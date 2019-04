Lo dijo su director, Julio Bango a EL PUEBLO

Cuando el pasado viernes estuvo en Salto el Secretario Nacional del Sistema de Cuidados, Julio Bango, durante una actividad académica en la Regional Norte fue abordado por algunos periodistas que lo consultaron sobre cómo viene desarrollándose la gestión de este servicio del Estado que le toca dirigir a nivel nacional y que apunta especialmente al cuidado de niños menores de tres años y adultos en situación de dependencia.

El Sistema de Cuidados fue creado en 2015 y comenzó a realizar sus primeras acciones en 2016.

En Salto, 305 personas tienen asistente personal brindado por este sistema, se han culminado ocho cursos de capacitación de cuidadores y han recibido formación 165 personas.

-¿En algunos departamentos el Sistema ha tenido dificultades de implementación originadas por diferencias políticas, sobre todo entre autoridades nacionales y departamentales?

No, la verdad que desde ese punto de vista no hemos tenido problemas; sí están las dificultades de la gestión.

Por ser una política pública que parte prácticamente desde cero, siempre hay obstáculos a vencer, pero son más problemas derivados de la gestión de algo nuevo, porque muchas veces no están las capacidades institucionales para poder llevar adelante las cosas.

La ley ha sido aprobada por todos los partidos políticos en noviembre de 2015.

La clave es la transparencia, que se pueda informar a cada momento y cuando se requiera cómo marcha el sistema.

Hemos estado en las comisiones parlamentarias y además publicamos mes a mes un informe, a nivel país y por departamento, en el sitio web del Sistema de Cuidados, así los ciudadanos todos y los políticos están informados.

La base de la transparencia permite que haya un diálogo, que se consulte, y la verdad que tenemos un buen diálogo con el resto de los partidos políticos y el apoyo de todos.

-¿Cuáles fueron concretamente esos obstáculos que tuvieron que vencer?

Por ejemplo nos encontramos en varios departamentos que a la hora de la formación de la gente (como cuidadores) no había entidades habilitadas, teniendo la posibilidad de una formación gratuita, teníamos el problema que no podíamos concretarla porque no había entidades habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, eso ha demorado un poco la formación.

-¿Qué evaluación hace del acuerdo con OPP para que este sistema de cuidados se extienda a localidades del interior?

Viene marchando bien. Hoy (por el viernes) tuvimos que suspender por la lluvia una fiesta en Villa Constitución donde íbamos a lanzar los proyectos para que el sistema de cuidados llegue a las pequeñas localidades, porque esa gente tiene derecho a ser cuidada como cualquier persona de la capital departamental o de la capital del país. Ya habrá oportunidad de hacer ese lanzamiento, lo importante es que esto ya está en marcha. Venimos trabajando desde el año pasado junto con OPP con los municipios de Villa Constitución y Belén, también con el de Colonia Lavalleja.

-¿Hubo que rediseñar algunos planes en estos tres años por las características de la demanda recibida?

Tuvimos que hacer adaptaciones.

Por ejemplo, hubo dos innovaciones en materia de servicios de primera infancia: las casas comunitarias de cuidados y los convenios entre sindicatos y empresas con el Sistema.

El lunes pasado en Maldonado se hizo uno con la empresa de un supermercado y el sistema de cuidados, para tratar de adaptar los servicios a la dinámica de la familia y no que sea al revés. Se hizo un esquema de doce horas abierto el centro de atención y entonces los gurises entran y salen en función del turno de los padres en este supermercado.

En cuanto a las casas comunitarias es una innovación importante, porque quizás no se puede hacer un CAIF para cien niños pero sí una casa comunitaria con la misma calidad para nueve o diez. Siempre hay que hacer adaptaciones, ver cómo llegar mejor, estar atentos a recibir las opiniones de cada lugar.

SE HAN GENERADO MÁS DE 6.000 PUESTOS DE TRABAJO

Por otra parte, Bango destacó como una de las más importantes y positivas consecuencias que trajo consigo el Sistema de Cuidados desde que se implementó, la cantidad de puestos de trabajo que ha generado. “Hemos generado más de 6.000 puestos de trabajo desde 2015 a la fecha, quizás más cerca de los 7.000 que de los 6.000, y por lo tanto creo que habrá que seguir avanzando en la medida que el gobierno que llegue le siga asignando prioridad y recursos a esto”, expresó.