa que ninguno de los expertos o investigadores de los países de vanguardia en el turismo saben cuáles son las estrategias para salir adelante, por la simple razón que nunca nadie imaginó que se podía llegar a esto.

Todas las actividades del mundo se vieron en mayor o menor grado afectadas por el nuevo tipo de coronavirus, todos los sectores económicos fueron visiblemente perjudicados y el turismo fue el que pasó de 100 a 0 en un período muy corto de tiempo – un hecho que dejó paralizado al mundo entero” – puntualizó.

Cecilia Silva sostiene que ante las peores situaciones anteriormente vividas por las epidemias, catástrofes naturales o conflictos el turismo afectó a determinados continentes o zonas del globo y entonces lo que se hacía era re direccionar el turismo o reiniciarse de maneras diversas que compensaban las ganancias.

“Esta vez no fue así; la mayor preocupación de los países con más llegadas de turistas se encuentran ante la interrogante de lo que va a suceder después que pase la crisis sanitaria universal”.

-¿Cómo podemos redimensionar la dinámica turística?

-“Reactivar la economía a través del turismo es sin dudas a lo que se ha abocado la OMT (Organización Mundial del Turismo) de la mano de su secretario General Zurab Pololikashvili, quien en una de sus primeras misiones oficiales estuvo en nuestro país el pasado 2 de marzo para acompañar al entrante Ministro de Turismo Germán Cardoso.

Pololikashvili ha manifestado tener una postura muy positiva con respecto a la salida de la problemática y realizó una fuerte apuesta a que el camino correcto sería por el lado del turismo cultural y todas las manifestaciones de turismo alternativo que no conmine a la masificación de los visitantes”.

-¿Cuáles son los países más afectados?

-“España e Italia son los dos más afectados por el presente y no están logrando alcanzar un consenso de cual sería la mejor salida más adecuada para la acuciante situación. Por otra parte el portavoz de Plataforma de Turoperadores Cem Polatglu de Turquía dijo que el turismo como concepto destacará las condiciones higiénicas por sobre lo demás por lo que el turismo masivo perderá popularidad. “Ya no habrá mesas para 15 personas, sino mesas de familia con 6 integrantes como máximo.

En las playas no se podrá entrar y salir a voluntad.

Entre tumbona y tumbona habrá más espacio porque primará la práctica del distanciamiento social.

Este cambio se traducirá en un costo adicional para los turistas asimismo la gente sentirá la necesidad de tener una vida más higiénica.

Creo que es el fin de los viajes de multitudes. Del mismo modo que las aglomeraciones del turismo de masas van a desaparecer el tan promovido turismo de congresos dejará de practicarse, las empresas ven la ventaja de la seguridad humana y del ahorro económico que se establece al realizar los encuentros a través de teleconferencias.

- ¿Cuáles son las estrategias que están estudiando para ser puestas en práctica?

-“Desde el pasado 27 de junio e incluso algunos días antes en la página de TW de la OMT se comenzó a hacer una fuerte campaña a favor del turismo gastronómico y el turismo que se practica en áreas rurales.

Durante los meses de abril y mayo cuando la incertidumbre era aún más pronunciada con asiduidad se hacían publicaciones desde organismos internacionales referentes al turismo de que los continentes África y América del Sur serían los destinos que deberían de abrir sus destinos por la seguridad que plantean. Los países de Europa y Asia no sólo les tocó lidiar primero con la pandemia cuando no había pruebas del comportamiento del virus sino que se ha evidenciado la obstaculización que representa para la reapertura del turismo destinos con más habitantes por km².

En estos meses que transcurrieron quedó científicamente probado que son los lugares menos densamente poblados los que volverán antes a abrir sus puertas al público con más anticipación”.

3. ¿Cómo se posiciona nuestro país en este sentido

-“Nuestro país demostró y sigue demostrando un control absoluto de la situación sanitaria; en turismo los premisos tolerancia y respeto cobraron más fuerza que nunca y la población uruguaya aparentemente lo tiene incorporado de manera natural.

Desde el Poder Ejecutivo se tomaron medidas en base al conocimiento de un equipo multidisciplinario de expertos.

Cada uno en su área fue dando aportes valiosos y con conocimiento de causa y sentido común, por otra parte la población en general tuvo y ha tenido un comportamiento excepcional acatando y poniendo en práctica todas las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

Uruguay se posicionó de esa manera, esa coordinación entre ministerios, la rapidez con que se actuó y las medidas certeras que se están llevando a cabo fueron prioritarias para convertirse en el único país de las Américas con el que líneas aéreas europeas comiencen sus actividades.

Sin dudas Uruguay resultó favorecido con una situación privilegiada.

Las fronteras no están abiertas para el turismo internacional pero para los turismólogos el turismo de negocio (cuando una persona viaja para realizar algún tipo de trabajo o negocio) existe y es un nicho de mercado importante al que debemos prestarle atención”.

4. ¿Cómo ve el turismo proyectado hacia el futuro?

-“Esta recesión de todas las áreas turísticas en todos los países del mundo traerá una un cambio abrupto en el modo de realizar turismo.

No debemos ignorar que las agencias de viajes, hoteles, restaurantes y todos los empresarios que directamente dependen del turismo han expresado en reiteradas ocasiones que no podían sostener cuatro meses de cierre.

Seguramente habrá empresas que deban cerrar o redimensionar su organigrama para la próxima temporada estival que se está a la espera de los países vecinos que son los principales flujos que ingresan a Uruguay.

De la manera que Argentina y Brasil están llevando a cabo la situación sanitaria y que no están teniendo un rumbo tan claro como nuestro país, creo que diciembre es muy pronto para habilitar la apertura de fronteras.

En ese sentido creo que esa falta de turismo regional se verá en un alto porcentaje suplida por turistas europeos y asiáticos.

Si las autoridades toman rápidamente las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo (aunque parezca ambicioso) será posible mejorar la economía en el área turística. No se si se puede alcanzar a tener ganancias pero sin dudas ayudará a equiparar las pérdidas”.

No hay secretos en este proceso, con seguridad, responsabilidad y coordinación el resultado será muy positivo”.