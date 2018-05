Ayer mientras la sociedad prepara movilizarse por la inseguridad, hubo un copamiento en una casa

Si nos dieran a nosotros las potestades que tiene el Ejército para vigilar las cárceles, donde preguntan tres veces y después disparan, otro gallo cantaría”, dijo a EL PUEBLO una alta fuente policial quien se siente molesta con los problemas de seguridad por los que atraviesa la población, estimando que la Policía está con “las manos atadas”.

“La gente pide al Ejército en las calles, pero no pasa por ahí, porque ellos no están entrenados para tratar con la población en los problemas de seguridad y van a barrer con todos, con los honestos y los deshonestos, en cambio lo que se precisa es que la Policía esté entrenada y pueda salir a la calle sin tener mayores inconvenientes”, señalaba la fuente policial.

Para los representantes de la institución policial, por la presión social que se vivió cuando se había “puesto de moda” la modalidad delictiva de romper vidrieras, “la Policía perdió en los barrios, tuvo que irse de allí y pasar a otros lados donde no había tantos problemas y eso terminó generando que por la escasez de funcionarios que tenemos, los barrios pasaran a ser tierra de nadie”.

En tanto, los funcionarios policiales no dan abasto con los problemas de seguridad que tienen que enfrentar cada día. Ayer sábado se recibieron en el correr de tres horas decenas de llamadas, donde desde distintos puntos de la ciudad se solicitaba la intervención de los efectivos en una serie de casos que los desbordaba.

En la mayoría de los hechos, las llamadas eran por casos de violencia entre vecinos, violencia doméstica, desacato a la orden de restricción impuesta por algún juez respecto a un hecho anterior de separación entre las partes y también casos de robos que se estaban registrando al caer la tarde de ayer.

“Nos han atado de pies y manos con las leyes que han impuesto, nos han dejado cortos para actuar y no sabemos cómo enfrentar este tipo de problemas, porque el policía está limitado para detener a un individuo cuando antes nos pasaba que si teníamos plena certeza de que estaba implicado, lo agarrábamos y lo llevábamos para interrogarlo, ahora si hacemos eso, nos metemos en flor de lío”, aseveraron los informantes.

AUMENTO DE LA VIOLENCIA

Anoche, luego que se registrara una sumatoria de situaciones sociales en virtud del asesinato ocurrido el pasado viernes en un comercio en Salto Nuevo, tales como la preparación de una marcha en la zona de La Gaviota para esta tarde, el corte de calles en pleno centro de Salto Nuevo, el cierre de comercios en la zona y una reunión de la que participaron las autoridades y las fuerzas vivas y acordaron recurrir al presidente de la República, otro hecho de violencia fue denunciado.

Se trata del copamiento de una casa por dos delincuentes que entraron armados y golpearon al dueño de la misma, para robarle un televisor plasma y otros efectivos. Los mismos estaban armados con dos revólveres calibre 38, estaban de cascos de color blanco, y andaban en una moto tipo Yumbo Max.

La Policía salió detrás de los mismos a quienes habrían visto rato después por la zona del barrio San Martín, pero aún así no dieron con ellos. Los sujetos entraron a la casa por una ventana, golpearon al dueño de casa, lo amenazaron con las armas y lo maniataron de pies y manos.

El individuo logró soltarse y llamar a la Policía. El caso de la violencia en Salto es casi desesperante, la Policía por más libertad para poder actuar y confía en que si se les dan potestades, pueden hacerse cargo de esta situación.