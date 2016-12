“Somos todos pobres y todos entraron con cien pesos”, “ahora vamos a pagar todo lo que debemos”, fueron las primeras reflexiones del comerciante que vendió “El Gordo de Fin de Año”, con 125 millones de pesos entre la clientela de su modesto comercio.

El comerciante de la zona de cancha de Ceibal, tiene su pequeño almacén en Misiones 1280 y pidió que no se lo nombrara, aunque accedió a aportar algunos detalles de la forma en que se vendió el billete del 09898.

Yo mismo fui a buscarlo y lo vendí entre mis clientes, todos de a cien pesos. Algunas participaciones fueron vendidas por mi señora a gente de afuera, en el recorrido de su trabajo, expresó mientras no terminaba de convencerse que la suerte les había dado más de 40 mil dólares a cada uno.

“Somos todos pobres repetía, algunos andamos en las carreras de caballos y muy cerca de aquí hay incluso un asentamiento”.

MADRE E HIJA AGRACIADAS

EL PUEBLO logró ubicar también a otras dos personas, madre e hija de Salto Nuevo que se cuentan entre quienes entraron en la compra del billete, cada una con 100 pesos.

La hija, comerciante del barrio, confirmó que le habían comprado a una muchacha que les vendía productos lácteos, que resultó ser la esposa de quien compró el billete y lo vendió entre sus clientes.

Nuestra entrevistada tenía ya planificado un paseo familiar con su familia a Termas del Arapey, junto a su esposo y sus tres hijos y estaban en duda debido al costo (más de 34 mil pesos) que estimaban les costará dicho paseo.

Tanto ella como su madre no podían creer que estaban entre los afortunados ganadores del premio.