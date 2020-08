Stephanie Shellman es la autora del libro «Mi dinero mi problema».

El mismo trata de un tema interesante como es el ahorro e inversiones de forma segura en Uruguay.

Va a estar dando un seminario gratuito de 7 clases online a partir del jueves.

Temática: Paso 1 – 27 de agosto / 19 horas – Introducción, preparate para el desafío.

Paso 2 – 1 de setiembre / 19 horas. – ¿Qué es y qué no es invertir?

Paso 3 – 3 de setiembre / 19 horas. – Invertir es como viajar en avión.

Paso 4 – 8 de setiembre / 19 horas. – Definí tu vehículo.

Paso 5 – 10 de setiembre / 19 horas. – Contratá a quienes te ayudarán.

Paso 6 – 15 de setiembre / 19 horas. – Convertite en viajero frecuente.

Paso 7 – 17 de setiembre / 19 horas. – Aprendamos haciéndolo.

Stephanie Shellman, tengo (61) nació y creció en Denver, capital de Colorado, una ciudad estadounidense que data de la época del Viejo Oeste.

Vale mencionar que el libro esta disponible en Bookshop Salto… a su vez podrán adquirirloen la web.

El costo incluye entrega dentro de Uruguay.

«Cuando tenía 10 años, mi padre me llevó en avioneta a México. Empecé a soñar con vivir en otro país y aprender a hablar español. Estudié Artes Liberales en Wellesley College, una de las universidades más prestigiosas de mi país.

Mi camino no ha sido recto pero sí, claro.

Siempre supe que iba a vivir lejos de mi familia y era importante saber administrar mi dinero.

Me propuse trabajar en un banco y me contrataron en el Banco de Boston. En 1985, me ofrecieron armar el departamento de crédito en la sucursal del banco en Uruguay.

Mi marido Andrés me fue a buscar al aeropuerto y fue el primer uruguayo que conocí.

Uruguay se convirtió en mi casa. Aquí me casé, tuve mis hijos e hice amigos muy queridos.

Los primeros 20 años de mi carrera trabajé en bancos internacionales. Además fui consultora en el Banco Central del Uruguay y muchos bancos de plaza.

Después de la crisis de 2002 fundé Shellman Wealth, una de las primeras empresas de asesoramiento de inversiones independientes del país.

En el 2008, desarrollé con la Universidad de Montevideo el primer programa local para profesionales, el certificado de Asesoramiento de Inversión (CAI). Fui fundadora de la Cámara de Asesores de Inversión de Uruguay (CAIU) y la CFA Society de Uruguay.

Me convertí en una experta en todo lo que tiene que ver con el dinero.

Tengo un Magister en Finanzas y 3 de las más prestigiosas certificaciones profesionales en el área de inversiones: la CFA® (Chartered Financial Analyst), la CAIA® (Chartered Alternative Investment Analyst) y la FRM® (Financial Risk Manager).

Un verano del año 2017, me enteré del caso de un médico que se enfermó cuando le dijeron que había perdido su dinero por haber invertido en el sitio incorrecto.

Me propuse la tarea más difícil de mi vida: escribir un libro para los uruguayos y compartir todo lo que había aprendido. Mi dinero mi problema es una guía que enseña cómo manejar nuestro dinero para llegar a buen destino.

Porque nada de esto es solo un asunto de dinero.

Se trata de la vida misma y del valor de nuestro trabajo.

Mi dinero mi problema es una guía para las personas que quieren aprender a invertir bien y así poder controlar su futuro financiero. Me propuse escribir fácil. En todo momento tuve presente a Dora, mi suegra de más de 80 años, mi conejillo de indias.

No pretendo imponer mi solución sino orientarlos para que cada uno encuentre su mejor camino.

Este no es un libro del norte, lo escribí para los uruguayos. Siento una gran deuda con este país que me ha dado tanto”.

PERSONAS, PROBLEMAS Y PRODUCTOS

“Huir de un problema sólo te aleja de la solución.”

Al mismo tiempo que surge un problema importante en la consciencia popular, comienzan a aparecer «soluciones» empaquetadas para resolverlo. Tomemos por ejemplo, el problema del sobrepeso en Uruguay. En los últimos 10 años, Uruguay fue uno de los países donde el sobrepeso creció con mayor rapidez. Según el Ministerio de Salud Pública, en la actualidad, el 65% de las personas adultas y casi el 40% de los niños tienen un problema con su peso. Por otra parte, cada día hay más productos «light» en el supermercado que prometen ayudarte a adelgazar. Las empresas alimentarias los producen, los supermercados los venden, y nosotros los consumimos. Y mientras tanto, seguimos engordando.

De hecho, yo pesaba 15 kilos menos hace 20 años.

Para bajar de peso, sé exactamente lo que tengo que hacer. No es difícil: hacer más ejercicio y comer mejor. Pero en vez de hacerlo, es más fácil comprar estos productos «light» y convencerme que estoy tomando cartas en el asunto. El único problema es que así, no voy a bajar de peso. Y peor aún, si me guío por los componentes que mencionan las etiquetas de los productos que consumo, es muy probable que esas «soluciones» me hagan más daño que bien.

Algo similar pasa con el problema de la jubilación.

Todos estamos preocupados sobre cómo vamos a vivir cuando no trabajemos más. Las «soluciones», los productos de ahorro para la jubilación, abundan por todos lados. La industria financiera los produce, los asesores comerciales los venden, y nosotros los consumimos. Sin embargo, en el fondo todos sabemos lo que tenemos que hacer para lograr un futuro digno: ahorrar más y hacer crecer nuestro dinero en forma segura. Tal vez, comprar uno de estos productos te haga sentir mejor. Pero, esta «solución» empaquetada tiene tantas probabilidades de ayudarte a resolver el problema de la jubilación como los productos “light” para sacarte esos kilos de más. Y si comprás alguno sin leer la letra chica, seguramente vas a terminar peor. Nunca mejor.

¿Cómo funcionan los productos de ahorro para la jubilación?

“Todos tienen una característica en común. A cambio de una pequeña cuota mensual, te prometen pagar un monto que hoy parece importante en el futuro lejano. Típicamente son ofrecidos por empresas de primera línea y, como consecuencia, el riesgo que no te paguen es bajo”.

Una de las claves de vivir dignamente cuando no trabajes más es lograr que tu dinero crezca utilizando el regalo de reinversión que recibís por mantener tu dinero invertido siempre. Pero, una empresa de primera línea solo te puede prometer un monto seguro, si la tasa que te paga es baja, típicamente igual o menor a la inflación. Como consecuencia, el regalo de reinversión que vas a recibir también va a ser chico. Para demostrar este punto, usemos el ejemplo de un seguro de vida y ahorro que ofrece el Banco de Seguros de Estado en su página web y hagamos los cálculos.

Si hoy tenés 30 años, con una cuota mensual de USD82,05, el BSE se compromete a pagarte USD50.000 a los 65, o ese mismo monto a tus herederos en el caso que fallezcas antes de los 65”.