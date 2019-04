Por Cr. Alejandro Campos

A través de los desechos de lo que consumimos diariamente vertimos al medio ambiente una cantidad de productos de distinta índole.

He aquí una lista de materiales que habitualmente desechamos de nuestros hogares y el tiempo que necesita para descomponerse: desechos de comida (15 días), bolsas de papel (1 mes), hojas de cuaderno (1 año) , un chicle (5 años), prenda de vestir (5 años) , colilla de cigarrillo (10 años), latas de pintura (30 años), caja de leche (30 años), prendas de cuero (40 años), bolsas plásticas (50 años) , latas de refresco (250 años), pañal desechable (500 años), botellas de plástico (1000 años), pilas (1000 años) además de la capacidad de contaminar 167.000 litros de agua con una sola pila, botellas de vidrio (1.000.000 de años), espuma de polietileno (nunca) , papel de aluminio (nunca). Ante esta realidad reciclar es la única posibilidad para que este planeta siga siendo un lugar con vida.

Reciclar es un proceso que tiene por objetivo convertir desechos en nuevos productos o en materias primas para su posterior utilización.

Este tema tiene una responsabilidad compartida entre el gobierno, las empresas y los consumidores. El gobierno debería fomentar este tipo de actividades de reciclado promoviendo proyectos con ese fin por un lado y grabando aquellas mercaderías con envases no retornables por otro. En las empresas por su parte deberían tener un programa de responsabilidad social, las grandes superficies (supermercados) en particular deberían de disponer de espacios con contenedores destinados a tal fin, como vemos en otros lados que existen dichos contenedores de diferentes colores para distribuir los residuos de plásticos por un lado, vidrios por otro, papel y cartón por otro lado. Aquí en nuestro medio solo existen lugares para depósito de botellas plásticas en la parroquia del Cerro y capilla San José. Y por supuesto cada uno de nosotros desde nuestros hogares, clasificando los residuos, para luego verterlos en los lugares correspondientes. Otra elección que deberíamos tomar como consumidores al momento de la compra es elegir productos con envases retornables, así como no utilizar bolsas descartables. Otro elemento fundamental es la educación, desde las escuelas deberíamos formar niños con una conciencia ecológica, donde se les enseñe a clasificar la basura en orgánica e inorgánica, donde se les enseñe a realizar un compost con lo orgánico, que luego con ese compost aprendan a realizar un pequeño cultivo, que comiencen el año plantando maíz por ejemplo y lo finalicen cosechando sus frutos, logrando de esta manera sacar carbono del aire y depositarlo en el suelo, contribuyendo así a aliviar el cambio climático. Aprendiendo biología, física y química en la práctica y no solo en la teoría.

Mucha tristeza me dejó un domingo de enero el ver la creciente del rio, la cantidad de envases plásticos que se habían acumulado en la orilla. Expertos calculan que cada año se vierten 8 millones de toneladas de plástico al mar, lo cual no solo representa un peligro para la vida de los animales, sino que también para la vida humana. Estudios demuestran que pequeñas partículas de plástico menores a 5 milímetros y a veces imperceptibles a simple vista que se fragmentaron de plásticos mayores en el proceso de descomposición son ingeridos por peces y moluscos que luego comemos. Por lo tanto estas pequeñas partículas de plástico están en los peces, en los moluscos marinos, pero también en el agua que bebemos, en la sal marina, existiendo riesgo de ingestión por consumir estas especies.

Veíamos con preocupación un artículo de diario el pueblo donde ONG uruguaya liberó tortugas intoxicadas por ingerir plásticos, este no es un hecho que esté pasando en otras partes del mundo, pasa aquí en nuestro país y pasa aquí en nuestro departamento, por ello debemos tomar conciencia del daño que provocamos al medio ambiente y actuar en consecuencia. Algunos países como Chile o los de la Unión Europea llegaron a un acuerdo político donde a partir del 2021 estarán prohibidos vasos, platos y cubiertos de plástico. Haciendo referencia a ese dicho popular que dice aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, cada uno desde el lugar que ocupemos deberíamos poner nuestro granito de arena para minimizar los basurales, que este sea un lugar lo más verde posible, donde se clasifiquen los residuos y se viertan a lugares adecuados, donde se utilicen la menor cantidad de envases plásticos y los que se utilicen se reciclen, donde se clasifique en orgánico e inorgánico y lo orgánico sea aprovechado para abonar la tierra.

Deberíamos cambiar nuestra mentalidad y empezar a realizar acciones concretas para detener este proceso de contaminación. Reciclar es un gesto muy sencillo que debemos convertir en un hábito cotidiano en nuestros hogares e involucrar en él a nuestros hijos, practicándolo a diario es una actividad muy positiva para el ser humano y para el planeta. Pequeñas acciones de nuestra parte llevan a practicar un consumo responsable, haciendo posible que futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta más limpio.

