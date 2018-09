«Revelación de la mañana salteña». Programa Radial: Gravedad Cero Con Diego «chino» Echevarría

Carismático, con condiciones y muy entusiasmado con sus concreciones, Diego «el chino» Echevarría, cumplió el 5 de setiembre 2 años, junto a su programa Gravedad Cero, en la 105.9 OZONO F.M.

Las mañanas de lunes a viernes, se visten de fiesta con su programa interactivo, dinámico y con muchas opciones en cuanto a rubros publicitarios.

Al oír el relato del «chino» sobre el nacimiento del programa, la aceptación en el medio y el apoyo obtenido por los oyentes, nos contagia con su alegría.

Excelente conductor y por ende, cuenta con la facilidad en pocas palabras, de transportarnos a su mundo:

«Gravedad Cero nace, porque mientras pensaba en el nombre del programa, había en la placita de juegos de la Costanera, gente aglomerada, disfrutando en las sillitas instaladas allí, que giran en círculos.

Al mirar su movimiento se me ocurrió, diciendo rápidamente: «¡Gravedad Cero» tiene que ser el nombre del programa!» nos dice.

Y a partir de allí, quedó como un slogan: «estamos en órbita», con todo aquel oyente que se comunica.

¿Cuánto tiempo lleva haciendo radio?

Comencé el 4 de agosto del año 2014.

¿Cree que la sangre «tira» por ser hijo de Néstor Echevarría?

Me crié dentro de Radio Cultural y Emisora del Éxodo con

papá, que logró sus 54 años de radio.

Miraba a los locutores y todo el ambiente se me fue pegando, me fue gustando y me fui quedando.

Me encantaba la música.

¿Cómo fueron sus inicios?

Pasando clásicos.

Aunque actualmente me adapté a todos los ritmos, como plenas y demás, porque es lo que la gente consume más, mi gusto personal son los clásicos de los ´80 y ´90.

Pensé en un momento, qué lindo sería hacer un programa de radio y no se porque se me ocurrió ir a OZONO.

Me presenté a Pablo Ferreira Pintos, su principal y le formulé la propuesta abocada a los clásicos, que además no había en Salto.

Su respuesta fue que no tenía espacio.

Pasa el tiempo, me entero de que había un espacio libre, pero a la noche.

No me importó, yo quería hacer radio.

¿Contaba con algún apoyo?

Con el de mi novia Macarena, acompañándome en lo que hacía.

Le golpeo nuevamente la puerta a Pablo y me sugirió reunirnos el lunes, en horario de su programa.

Llego con el demo solicitado, me hace sentar en el estudio y dice al aire: «Acá estoy con el chinito Echevarría, que desea hacer un programa de clásicos. Buen día chino».

Titubee unos segundos, saludé, sentí que quedaba colorado y comencé a hablar. Me tuvo que cortar él, porque seguía hablando (sonríe).

Concluyó en que había debutado muy bien, ya que él me había sorprendido, me desenvolví perfectamente y comencé por la noche.

Luego tuve la invitación de Juan Román en Bemba F.M y acepté encantado el desafío, haciendo» Cumbia retro».

Trabajaba en una Automotora por la mañana y por la tarde. De 12 a 14.30 llevaba adelante Gravedad Cero y a las 20hs.nuevamente, entraba a OZONO.

Luego de 22.30 a 23.30 hacía mi programa en Bemba.

Un día, Mario Goldman, me pregunta «¿por qué hacés radio? Si a vos te gusta la radio y la llevas en el corazón, tienes que vivir de la radio». Y eso me hizo recapacitar y dedicarme solo a la radio, dejando la automotora.

¿Cómo surge el nuevo horario de Gravedad Cero?

Contaba con una muy buena receptividad de parte del público por la noche, cuando queda libre la mañana en OZONO.

Pablo Ferreira Pintos, al cual le debo un enorme agradecimiento por su apoyo, convencido de que funcionaría, me invita para que sea a la mañana diciéndome: «Tengo una propuesta para brindarte, pero: la mañana en radio, es jugar al fútbol en Divisional A».

Mencionándome que yo tenía buena vibra, dinámico, activo, contagiando a la gente.

Y así fue que comienza Gravedad Cero a las 8 de la mañana con una media hora de clásicos y los viernes una.

Y a medida que van pasando los días, vamos «subiendo el ritmo» hasta terminar bien arriba la semana.

¿La gente interactúa?

Sí. Me encanta que me escriban. Leo todos los mensajes y se me hace cortísimo el tiempo. Estoy muy agradecido con toda esa compañía diaria que logré.

Mi frase es: «Gracias por escribir, por prender la radio y dejarme entrar a sus casas, a las oficinas o donde estén, gracias».

¿Qué es lo que más lo halaga?

Cuando me dicen: «estoy en órbita desde Cien Manzanas, Saladero, Cerro, Salto Grande, Islas de Mallorca, Miami» y de todas partes del mundo.

Cuando me dicen que soy el 1, les digo que me faltan 19 escalones para llegar (sonríe).

¿Cómo fue en cuanto a lo comercial instalarse con Gravedad Cero?

Con unas cuantas publicidades, ya que soy conocido por haber trabajado en diferentes empresas del medio. Fueron los que me dieron una mano y mucho agradezco, porque aun siguen apostando por mi, desde hace cuatro años.

Y al público, obviamente por esa comunicación diaria que mantenemos activa. Es invalorable ambas presencias.

¿Cree necesaria la capacitación?

Si, justamente me voy a Córdoba para realizar un curso, que me va a enriquecer mucho.

¿Se puede aprender locución o conducción en Salto?

Sí, hemos realizado hace un tiempo cursos sobre locución y periodismo.

¿Qué hace su trabajo tan placentero?

Lo mejor y que me enriquece el alma mucho más que lo económico, es que me digan que me escuchan en diferentes y muchos lugares.

Me voy todos los días feliz de OZONO, mi segunda casa, porque lo que quiero es que la gente escuche música, sin «pisarle el tema» y no sea un programa cargado de publicidad.

Y lo que más me gustaría es que el apellido de papá tenga una continuidad en los medios y llevarlo bien.

Hacerlo lo más profesional posible, marcando todos los días un territorio diferente.

Deseando que no se me termine el programa en esas cuatro horas. Generando esas ganas y el entusiasmo de que me escuchen al otro día.

¡La radio es un mundo mágico y amo su retorno!