Dicen que de las crisis surgen oportunidades. En esta ocasión, compartimos con nuestros lectores el testimonio de jóvenes emprendedores que prestan su ayuda solidaria a la gente, a través de propuestas comerciales, como las que realizan Everton Abech y Mauro Traba de Abech, quienes junto a Nicolás y Emanuel Yáñez de Enviatur, decidieron apostar solidariamente al mantenimiento del trabajo de las empresas y comercios locales a través de una plataforma digital; y por otro lado, la de Leandro Fagúndez, titular de la empresa Ogreat (Marketing Digital), quien a través de su reflexión, nos trae un mensaje de tranquilidad y esperanza.

Everton, Mauro, Nicolás y Emanuel

– ¿De qué trata la propuesta que están realizando?

– Ante todo esto que pasó con lo del coronavirus, con la cuarentena, con el tema que la gente tiene que cuidarse y tiene que quedarse en su casa, vimos que el mercado de Salto quedó afectado, ya no hay tanto flujo de público ni tanto consumo. Por eso vimos la necesidad de tener una herramienta estilo Mercado Libre o Pedidos Ya, que satisfaga la necesidad de comprar cualquier cosa en Salto. Es algo enfocado para las personas de Salto.

– ¿De qué forma?

– Proponemos un lugar donde la gente pueda buscar varios productos de Salto, independientemente de si son del mismo local o no, que se pueda generar una compra de varios locales y varios productos de cada local. Eso genera una compra que te viene un pedido luego de hacer la compra como si hubiera recorrido la ciudad sin salir de su casa. Se trata de una web donde cada empresa tiene su usuario y va colgando productos, ellos lo administran y todos los consumidores lo ven desde su aplicación. La gente que vaya a comprar va a poder ver todos los productos de todas las empresas, podrá además ver la información de la empresa, eso no va a ser algo que vayamos a bloquear, ahí se podrán ver teléfonos, dirección y toda otra información que se necesite, porque si la persona quiere cerrar la venta por otro medio, que lo haga, no le pondremos ningún impedimento porque no lo hacemos con un fin de lucro, sino que es una movida más social y solidaria. También está bueno para aprovechar que esta herramienta sirva para educar a las personas, les brinde consejos de qué hacer en el día a día con todo este tema de la cuarentena, de cómo cuidarse y de sugerirle que se quede en su casa.

– ¿Así que el potencial cliente podría encontrar en esta web toda la información de los comercios que se adhieran?

– Exactamente, porque en la página de Abech ya tenemos un sistema para puntos de venta donde están registrados varios comercios de distintos rubros, y lo que hacemos es ofrecer esta herramienta gratis y todos los productos que ellos ya tienen y venden en sus locales, solo que ahora los vamos a ayudar a mostrarlo en otro lado. Por eso la plataforma ya va a comenzar a funcionar con varias empresas que son nuestros clientes. Cuando se lance la aplicación va a estar llena de propuestas para poder comprar.

– ¿Así que le ofrecen un servicio gratuito al comercio salteño?

– Si, un servicio gratuito, porque lo que buscamos es generar una ayuda a todas las empresas en este momento que tienen frenadas sus ventas, buscando además que la gente se quede en su casa por este motivo, hacer las compras sin tener que salir de su casa a través de esta web, donde podrán encontrar a todo comercio que cuenten con productos y el que vaya a comprar, o sea, el que utilice el servicio, tenga todas las cosas de utilidad diaria a su alcance, tanto en gastronomía, alguna ferretería o todo tipo de servicio.

– Según el Centro Comercial, el 90% de los comercios del centro cerraron sus puertas, ¿esta podría ser una forma de seguir trabajando pese a estar con sus puertas cerradas?

– Claro, porque en realidad les das la posibilidad de que ellos abran, pero no con venta al público sino que permanezca cerrada pudiendo seguir ofreciendo sus productos.

– ¿Cómo surgió la idea de juntarse con esta propuesta, más allá que ya se conocían?

– La idea fue de Everton y Mauro y la fuimos extendiendo para ayudar a los comercios y ayudar a que la gente se quede en su casa para que esta situación pase lo antes posible. Buscamos generar conciencia, que la gente compre desde su casa, podrá encontrar desde su web los productos día a día, no tendrá que salir a la calle, entra a la web o a la aplicación, busca el producto, compara precios y marca del producto con los distintos comercios adheridos, elige, compra y se lo llevan a su casa en el día.

Esto vino para quedarse, ya estaba marcado que en el futuro las compras se realizarían online, entonces queremos que los negocios pongan un pie en las puertas de esto que es online, y justamente nosotros estamos abriendo esas puertas a este mundo nuevo para que los distintos comercios se vayan posicionando en el mercado. En vez de hacer compras online en otro lado, podrá hacer negocios directos con empresas locales, consumiendo cosas de Salto.

– La preocupación pasa por saber cuántos comercios podrán reabrir sus puertas una vez que pase la crisis del coronavirus, ¿con este sistema se puede seguir trabajando lo que hará menos complicado reabrir el negocio?

– Si. Estamos de acuerdo que esto agarró a muchos comercios desprevenidos y va a afectar a algunos rubros más que a otros. Lo de la plataforma online es algo que ya existe, en otros lados se fomenta mucho más que acá en Salto, y ahora es una oportunidad porque las empresas están obligadas a ingresar al mundo de la tecnología. Hay empresas en Montevideo que venden mercadería solamente por internet, son depósitos, no tienen vidriera física y no tratan con el consumidor final, lo tratan a través de una aplicación, y eso es lo que queremos fomentar.

Para contactarlos, puede hacerse por el celular 097007769 o a través del sitio abech.uy.

Leandro Fagúndez

– ¿Cómo define este momento que está viviendo el país?

– La situación que está viviendo el país es preocupante e impredecible, ni el más pesimista podría hablar que íbamos a estar sufriendo una pandemia. Esta situación genera angustia, incertidumbre y que inevitablemente ya está generando muchísimos perjuicios, porque no es únicamente una cuestión de respetar una cuarentena, de quedarnos en nuestras casas, de romper con nuestras rutinas, sino que hoy ya deja un saldo de muchísimas empresas cerradas o parcialmente paralizadas, a decenas de miles de uruguayos en seguro de paro, una economía que ya está sufriendo grandísimos perjuicios y que va a dejar un receso económico muy grande.

Llevándolo a un terreno político, a nivel nacional ya está todo dicho, las elecciones ya se hicieron, ya asumió el nuevo presidente, están haciendo el mayor de los esfuerzos, están tomando las medidas posibles. Por ahí escucho a autoridades del PIT CNT decir que no son suficientes, pero bueno, creo que esto también es gradual. Hay que confiar en quienes están.

Pero además me quería referir a las próximas elecciones departamentales, donde quien tome las riendas en cada uno de los departamentos, y hablando puntualmente de Salto, tendrá que ser un candidato que tenga la experiencia necesaria, que tenga un buen equipo y un buen programa, que tenga contacto directo con el Parlamento. Una persona que realmente agarre este fierro caliente tendrá que ser de fiar, que no sea un improvisado. El salteño tiene que pensar si realmente la persona que irá a votar y que pondrá al mando del departamento, tiene las capacidades, los contactos, la experiencia, el programa, el equipo para poder salir adelante de una situación como en la que nos encontramos.

Acá inevitablemente habrá un receso económico. El esfuerzo de todos va a ser determinante para que el comercio y la industria puedan salir a flote, y ni bien las condiciones lo permitan, se tendrán que tomar las medidas necesarias para acelerar ciertos procesos que por ahí en el día a día no son tan rápidos.

– ¿Qué se puede ir haciendo en el mientras tanto para mantener activo un comercio cerrado?

– Hay que apostar fuertemente a la digitalización. Una posibilidad que hoy tenemos pero que los salteños no la aprovechamos, y no lo digo por tener justamente una empresa de marketing digital, que la tengo y que es Ogreat, sino que lo digo porque de todas las empresas que hay en Salto, el 5% invierte en publicidad digital. Están preparadas digitalmente tanto para comunicar como para vender. Entonces esto también tiene que ser un mensaje para entender la importancia de adaptarnos hacia las nuevas tecnologías, hacia las nuevas formas de comunicar que ya los medios de comunicación tradicionales siguen siendo importantes, quizás no tanto como lo eran antes, pero que hay que seguir dándole cabida e importancia a la digitalización, hoy nos queda más que claro, porque las empresas que hoy están vendiendo y manteniendo sus ingresos, siendo rentables y permitiendo mantener a sus empleados sin mandarlos a seguro de paro, son todas aquellas que están teniendo la posibilidad de vender a través de plataformas digitales o de las mismas redes sociales.

Entonces, hoy nos agarra tarde, pero tenemos que entender que si el comercio salteño hubiese estado más preparado en términos digitales, quizás el impacto económico hubiese sido menor.

– ¿Es tiempo de solidaridad entre todos los uruguayos o de sálvese quien pueda?

– Siempre es tiempo de solidaridad, mucho más en tiempos como éstos. Nosotros particularmente como empresa sacamos una pauta publicitaria en EL PUEBLO diciendo que poníamos nuestra agencia a disposición para cualquier empresa, sea o no cliente nuestro, y sin ningún tipo de costo para que pueda comunicar a través de nosotros, todas las medidas de prevención que se hayan tomado y todas las medidas que estén tratando de implementar para poder rentabilizar, de una manera u otra, comercios que hoy ya están sufriendo perjuicios económicos y que por ahí ni siquiera tienen la posibilidad de comunicar. Esa fue la propuesta que nosotros hicimos, pero más allá de eso, es un poco el mensaje que anda circulando y que incluso vi que lo puso en twitter la vicepresidenta de la República, apoyemos al emprendedor, apoyemos al que tiene un quiosco en el barrio, apoyemos al pequeño comercio.

No es que no sea importante estar al lado de las grandes cadenas de distribución o grandes empresas sino porque por ahí tienen un poco más de espalda y puedan pasar este momento de mejor manera. Sin embargo, cuando se trata de comercios más chicos, el perjuicio es mayor, porque directamente un mes más puede ser de quiebra o de cierre, y atrás de esos emprendimientos hay familias y personas que están trabajando y alimentando a otras familias.

– ¿Cómo visualiza el día después de esta situación de excepción que estamos viviendo?

– Visualizo un día que tendrá ciertas dificultades y perjuicios económicos para toda la industria, comercio y para todos los empresarios, algunos en mayor medida. Pero veo un día en el cual habrá muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho compromiso para que todos juntos podamos volver a la normalidad cuanto antes, y creo también que esto nos tendrá que dejar alguna enseñanza. De hecho, este domingo vamos a estar sacando una nueva publicidad en el diario, con un mensaje en donde entendemos que todo esto nos tiene que hacer ver la realidad desde otra perspectiva y quizás, cuando todos volvamos a caminar como queremos, podamos caminar más humildes, más cercanos y más humanos.

Leonardo silva