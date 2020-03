Entrevista a Natalie Figueredo y Ángeles Carreño

Hace unos días en el Campus Salto de la Universidad Católica (UCU) se dictó una charla referida a los “Cuidados Paliativos: un derecho de todas las personas”, a cargo de Natalie Figueredo, que dirige el Master de Cuidados Paliativos en la UCU, y Ángeles Carreño, docente de dicha carrera. La misma se realizó en el marco del lanzamiento de la modalidad semipresencial de la Maestría en Cuidados Paliativos, que está dirigida a profesionales de la salud. Previo a dicha charla, dialogaron con EL PUEBLO para conocer aspectos de este curso de posgrado que se dicta desde hace unos años en Salto y que este año incorporará algunas novedades.

– ¿Comencemos por definir qué debemos entender por Cuidados Paliativos?

– Son los cuidados que se ofrecen a los pacientes que tienen una enfermedad crónica avanzada, que tienen síntomas y que necesitan de una asistencia que sea integral, asistencia brindada a través de un equipo interdisciplinario. Estos pacientes no necesariamente tienen que estar en lo que antes se decía la etapa terminal de su vida, porque los cuidados paliativos deben empezar cuando estos pacientes están diagnosticados con la enfermedad crónica y tienen síntomas a controlar.

La enfermedad por definición es terminal porque es una enfermedad crónica que no tiene tratamiento curativo, por lo tanto, es una enfermedad terminal. Hablamos, por ejemplo, de un cáncer, de un HIV SIDA, hablamos de pacientes que tienen encefalopatías, perfiles vasculares. Son pacientes que tienen esa enfermedad crónica desde hace muchos años pero que ha empezado a dar síntomas que no son de fácil control.

Entonces esos pacientes deben ser asistidos por un equipo interdisciplinario que aborde desde los síntomas de forma integral a través del abordaje psicológico, emocional, espiritual, no solamente físico, porque no se logran controlar los síntomas si únicamente el abordaje es físico.

– ¿A qué se refiere cuando habla de paliativo? ¿Paliar qué?

– La palabra paliar es controlar, es lograr subsanar esos síntomas sin esperar una curación de la enfermedad. Es mejorar la calidad de vida en los últimos días del paciente. Muchas veces pasa que el paciente, por ejemplo, está con dolor, y en una atención común llega a la emergencia, le ponen un analgésico, cualquiera sea, y lo mandan para su casa. Pero ese paciente de repente tiene otros componentes que en esa asistencia que se le brindó no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, está con una enfermedad en una etapa avanzada y tuvo que dejar de trabajar y no puede solventar a su familia, su hijo está en el exterior y no lo puede ver. Entonces, si no logramos apoyar a esa persona en esa situación emocional en la que se encuentra, probablemente esa emergencia que dimos no dé el resultado que uno espera, porque necesitamos abordar otros componentes para lograr tratar que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que se sienta mejor.

– En este concepto, ¿están incluidos los pacientes que tuvieron ACV?

– Sí, claro. Todas las enfermedades crónicas como, por ejemplo, los accidentes vasculares, que son provocados por, probablemente, otras enfermedades que el paciente tiene coadyuvando, todas esas enfermedades que son crónicas y que no tienen tratamiento curativo, se contemplan dentro de los paliativos. El momento de abordaje a través de una unidad de paliativos, a través de un equipo, va a ser cuando ese paciente empiece a tener síntomas.

– Hay algunos conceptos que se han estado repitiendo en el país y que pueden utilizarse en situaciones distintas como, por ejemplo, el tema de los cuidados. Por eso tengo que preguntar, estos Cuidados Paliativos, ¿incluye a las personas con cierto grado de discapacidad?

– Esas son otras necesidades que estos pacientes requieren, y no necesariamente necesitan un equipo de Cuidados Paliativos, si un abordaje integral, sin lugar a dudas, pero no de Cuidados Paliativos.

– Cuando refiere a equipos de Cuidados Paliativos, ¿se refiere a personal médico o puede también algún familiar ser parte del mismo?

– En la formación de Cuidados Paliativos que hacemos formamos a profesionales de la salud, hay también cursos para voluntarios, pero lo nuestro es puntualmente dirigido a profesionales de la salud para que puedan formarse equipos de Cuidados Paliativos que aborde a estos pacientes que están cursando esta etapa de la vida, una enfermedad crónica avanzada, sin cura y con síntomas.

– ¿Quiénes podrían beneficiarse con este servicio? ¿Estaría incluido en el FONASA?

– Está incluido dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Desde el año 2008 existe un Plan Nacional de Cuidados Paliativos, hoy tenemos con cobertura al 59% de la población que necesita Cuidados Paliativos, o sea que nos queda aún una etapa para llenar.

– Para tener una idea más cercana para nuestros lectores, y a modo de ejemplo, en el caso concreto de una persona enferma de cáncer terminal, ¿en qué consistirían los Cuidados Paliativos que se le brindaría?

– El paciente con cáncer podría estar aún en un tratamiento que no necesariamente tiene que ser curativo. Probablemente, si se requirió el apoyo de un equipo de Cuidados Paliativos esté en una etapa donde la quimioterapia o la radioterapia que se esté haciendo sea paliativa, y lo que le brindaría el equipo interdisciplinario de Cuidados Paliativos sería un abordaje integral a todos sus síntomas, sean físicos o emocionales. Entonces, el abordaje es integral. Lo que no abordamos es el diagnóstico, es decir, no vamos a tratar el cáncer, sino que vamos a tratar al paciente que es portador de ese cáncer que se encuentre en una etapa avanzada.

– ¿Para ayudarlo a que pueda pasar lo mejor que pueda en esos últimos días de vida?

– Para mejorar su calidad de vida, darle un final digno, si. Y ayudar también a la familia, algo que paliativos aborda, toma como unidad no solamente al paciente sino también a la familia.

– A este tipo de pacientes terminales, la medicina actual, que está muy acorde al espíritu de los Cuidados Paliativos, recomienda que pasen sus últimos días en su domicilio y no en un centro de salud.

– Lo ideal es que pase donde él quiera pasar, si un paciente se siente tranquilo pasando en su casa, si es lo que pide, si es lo que lo hace sentir mejor, es donde debería estar y donde debería vivir sus últimos días. Pero si la persona considera que no se siente segura y que debería ingresar a un centro hospitalario, lo ideal es que ingresara a una Unidad de Cuidados Paliativos y no a un Hospital de Agudos, porque son unidades que han sido desarrolladas para tratar este tipo de pacientes, que es más como una casa donde pueden entrar y salir los familiares de forma libre, sin tener horarios, donde tienen lugar para esparcirse, donde tienen actividades para realizar. Quizás una persona prefiera estar ahí y no estar en su casa donde hay mucho movimiento, donde están los nietos o los hijos. En realidad, Paliativos lo que promueve es que el paciente termine sus últimos días de la forma que él quiera, y eso es muy importante.

– También a veces, prefieren estar rodeados de sus seres queridos, afectos y recuerdos, que justamente están en el hogar. Le digo porque hace un tiempo vino a Salto un médico español que daba charlas justamente sobre los últimos días de los pacientes con enfermedades terminales, y era lo que nos comentaba…

– Y eso es lo que hay que respetar, lo que el paciente prefiera. Por eso, una de las cosas que Cuidados Paliativos promueve es que el paciente tenga autonomía sobre lo que quiera realizar o con quien quiere vivir. Que sea él quien decida cuál es el tratamiento a seguir, hasta dónde va a continuar con los tratamientos, o sea, que sea el paciente en conjunto con la información que le va a dar el equipo de salud. Por eso es tan importante que la Unidad de Cuidados Paliativos esté formada por un equipo interdisciplinario y que el paciente y la familia se contemple como una unidad para lograr esas decisiones.

– Este grado de especialización médica que se dicta en el Campus Salto de la Universidad Católica viene este año con novedades…

– La Universidad Católica viene dictando desde el año 2016 una Maestría en Cuidados Paliativos, y el lanzamiento que estamos haciendo ahora es referido al formato semipresencial. La Maestría está dirigida a profesionales de la salud, que pueden ser Licenciados en Enfermería, en Nutrición, Fisioterapia, médicos, Trabajadores Sociales. La nueva modalidad permite que el alumno pueda cursarlo desde cualquier punto del país o de América, si quisiera. Esta Maestría, además de esos cursos semipresenciales teóricos, tiene una carga práctica que son 360 horas, que esas sí se deben cursar en formato presencial y en Unidades de Cuidados Paliativos.

– ¿Eso se puede hacer en Salto o hay que trasladarse a Montevideo?

– En el momento tenemos convenio con Unidades de Cuidados Paliativos que están conformadas en Montevideo, pero estamos buscando unidades que sean referentes en el resto del país para poder hacer convenios.

– Habló de 360 horas presenciales, ¿cuántas horas serían las teóricas semipresenciales?

– La maestría tiene un total de 1.070 horas…

– Estamos hablando de un porcentaje muy importante de clases semipresenciales, de casi dos tercios de la Maestría…

– Exacto, o sea que es ideal para personas que tienen poco tiempo, personas que pueden administrar su tiempo, que tienen familia y que no pueden viajar a Montevideo. Otra cosa es que está cubriendo una necesidad que tiene el país de formar profesionales en Cuidados Paliativos. En general la mayoría de los postulantes que vienen a la Maestría a buscar información, nos dan cuenta de esa necesidad que ven en los pacientes que atienden, sobre que les falta herramientas para poder brindar una buena atención.

La Maestría, además de docentes que son paliativistas y todo el equipo de profesionales que dan Cuidados Paliativos tiene además invitados extranjeros que son referentes internacionales en la materia. Eso es también un atractivo que tiene la Maestría. Es un posgrado, una maestría que está reconocida y acreditada por el Ministerio de Educación y Cultura, y es la única Maestría en Cuidados Paliativos que se dicta en el país.

Por cualquier información adicional referida a esta Maestría, pueden arrimarse hasta el Campus Salto de la Universidad Católica o escribir un email a cuidados paliativos@ucu.edu.uy.