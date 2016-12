En la noche del pasado miércoles recibimos la nota que damos a conocer seguidamente.

Motiva la presente, la foto publicada en primera plana en la edición de hoy (miércoles 28 de diciembre) con el respectivo comentario sobre el acceso a Termas del Arapey.

La Liga de Turismo y Desarrollo de Termas del Arapey, no representa al gobierno de turno, sino que sus intereses son como lo indica su nombre favorecer y facilitar las actividades en el principal balneario termal del país.

A días de comenzar la mayor venida de turistas, del año, publicar una información que no es totalmente veraz, puede afectar la afluencia.

En primer lugar aclarar que a la fecha y hace más de un mes hay dos cuadrillas de la Intendencia, realizando arreglos, tapando pozos, colocando bitumen donde resultaba difícil transitar. Este acondicionamiento es precario, por que para febrero esta previsto la colocación de la carpeta asfáltica, que supondrá hacerla a nuevo.

Termas del Arapey cuenta con dos hoteles cinco estrellas, Altos del Arapey y Arapey Thermal, con un complejo cuatro estrellas Arapey Oasis Termal y Hotel, Bungalows y zona de camping municipal.

Se trabaja para mantener y embellecer la zona, poniendo en valor las bellezas naturales y las bondades de las aguas termales, en un entorno de paz, tranquilidad, donde destacan la conjunción del arte y arquitectura al servicio del turismo.

Agradecemos desde ya la difusión de esta aclaración y quedamos a la orden si algún periodista de su Diario desea venir a constatar las obras y recorrer el lugar, con gusto lo acompañaremos.

Sin otro particular la saluda atentamente por Liga de Turismo y Desarrollo de Termas de Arapey.

N. de R.: En primer lugar debemos aclarar que difundir una noticia veraz es la premisa fundamental de DIARIO EL PUEBLO aún sobre los intereses políticos, filosóficos, religiosos o empresariales.

La Liga de Turismo y Desarrollo de Termas del Arapey manifiesta que “una noticia que no es totalmente veraz puede afectar a la afluencia de turistas”.

Sin ánimo de polemizar con dicha Liga nos preguntamos cómo se mide “ no totalmente veraz”, es verdad o es mentira.

La foto fue tomada el día martes 27 de diciembre, por un familiar de nuestro fotógrafo Vicente Massarino que regresaba del paraje termal y obviamente la foto no miente.

Si ayer, cuando la Liga de Turismo y Desarrollo de Termas del Arapey nos remitió las fotos adjuntas, ya se había tapado los baches, nos alegra, pero esto no quiere decir que el día anterior -tal como lo documenta la fotografía – no se encontraran en el estado en que publicó EL PUEBLO.

Queda hecha la aclaración que corresponde.

Celebramos que se esté trabajando y se mejoren las condiciones de tránsito del acceso, por el bien de todo el departamento del cuál también somos parte.

