Doris Correa – docente, artista y cooperativista

Doris Correa – docente del centro CECAP Salto e integrante de la cooperativa de artistas Víctor Lima hizo una reflexión de las actividades del año.

“Siempre se encuentra satisfacción en trabajar en lo que a uno le gusta. En mi caso compartir con otros lo que sé hacer en el área de las artesanías, así como lo que constantemente estoy aprediendo.

Ver que un joven que tal vez no cree en sí mismo, que dice: esto no es para mí, logra hacer algo con sus propias manos, es «lo más», como dicen ellos.

Participar del proceso de crecimiento que hacen, acompañarlos en sus logros grandes y pequeños, es algo maravilloso” – reveló.

“Los alumnos cuando hacen una artesanía están ansiosos por llevarlo a mostrar a su familia.

Cuando termina el semestre, se les entrega un certificado. Es emocionante ver sus caras. Y qué decir, cuando después de egresados vienen de visita a compartir con el equipo sus logros” – destacó Doris de su alumnado.

DOCE AÑOS DE VIDA DE LA

COOPERATIVA VÍCTOR LIMA

La cooperativa de artistas Víctor Lima, cumplió este año 12 años de vida.

“Como desde los inicios, hemos hecho durante el año lo que más nos gusta hacer.

Espectáculos multidisciplinarios. Este año en particular presentamos un homenaje a la mujer en el teatro. También hicimos un homenaje a Víctor Lima que fue presentado en varios lugares.

El contar con local propio es un sueño largamente acariciado.

La Ley de Cooperativas aprobada a finales del año 2008 incluye la novedosa posibilidad de crear las Cooperativas de Artistas y Oficios Conexos, como una herramienta para que los artistas y anexos formalicen sus actividades a través de una forma jurídica con beneficios fiscales y permitir que se aporte solamente cuando se realiza actividades artísticas.

En el año 2010 nace la Asociación de Manager y Productores Musicales del Uruguay, Prom.Uy, y desde allí comenzamos a trabajar en la conformación de una Cooperativa propia, que posibilite la facturación y los aportes sociales de nuestros asociados y los artistas que trabajan con nosotros.

Al poco tiempo un grupo importante de músicos y artistas, fundamentalmente exintegrantes de la disuelta Asociación de la Música Popular Uruguaya, ADEMPU, se unen a nuestro esfuerzo y así comienzan las reuniones para conformar una Cooperativa de Artistas.

Se entiende por artista intérprete o ejecutante a todo aquel que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra artística, la dirija o realice cualquier actividad similar a las mencionadas, sea en vivo o registrada en cualquier tipo de soporte para su exhibición pública o privada.

Se entiende por oficios conexos, aquellas actividades derivadas de las definidas en el inciso anterior y que impliquen un proceso creativo.

