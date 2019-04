Maestra Claudia Sena reflexiona sobre la realidad educativa actual

En torno al pasado 1ro de abril – Día Mundial de la Educación – la Maestra Claudia Sena compartió sus reflexiones con respecto al tema.

“El día mundial de la educación comenzó a conmemorarse a partir de los acuerdos entre la ONU y la UNESCO, además entre el año 2003 al 2012 se conmemoró la Década de la Educación Inclusiva.

La UNESCO fundamenta su trabajo en las siguientes premisas y persigue varios objetivos, plasmados en el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, compartidos universalmente, por los países que forman parte.

Dentro de los objetivos planteados en la actualidad – señala la docente – se procura lograr la educación de calidad para todas y todos y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible, abordar los nuevos problemas éticos y sociales.

A su vez promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz.

Construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la información y la comunicación.

“Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos” – destacó el Secretario General de las Naciones Unidas. Antonio Gutierres. El derecho a la educación está además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, donde se exige una educación primaria gratuita y obligatoria. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, estipula que los países deberán hacer que la educación superior sea accesible para todos.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN URUGUAYA

En la Constitución de la República se establece la obligatoriedad de la educación primaria y de la enseñanza media, agraria o industrial. Además, se establece la gratuidad de la educación desde el nivel primario hasta el terciario. Los principios referidos están en los artículos 70 y 71 de la Constitución de 1967. La educación privada está avalada por el artículo 68, que garantiza la libertad de enseñanza y que permite la intervención estatal solo para “mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público”.

Aunque no está expresamente declarado en la Constitución, el principio de laicidad queda implícito a partir de alguno de sus artículos.

El artículo 5 de la Constitución declara la laicidad del Estado uruguayo y el artículo 58 sostiene que los funcionarios públicos “están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a a fines de proselitismo de cualquier especie.

Desde 1985 hasta 2008 el sistema educativo nacional estuvo regido por la Ley Nº15.739 y su decreto reglamentario. A partir de 2008, rige la Ley de Educación Nº18.437.

En esta ley se reafirma la universalidad y la obligatoriedad de la educación y se especifica más concretamente esta última: es obligatoria la educación inicial de niños de 4 y 5 años, la educación primaria, la educación media básica y media superior.

Es obligación de los padres que esto sea cumplido.

LA GÉNESIS

Como sabemos la educación es un proceso de socialización y enculturación de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social.

La función de la educación es ayudar y orientar a la persona que se está educando para conservar y utilizar los valores de la cultura que adquiere, fortaleciendo la identidad nacional. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano en la sociedad. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. No sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.

Son principios fundamentales de la educación pública uruguaya la «laicidad, gratuidad y obligatoriedad».

Así fueron proclamados por José Pedro Varela en su reforma de la educación en 1876. por lo tanto en nuestro país los habitantes tienen acceso a educación gratuita desde primer nivel de jardinera hasta la graduación en la Universidad.

El proceso de la Reforma Escolar fue un elemento fundamental en la estructuración de nuestro sistema educacional, ya que el país no contaba con un verdadero sistema escolar; las escasas escuelas públicas carecían de una adecuada coordinación -en planes, en métodos, etc.

El surgimiento de la enseñanza técnica en nuestro país en 1879, coincide con la preocupación de los gobernantes y sectores dominantes de la sociedad por establecer el orden y la disciplina.

La escuela de Artes y Oficios que instituyó Latorre fue un lugar donde niños y jóvenes de «mala conducta» aprendieron a obedecer y a trabajar como castigo.

En ese momento, existía una realidad, constituída por una economía que se modernizaba: nuevas industrias, importación de maquinarias. Se comenzaba a sentir la necesidad de una mano de obra más capacitada: los obreros debían adquirir no sólo las herramientas de la lectoescritura y el cálculo, sino también el dominio de la moderna tecnología: motores a vapor, máquinas semiautomáticas, etc. Esta situación no duró mucho.

A comienzos de este siglo y de la mano de Pedro Figari, la Escuela de Artes y Oficios procuró constituirse en un centro educacional formador de una mano de obra calificada y creativa.

Al llegar el medio siglo, la enseñanza técnica se pasó a llamar Universidad del Trabajo, pero seguía sin permitir el acceso a estudios superiores y con una oferta curricular que poco tenía que ver con las necesidades de la economía.

La Universidad comenzó a modernizarse en las últimas décadas del pasado siglo. Las nuevas Facultades de Medicina (en 1875) y de Matemáticas (en 1885) abrieron a los jóvenes de la clase media y alta, la posibilidad de

LA EXPANSIÓN ESCOLAR

El objetivo de universalizar la enseñanza primaria, comenzó a alcanzarse a mediados del siglo XX: un altísimo porcentaje de los niños accedían al sistema escolar. Un gran dinamismo metodológico, la creación de centros especializados, congresos de maestros, destacaron el sistema escolar uruguayo en el concierto latinoamericano, en concordancia con una sociedad en la que se vivía una expansión económica y un crecimiento de las clases medias (que comenzaron a percibir la escuela como un medio de ascenso social).

Así llegamos a nuestros días, con una educación pública que continúa teniendo los tres principios fundamentales vigentes: laicidad, gratuidad y obligatoriedad.

Y según estudios de la UNESCO, la Educación Uurugaya garantiza igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación, y favorece la educación en población multiétnica y enseñanza especial, mediante lo cual, la educación de Uruguay favorece la equidad (al igual que países como Finlandia)

La población en la actualidad tiene acceso a educación gratuita desde primer nivel de preescolar hasta la graduación en la Universidad.

La enseñanza secundaria tiene una larga tradición, como vimos anteriormente. En 2012 se cumplieron cien años de la creación de los Liceos Departamentales en Canelones, Melo, Colonia, Trinidad, Florida, Maldonado, Minas, Paysandú, Fray Bentos, Rocha, Salto, Mercedes, Tacuarembó.

El país cuenta con una Universidad pública, la Universidad de la República, que consta de 14 facultades y servicios anexos, en todo el país.

La oferta de educación pública se ve complementada por instituciones de educación privada que abarcan desde la educación preescolar hasta la terciaria.

La educación es uno de los agentes más importantes en la formación de ciudadanía, apego a los valores democráticos, así como del desarrollo sostenible, y es vehículo y garante principal de derechos civiles, políticos y sociales. La educación es un derecho y, como todo derecho, debe hacerse efectivo.