Un orden para las cosas

Solidaridad que se ve en familias salteñas que espontáneamente, organizan en su vecindario una olla popular para aquél que lo necesita. Solidaridad de quien se queda en su casa porque está convencido de que, con su comportamiento responsable, colabora con el colectivo mayor: la sociedad, para contener la pandemia. Solidaridad de quien concurre al Mamógrafo Móvil a donar sangre: elemento tan esencial y que implica vida para otro. Transcribo un fragmento de la página 101, del Libro de mi autoría referido al valor de la solidaridad como cimiento esencial para una sana convivencia en sociedad: “La SOLIDARIDAD es una virtud que el hombre debe practicar a lo largo de su existencia cual norte que guía al viajero. Solidaria es aquella persona adherida o asociada a la causa, empresa u opinión de otra. Más esta adhesión con la causa de otro, no basta que se manifieste en el ámbito interno de quién se solidarizó con la situación del prójimo, sino que requiere de un comportamiento externo, que permita conocer que tal es su sentir. Tal manifestación guarda una amplia gama de posibilidades: desde hacerlo conocer a terceros recurriendo al expediente de las palabras, hasta demostrándolo con hechos, acciones o conductas concretas y determinadas. Hacer propia la causa del otro. Desempeñando un rol protagónico y no de mero espectador en la tarea de construir junto al otro, una realidad que modifique la situación de injusticia por la que atraviesan algunos semejantes. La solidaridad obliga a comprometerse frente a la condición menos favorable de algunos hombres. A no permanecer indiferentes ante la injusticia y la inequidad”. Dr. Andrés Lima