Entienden que la ciudad quedó chica y deben estudiarse soluciones

Una serie de accidentes de tránsito registrados esta semana ponen en alerta a las autoridades que hasta el momento han visto cómo este tema vuelve a ser uno de los más relevantes a la hora de cuidar y proteger la vida.

En los últimos días hubo dos accidentes de tránsito con resultado fatal y al menos dos más con resultados graves, lo que indica que la situación del tránsito es importante y que Salto sigue teniendo problemas en ese sentido.

Actualmente las autoridades de tránsito ven con preocupación la situación y aducen que en el 90% de los casos, opera el “error humano”, que “no toma las previsiones adecuadas” con el fin de evitar accidentes y situaciones de esta naturaleza.

Según informaron a EL PUEBLO fuentes policiales, existe un alto nivel de ausencia de previsión y de falta de cumplimiento de las normas de tránsito, que terminan generando en muchos casos maniobras indebidas que resultan en siniestros de tránsito.

ANÁLISIS

Si bien los hechos de las últimas horas aún están a estudio de las autoridades policiales para determinar con precisión lo sucedido, en los dos casos de siniestros viales con resultados fatales ocurridos en la semana que pasó, los investigadores pretenden determinar si los vehículos que protagonizaron la colisión en la avenida Manuel Oribe y Calle 10, circulaban de la manera correcta y a la velocidad adecuada, como para maniobrar y evitar el incidente.

Según fuentes policiales consultadas por este diario “hay dudas de cómo circulaban los dos vehículos, es decir, si el camión estaba ubicado en el lugar correcto con las señalizaciones adecuadas y si el motonetista se desplazaba de la manera debida, no podemos hacer un juicio de valor, pero entendemos que el caso amerita analizar el factor humano de ambas partes”.

En tanto, sobre el caso en el que un funcionario municipal falleció tras colisionar en su motocicleta contra un ómnibus de la Intendencia que se dirigía hacia el Centro de Rehabilitación para recoger a los internos que cumplen con el servicio de limpieza contratados por la comuna, los informantes sostienen lo mismo que en el caso anterior.

“El análisis que está haciendo la Policía Científica va a determinar la responsabilidad de las partes intervinientes en este caso, si el motonetista venía muy rápido y no pudo frenar o si el chofer hizo una maniobra indebida, son todos casos a estudiar, en el lugar hay señalizaciones pero contra el error humano no se puede predecir nada, igual tendremos que ver cómo fue el caso”, sostuvo el informante policial.

Conforme a esto, está claro que para las autoridades no solo basta con señalizar la ciudad, algo que las fuentes reconocen que en algunos lugares debe reforzarse, pero estiman que hay un parque automotor muy importante para una ciudad que ha quedado “chica para tanto vehículo circulando a la vez”, situación que obliga a que “los conductores deben extremar sus cuidados a la hora de conducir para evitar accidentes”.

La semana que pasó dejó a varias personas heridas, entre ellas un hombre de 61 años de edad que resultó internado en CTI tras chocar contra una camioneta cuando circulaba por la avenida Luis Batlle Berres y Ojalmi, camino a la represa de Salto Grande. En ese caso, los vehículos colisionaron de frente en plena tarde.