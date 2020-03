Fondo Coronavirus

“Terminó la audición llorando, sí llorando, 5 vacas donadas en 20 minutos. No doy a basto, preciso ayuda para ordenar esto”, escribió ayer en su cuenta de Twitter el comunicador Walter “Serrano” Abella, co director del programa Hora del Campo, emitido en radio La Voz de Melo. Y es que en el marco de su programa y de acuerdo a lo relatado a EL PUEBLO tras ser consultado al respecto, recibió el llamado un productor chico, que pidió no ser identificado quien quiso hacer la donación de una vaca. El productor que ahora arrienda un campo fue peón, capataz, jornalero, puestero, le comentó que fue al acto de asunción del presidente Luis Lacalle Pou, “yo fui, peleé para que este gobierno estuviera ahí, yo levanté la Bandera, canté el Himno, fui a caballo, pero ¿dónde estamos ahora que el país nos necesita?, yo si tengo cien vacas y dono una no me voy a quedar más pobre, quiero donar, no diga mi nombre ni me tengan en cuenta, nada más que para levantar la vaca o dígame dónde la tengo que llevar”. Eso, dijo Abella, lo conmovió, y a los cinco minutos recibe otra llamada, esta vez de un conocido que trabaja en una tienda, quien le manifestó “yo gano poco, no puedo ofrecer que me descuenten de mi sueldo porque apenas me da, pero ofrezco dos horas de mi trabajo diario, gratis hasta que esto termine, en algún lugar y hora que no afecte mi trabajo». Inmediatamente lo llama un tropero que le dijo «yo no tengo nada para ofrecer, pero si hay que llevar esas vacas ( ya se habían sumado otras donaciones) si hay que llevarlas de una a Montevideo, yo me ofrezco para arrearlas gratis». Por su parte un peón le indicó que tenía tres yeguas que eran todo su capital pero donaba una. Los gestos emocionaron al comunicador que está haciendo el programa desde su casa, cumpliendo con la cuarentena debido a su edad.

«Saltamos de las redes sociales y aparece ese país que necesitaba gestos y está encontrando gestos, que está a flor de piel y es el país que siempre fue», expresó y agregó que esta «es una de las cosas que he recibido con más satisfacción en mi vida periodística».

Hoy, como desde hace 35 años los días martes y sábados, tiene una salida en radio Rural y será en ese espacio que hablará de lo que sucedió ayer, «me parece que si lo simbolizamos, podríamos hacer un gran remate de pantalla nacional con todas las donaciones donde no cobraran los consignatarios y todo fuera volcado al Fondo Coronavirus».

Consideró que sería importante que quienes están canalizando cuales son las inquietudes mayores, sean los encargados de llevar adelante este evento que debe tener transparencia en cada paso.

Abella agregó que también de la Agropecuaria de Cerro Largo lo llamaron para comentarle que están dispuestos a realizar un remate de todo lo que se done en ese departamento y que también lo recaudado tenga el mismo destino.

Sara Ferreira