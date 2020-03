La Galaxia – por Pablo Sánchez

Charles Chaplin se presentó una vez, de incógnito,

a un concurso de imitadores de Charles Chaplin.

Salió tercero.

¿El carnaval gira como una galaxia alrededor de un concurso?

Según Guillermo Lamolle. «como en una galaxia, en el carnaval hay estrellas con su sequito de moscardones-satélites que lo rodean … como en una galaxia los cambios importantes sólo se notan con el lentísimo paso del tiempo, a pesar de que ambos contienen elementos individuales que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz»… En la tierra: ¿Se construyen procesos o se trabaja por y para el concurso?, y si se trabaja en un proceso creativo, y éste no necesariamente se adapta a los parámetros de un concurso, se lo continúa?. Algunos sostienen de que el arte no se puede juzgar a través de una planilla de números y que quizás como también menciona Lamolle «es ridículo decir que las letras de tal murga están 22 puntos y las de tal otra 23, o que nadie puede despojarse por completo de sus propios gustos y simpatías personales para transformarse en un árbitro objetivo e imparcial, etc, etc, etc.». Pero en definitiva el concurso existe porque existe un formato de evaluación que confirma que determinados espectáculos son «mejores» que otros y que de alguna manera marcan lo que supuestamente está «bien» hacer.

Entonces lo que se corre de esos parámetros «aceptables»; está «mal»?… y si lo que está «mal» es parte de un proceso creativo y de búsqueda de otros hallazgos se sigue insistiendo en él?. ¿Otras posturas más radicales consideran que la opinión de los jurados no vale nada y que su propuesta es «familiar» pero llegado el «momento» están pendientes de ella y les lleva la vida en lo que digan los tipos… y aquí surge una nueva interrogante: pueden convivir lo «familiar» junto a una propuesta integral, pensada y competitiva? Y, se mantiene lo «familiar» si el resultado no coincide con lo esperado?

La autocrítica desaparece cuando arranca el viaje del concurso?, .

Las interrogantes planteadas no pretenden marcar una postura negativa frente a la existencia de los concursos pero por ahí sí cuestionarnos si lo que producimos «gira» por y para.

Ahora si se parte de la base que supuestamente los resultados en concurso «marcan» por donde es el camino como se puede dar un camino individual o personal por parte de una agrupación?, y si justo en el lugar del camino que voy transitando me dicen que es el «mejor», me quedo allí o sigo?, y si sigo y me meto en un recoveco y «pierdo»?; vuelvo a atrás a mis recursos efectivos luego de pasarle el «trapo del polvo» como decía mi mamá?. Siguiendo con las interrogantes, bien sabemos que las agrupaciones de la capital son el espejo donde nos hemos mirado para ver si vamos por buena dirección y así me fortalezco y nadie me va a ganar; pero: existe un abordaje independiente en los encares?, la individualidad promovida en los distintos talleres donde la creatividad es la supuesta vedette, se aplica?, se defiende? ¿Y cuando hay una luz que comienza a aparecer, se la potencia o se la apaga?. Las interrogantes son muchas y siguen apareciendo. Si se realiza un tránsito a través de la historia del arte podemos darnos cuenta de que dentro de ésta siempre se ha intentado encorsetar, etiquetar u ordenar dentro de nombres, estilos, movimientos que pretendían «entender» al arte… esto es arte y aquello, no…, pero siempre apareció un o unos defachatados que rompían con la «regla» que hacían lo que no debían hacer y se esa forma surgían nuevas cosas otras opciones y todo evolucionaba hacia algún lado, ni mejor ni peor, avanzaba, y avanza, tiene vida, es orgánico.

Las opiniones… el concurso… los premios: pueden ir de me gusta o no me gusta a que esta murga es más murga que aquella otra, es más completa, es más coherente y aparte canta mejor, aparte fíjate que hace la puesta fulanito de tal y los vista sultanito que es muuuy bueno, no sé la letra porque viste que siempre dice lo mismo?, en la primer noche se define todo, no se tienen que regalar en la final; viste te dije desafinaron, se pasaron de energía, no funcionó el cuplé pero las puntas están buenas,; y sí las escribe él, no la ví pero esta buena; GANAN!!!, la viste: no pero supongo… te dije…, está muy cargada, está muy liviana, tiene mucho color, la paleta de colores es diferente, ese tipo de humor fácil no me gusta… ganamos tenemos «humor intelectual»… como se mueven!!!!; si pero no bailan murga, para ser murga tienen que bailar murga, murga-murga. Son parodistas, hacen TIATRO!!!!, déjate de joder son todos maricones y faloperos, salen por las mujeres y para empedarse… pasan a la final: esta, después esta y las otras dos no sé, están horribles, querés ganar: pone accesorios, no!, no!, despojada, limpia!, no viste Don Timoteo que hace eso?, pero de qué año?, éste año usaron objetos pero el año pasado no, o sí?, Paaa! Tengo un pedo bárbaro miré vtv y vi murgas muy distintas; y si uso un poco de cada una? Seguramente va a ser la mejor murga. Ya sé quién pasa a la final!!!; pero no empezó la primer ronda!!!… – igual yo sé todo ando volando… pero que sorpresa!!!… está todo arreglado, el que jura maquillaje lo conoce al maquillador de ellos… hay que volver a los orígenes, ser lento, acompasado. No me gusta pero déjalo que haga que así ganamos… Ahora se hace así!!!, pero el arte no es una moda, o sí?… Viste como canta aquel?, anda bien, el año que viene lo traemos para acá… – pero le desarmas la murga!!… – no importa, lo importante es que ganemos. Ahora van a ver como se hace murga… ES HOY MURGA…; – Quien jura coro?, pero ese tipo ya fue!!!, nos va a cagar… -Para mí nada tiene que ver con nada… tienen la mejor letra pero cantan poco… pero que significa cantar poco?, que significa tener buena puesta?, que significa tener buena letra?, que significa volver a los orígenes?, que significa volver a la escencia?, volver a los 50, 60, 70, 80, 90, 2000?, que significa vestuario lindo?, que significa maquillaje zarpado?, que significa propuesta inteligente?, que significa sonar bien?…Según quién?, respecto a qué?, a una época?, a una sociedad?, quien aseguro esas determinaciones?.

-Pero que buenos arregladores corales son los muchachos!!!, excelentes!!!

-Pero eso no es ninguna novedad, desde hace algunos años lo vienen haciendo muy bien.

-Sí, pero ahora lo están haciendo en una murga en serio, nosotros vamos a decir que nacieron acá; total el año pasado nosotros hicimos que no vimos nada, ja, ja.

Dijo alguien: – Murga fueron los Saltimbanquis, o, los Pierrot, o, los Arlequines,o, o Araca, o la Reina de la Teja,o, Don Timoteo del 96, o los Diablos Verdes… – no, no, queda mejor decir CONTRAFARSA, viste que estaba pitufo que también estuvo en La Gran Muñeca, Asaltantes y ahora en Don Timoteo , nadie te va a discutir.

– Pero, vos escuchaste contrafarsa?

– no, pero igual, mi papa me dijo que estaba bien.

-Que buen maquillaje!!!

– Pero, lo viste?

– no, pero es de Don Timoteo.

Dijo otro: – murgas eran las de antes, pero claro vinieron éstos y los empujaron para afuera, se creen que saben todo, son unos atrevidos, la murga es nuestra, es del pueblo, del barrio, que me vienen con cosas raras.

-Pero entonces: publican cosas en el facebú hablan por guasá?

-Ahhh!!!, yo no sé nada, yo salgo porque me gusta.

El curso, linda galaxia, algunos afirman que para andar bien en él tenés que tener dinero.

Pero, decir que no está bien cobrar, así te transformas en un verdadero bufón (aunque alguien lo hace por vos) , así la gente te admira… Será así?, no sé; averiguo y les cuento…

El concurso es de por sí un factor generador de pasiones de tal magnitud que las charlas se asemejan a programas televisivos argentinos tan criticados hasta en repertorios murgueros antisistema.

El concurso no deja de tener su carácter folclórico, de barrio, de intercambio de opiniones y acciones pasionales que muchas veces parecen no tener control. Independientemente a todo éste mundo, hemos tenido la posibilidad de estar cerca de verdaderos referentes del carnaval local que a lo largo del tiempo han marcado eso que llaman pasión hacia lo que hacen y aprendimos y seguimos aprendiendo de quienes se contagian de esa «enfermedad» para seguir manteniendo viva ésta fiesta, que como toda celebración posee variantes emocionales que permiten hallar trampolines para continuar. La escucha como motor para conocer al otro.

Esta reflexión no se ajusta únicamente al género murga, se podría ajustar a otros géneros que desarrollan su accionar como si se tratase de un campeonato de futbol barrial, evaluados con métodos escolarizados, donde el vecino de toda la vida, en ese momento, se transforma en el peor rival.

Para seguir pensando…