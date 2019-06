Ex Director del Hospital de Artigas y actual diputado por el FA

Días pasados llegó a nuestra ciudad el Dr. Silvio Ríos, médico artiguense, quien fuera Director del Hospital de Artigas y desde 2015 es diputado por el Frente Amplio (lista 738, Alianza Progresista). En conversación mantenida en la redacción de EL PUEBLO, dijo que le importa trabajar con mucha fuerza en “descentralización y reactivación de la zona norte, zona bastante olvidada históricamente pese a inversiones significativas que hubo en los últimos años”.

-¿Qué inversiones hechas especialmente para esta zona norte en los últimos años destacaría como importantes?

Por ejemplo en materia de educación, sobre todo con la UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay) y con la expansión universitaria; también en materia vial, con la realización de la ruta 30, que une Artigas con Bella Unión, se está terminando la obra incluso con la construcción de puentes que son macro puentes para lo que es la estructura vial del Uruguay…

-Varios políticos, sobre todo de la oposición, hablan de Artigas como departamento olvidado por el gobierno…

Y realmente es así, tanto que cuando comenzamos con nuestra agrupación departamental habíamos puesto como consigna: Para colgar Artigas en el mapa. Es paradójico, porque el Uruguay tuvo 150 años de gobierno colorado y ese partido fue la primera fuerza en Artigas durante 150 años, sólo dejó de serlo en 2006, que asumió el Partido Nacional, después el Frente Amplio y ahora otra vez el Partido Nacional. Históricamente es una paradoja.

-¿Y por qué cree que las cosas que se reclaman desde Artigas no llegan?

Por la estructura política del país, por el gobierno centralista, porque se resuelven los intereses departamentales en la capital. Pero pienso que en los últimos años los uruguayos hemos trabajado de forma tal de tener expresión en los departamentos del interior.

-Como médico, ¿siente que en la salud también se sufre esa realidad en el norte?

Le pongo este ejemplo: nosotros trabajamos intensamente para crear la Federación Médica del Interior, y recuerdo que cuando íbamos a poner la sede, algunos compañeros decían que había que ponerla en Durazno, otros en Paso de los Toros…y nosotros dijimos fuertemente desde Artigas, que de ninguna manera, que tenía que ser en Montevideo, porque ahí es donde “se corta el estofado”, donde se toman las decisiones. ¡Y vaya que nos sirvió! porque crecimos todos, todas las instituciones del interior crecieron en los últimos cuarenta años, y además tenemos una expresión en la capital, el Sanatorio Americano, moderno y a la par de cualquier otro, que es una prueba de que con recursos y administrados por nosotros mismos se puede llegar a realizaciones importantes.

-¿Qué cree que es lo más urgente que debe tratar de conseguir o reforzar en materia de salud el próximo gobierno que asuma?

Tratar de consolidar el sistema integrado de salud. Cuando los legisladores lo votaron, fue en 2007 y lo votaron prácticamente todos los partidos. Pero después lo dejaron a la iniciativa que pudieran tener los ministerios y los gremios, que en esto juegan un papel muy importante. El gremio de la federación de funcionarios de la salud pública en aquellos años, no hoy sino en aquellos años, planteaba un sistema estatal de salud, un sistema público, y no era posible. En Uruguay no resiste por los costos que tiene la salud tener dos sistemas en funcionamiento. Entonces se consigue ese sistema integrado, pero esa integración va a ser gradual, va a ser en la medida que se vaya comprendiendo en cada lugar los procesos de integración. Eso para mí es lo más importante, trabajar en la concepción de lo que es la integración de dos sistemas de salud, para gastar menos y ser más eficientes.

Entrevista de JORGE PIGNATARO