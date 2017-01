Ante la situación de que casi el 50% de los taxis son “truchos”.

Si llega Uber y se suma a la cantidad de taxis “truchos” que hay circulando en Salto, “tenemos que vender todos los taxis, cerrar y dedicarnos a otra cosa”, dijo uno de los taxistas consultados por EL PUEBLO, ante la posibilidad de la instalación en nuestra ciudad de esta nueva modalidad de taxi.

“Acá, hace tiempo que está, no es con el nombre de Uber, pero ilegalmente hace tiempo que están los taxis “truchos” instalados en Salto y están trabajando con el aval de todo el mundo porque nadie controla nada. Creo que en este momento deben haber más coches ilegales que taxis”, agregó.

Según los taxistas no hay una solución a este problema porque las autoridades “no ponen interés”.

Bajo este panorama, si a Salto viene Uber “tenemos que vender todos los taxis, cerrar y dedicarnos a otra cosa”. Uno de los taxistas consultados señaló que ya se habló con las autoridades departamentales sobre la posibilidad de que se instale Uber en Salto y al respecto informó que “ya se ha tocado ese tema y aparentemente van a trancar la parte de Uber, porque así como en Montevideo hubo resistencia acá también habrá”.

UNA MERMA EN EL TRABAJO

Si bien en esta época del año es normal una merma en el trabajo para los taxistas, estos aseguraron que “ha mermado mucho el trabajo y hay varios trabajadores en seguro de paro”. Esta situación la vinculan con la presencia excesiva de los taxis “truchos”. “Yo ya me cansé de eso, ya como que me entregué, porque es patear contra un clavo”, dijo el taxista en referencia a estos taxis ilegales. “El tema es así, (los taxis) no tienen el nombre pintado en la puerta, (como sí lo tendrá Uber), nada más. Nosotros ya estamos acostumbrados a eso, simplemente va a ser legal. Eso es lo único que va a cambiar”, agregó.

CERCA DE 40 TAXIS “TRUCHOS”

Hay cerca de 40 taxis “truchos” y “de ahí para arriba”, mientras los legales son cerca de 58, aseguraron los taxistas. “Hay gente que tiene hasta cuatro autos y todos los fines de semana aparece alguno nuevo, es un descontrol total, y también hay combis. Además, todos los días están cambiando de vehículo o alquilan autos y cargan más gente de la que se puede. El tema es mientras no pase nada, pero el día que pase algo, ahí se va a complicar”, concluyó un taxista.