Lunes 31 de agosto: Día de la Partera

Carolina Soledad Foucault Irrazábal – Obstetra Partera, profesional de nuestro departamento nos compartió una reflexión en el marco de la inminente celebración del Día de La Partera – pensamiento al que se adhieren las integrantes de la Asociación Obstétrica del Uruguay,

“Desde 1962, el 31 de agosto de cada año, se celebra en Latinoamérica el Día de la Partera, en coincidencia con el día de San Ramón Nonato, consagrado patrono de las Parteras, parturientas y embarazadas.

El año 2020 fue declarado por decisión de la Asamblea Mundial de la Salud (OMS) “Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería”, reconociendo la labor e importancia de nuestra profesión (junto con Enfermería), tanto en aspectos asistenciales como de la promoción y prevención en salud, particularmente de la salud sexual y reproductiva, sin distinción del momento del ciclo de vida, región del mundo, o circunstancia. Según declaración de la Organización Mundial de la salud (OMS): “Demasiado a menudo, el personal de enfermería y partería está subestimado y no puede dar lo mejor de sí mismo en su trabajo.

En 2020 aspiramos a lograr que todas estas personas puedan trabajar en entornos donde estén a salvo, gocen del respeto de los médicos y demás colegas del mundo de la salud y tengan acceso a servicios de atención sanitaria que funcionen debidamente y en los cuales su labor esté integrada con la de los demás profesionales de la atención de salud”.

Desarrollando la enfermería y la partería, los países pueden incidir en tres direcciones simultáneas: mejorar la salud, promover la igualdad de género e impulsar el crecimiento económico.

El refuerzo de la enfermería y la partería traerá consigo los beneficios adicionales de promover la equidad de género (ODS 5), contribuir al desarrollo económico (ODS 8) y favorecer otros Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

La iniciativa de reconocimiento y fomento del trabajo sanitario impartida por la OMS y apoyada por la Confederación Internacional de Matronas, el Consejo Internacional de Enfermeras, la campaña Nursing Now y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) busca mejorar las condiciones diarias del personal de enfermería y partería y, con ello, elevar los niveles de atención médica en el mundo y lograr la cobertura sanitaria universal. El Uruguay cuenta con una larga tradición en la práctica profesional y formación de Parteras, lo que en parte explica la baja tasa de mortalidad materna del país, que es una de las más bajas de la región. Las personas que egresan de la Escuela de Parteras poseen una sólida formación ética, humanista y científica, desde una perspectiva interdisciplinaria que le distingue como profesional altamente competente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, familias y comunidad y le habilita para proporcionar atención de salud humanizada y de calidad en todas las etapas del ciclo vital.

Actualmente en nuestro país, en la gran mayoría de instituciones de salud públicas y privadas, las Parteras cumplen un rol fundamental trabajando en todos los niveles de atención y en la comunidad, integrando equipos de salud multi e interdisciplinarios.

Se especializa en temas vinculados a la salud sexual y reproductiva, realizando actividades de promoción, prevención, educación y asistencia, contribuyendo a la captación precoz de la embarazada para su correcto seguimiento, al diagnóstico precoz de patologías y su derivación oportuna, a la detección de factores de riesgo, a la prevención del parto prematuro y las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis congénita, VIH, etc., al control del puerperio mediante visitas domiciliarias a la madre y su hijo/a y la consejería y asesoramiento en buenas prácticas de alimentación del

lactante y el niño pequeño, anticoncepción, situaciones de violencia y embarazos no planificados.

También cumple un importante rol en la prevención del cáncer génito-mamario.

Despliega su labor desde un lugar de empatía y respeto, promoviendo la toma de decisiones con información calificada y oportuna ocupando un rol protagónico en la atención de las mujeres.

Éste 31 de Agosto, el colectivo de Obstetras Parteras de nuestro país, decide transformar un día de celebración, en uno de conmemoración y lucha activa por el reconocimiento pleno a nuestra labor y la defensa de nuestra profesión, lo que sin dudas se traduce en la defensa de la mejor calidad asistencial para las mujeres y sus familias.

Teniendo en cuenta el contexto antes mencionado, cursando el año donde la OMS reconoce los aportes de estas profesionales, es que nos hacemos visibles frente a la sociedad denunciando la problemática que atraviesa nuestro colectivo. Mientras el mundo celebra y destaca a las Parteras, en nuestro país, nos toca atravesar una realidad absolutamente diferente, donde sufrimos una importante vulneración de derechos como mujeres trabajadoras que abarcan desde el plano salarial hasta el pleno ejercicio de nuestras competencias profesionales.

Destacamos que: 1) La ultima categorización profesional para la profesión Partera data del año 1989. 2) El ultimo laudo salarial colectivo data de 1998 (FEMI) y 1999 (SMU) Estas dos situaciones generan una profunda desigualdad en comparación con otras profesiones del área salud, existiendo Parteras en el interior de nuestro país a quienes se les ofrecen contratos laborales precarios con remuneraciones que van desde los $57 pesos la hora. La misma situación nos obliga a la penosa práctica del “multi-empleo” donde, en búsqueda de un ingreso suficiente realizamos jornadas laborales extensas, de hasta 24, 36 o 48 horas seguidas. 3) La Ley 17.565 del 1º de octubre de 2002 establece que:

Artículo 1º.- Todo establecimiento o institución donde se asistan partos debe contar con partera interna de guardia, ya sean estos establecimientos o instituciones de carácter estatal, paraestatal o privados. Artículo 2º.- Las referidas profesionales según lo requieran las circunstancias podrán actuar por sí mismas o como colaboradoras inmediatas de los médicos ginecotocológos y pediatras de los establecimientos o instituciones de referencia.

En el escenario actual, donde la vigente administración de ASSE, ha iniciado recortes presupuestales que afectan a distintas Unidades Ejecutoras, se ha visto afectada la cobertura del régimen de guardia establecido por falta de presupuesto para las Parteras suplentes, quedando servicios sin presencia de la Obstetra Partera.

Esto constituye una falta grave a la ley 17.565, sumado al hecho de que existen prestadores de salud privados que nunca han cumplido con la misma sin que los diferentes organismos de control del Estado hayan tomado las acciones necesarias para obligar a su cumplimiento.

4) En muchísimas instituciones de salud, las parteras somos impedidas de desarrollar a pleno nuestra profesión, no permitiéndonos realizar seguimientos de embarazos ni asistencia del nacimiento de bajo riesgo obstétrico. En el mundo se ha demostrado que la atención brindada por parteras es segura, costo- efectiva y reduce el nivel de intervenciones durante el proceso de gestación/ nacimiento con mejores resultados materno-perinatales a corto, mediano y largo plazo con un importante impacto económico en los sistemas de salud. Ante la situación insostenible sobre la falta de reconocimiento a nuestro trabajo, viéndose esto expresado en la precariedad en nuestras condiciones de trabajo, imposibilidad del ejercicio pleno de nuestras competencias en múltiples escenarios de trabajo, la falta de fuentes de empleo para las nuevas generaciones de egreso y por sobre todo, la magra retribución económica que recibimos, con uno de los salarios mas bajos de toda el área salud y diferencias abismales según el lugar de trabajo.